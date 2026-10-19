मोकामा विधायक अनंत सिंह की बढ़ी मुश्किलें! बिहार के दो थानों में तीन नए केस दर्ज

बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह एक बार फिर कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं. अनंत कुमार सिंह, पटना एमएलसी प्रत्याशी अनुज कुमार और कर्मवीर सिंह के खिलाफ कुल तीन मामले दर्ज किए गए हैं। इन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और रोड शो के दौरान भारी भीड़ जुटाकर यातायात व्यवस्था बाधित करने का आरोप है.

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जानकारी के मुताबिक, अनंत सिंह ने रविवार को बख्तियारपुर के सबनीमा से मोकामा तक रोड शो किया था. इस दौरान उनके काफिले में सैकड़ों गाड़ियां शामिल थीं. रोड शो के दौरान जेसीबी मशीन से फूलों की बारिश भी की गई. बड़ी संख्या में गाड़ियों के सड़क पर उतरने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा.

बाढ़ और मोकामा थाने में दर्ज हुए मामले

रोड शो के दौरान भीड़ जुटने, यातायात बाधित होने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है. मिली जानकारी के अनुसार, बाढ़ थाने में दो मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि मोकामा थाने में एक मामला दर्ज हुआ है. इन मामलों में अनंत कुमार सिंह, अनुज कुमार और कर्मवीर सिंह के नाम शामिल हैं.

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पुलिस की कार्रवाई रोड शो में बड़ी संख्या में वाहनों के शामिल होने और उससे यातायात व्यवस्था में पैदा हुई बाधा को लेकर की गई है. चुनावी माहौल में इस तरह के आयोजनों के दौरान आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करना जरूरी होता है. प्रशासन की जिम्मेदारी है कि राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान कानून-व्यवस्था और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित न हो.

जेसीबी से हुई थी पुष्प वर्षा

रोड शो के दौरान सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ जेसीबी मशीन से पुष्प वर्षा किए जाने की भी चर्चा है. इस आयोजन में बड़ी संख्या में वाहनों की मौजूदगी के कारण सड़क पर भीड़ बढ़ गई थी. इसी को लेकर पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन और यातायात में बाधा उत्पन्न करने के आरोपों के तहत मामले दर्ज किए हैं. फिलहाल, मामले दर्ज होने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया की जाएगी.

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