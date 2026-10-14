scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बेटी के लापता होने की रिपोर्ट लिखाने पहुंचा पिता, छोटी बहन ने खोला हत्या का राज

बिहार के मधेपुरा जिले के शंकरपुर थाना क्षेत्र के गोरराहा गांव में नाबालिग बेटी की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके पिता दिनेश यादव को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, बेटी के प्रेम संबंध से नाराज होकर आरोपी ने कथित तौर पर दबिया से उसका गला काट दिया और शव बोरे में बंद कर नदी में बहा दिया.

Advertisement
X
हत्याकांड से पड़ोसी भी दहशत में. (Photo: Screengrabs)
हत्याकांड से पड़ोसी भी दहशत में. (Photo: Screengrabs)

मधेपुरा जिले के शंकरपुर थाना क्षेत्र के गोरराहा गांव में नाबालिग बेटी की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पिता दिनेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार बेटी के प्रेम संबंध से नाराज होकर पिता ने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी और शव को बोरे में बंद कर पास की नदी में बहा दिया.

पुलिस ने ऐसे किया हत्याकांड का खुलासा
आरोपी की निशानदेही पर पुलिस नदी में शव की तलाश कर रही है. जानकारी के अनुसार दिनेश यादव ने पहले अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी. उसने बताया था कि बेटी घास लाने के लिए खेत गई थी, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी.

इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की. जांच के दौरान परिवार के सदस्यों के बयानों में विरोधाभास सामने आया. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी. पूछताछ के दौरान बच्ची की छोटी बहन ने घटना से जुड़ी अहम जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस का शक पिता पर गहरा गया.

सम्बंधित ख़बरें

yderabad Girl Child Kidnapping & Murder
पूर्व सिक्योरिटी गार्ड ने किया 5 साल की बच्ची का कत्ल, ये थी वजह!
Retired IAS Rakesh Agrawal Murdered
Ex IAS राकेश अग्रवाल मर्डर: भोपाल स्टेशन पर दिखा आरोपी, MP-UP में लगे पोस्टर
Pilibhit Police investigating the scene following a triple murder (Photo: ITG)
ट्रिपल मर्डर से दहल उठा पीलीभीत: क्यों आपस में भिड़े व्यापारी?
मधेपुर में युवक की हत्या से सनसनी. (Photo: Representational )
बिहार: मुखिया के प्रतिनिधि की हत्या, 7 बदमाशों ने मारी 12 गोलियां
Saharsa Girl For nepal flood
बिहार के 12 साल की वैष्णवी ने जन्मदिन पर जीता सबका दिल

पूछताछ में आरोपी पिता ने बताया कि वह बेटी के प्रेम संबंध से नाराज था. इसी नाराजगी में उसने कथित तौर पर दबिया से बेटी का गला काटकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को एक बोरे में बंद किया और पास की नदी में बहा दिया.

Advertisement

डीएसपी ने क्या कहा?
इस संबंध में डीएसपी चेतनानंद झा ने बताया कि बच्ची के लापता होने की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की थी. परिवार के सदस्यों के बयानों में विरोधाभास मिलने पर जांच तेज की गई. बच्ची की छोटी बहन से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया.

वहीं, नदी में बहाए गए बच्ची के शव की तलाश के लिए खोजबीन जारी है. फिलहाल पुलिस शव की बरामदगी के प्रयास में जुटी है. शव मिलने के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच की कार्रवाई की जाएगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सरकार की वॉर्निंग, सेफ्टी के लिए ऑन कर लें MFA फीचर, नहीं तो पूरी जिंदगी होगा पछतावा |
    How to Make Perfect Halwa: हलवा बनता है चिपचिपा या सूखा? सूजी और देसी का ये है सही माप, कन्या पूजन के लिए बनेगा दानेदार और रसीला सूजी हलवा |
    अतीक अहमद की जमीन पर बनेंगे 602 फ्लैट, कल शिलान्यास करेंगे CM योगी |
    दिल्ली में लगेंगे 50 हजार नए CCTV कैमरे, महिलाओं की सुरक्षा पर जोर |
    Delhi के मौजपुर में रेस्टोरेंट के किचन में आग लगने से मची अफरा-तफरी |
    चांद इस शुक्रवार सबसे दूर चला जाएगा, जानिए पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा? |
    धारावी में काम शुरू... अब AI-डेटा सेंटर बिजनेस में भी एंट्री, अडानी ग्रुप ने इस कंपनी से की 50:50 डील |
    'उनका गुनाह क्या था तिरंगा फहराना?', सौरव और रांका के तिहाड़ जेल भेजे जाने पर भड़के अभिजीत दिपके |
    'बच्चे बेवकूफ नहीं होते', रीति ने कराई पिता मनोज तिवारी की दूसरी शादी, घर लाईं दुल्हन |
    Mangal Gochar 2026: होने वाला है सबसे बड़ा मंगल गोचर, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत
    Advertisement