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कर्पूरी ठाकुर के गांव को रेलवे का तोहफा, बिहार संपर्क क्रांति का शुरू हुआ स्टॉपेज, जानें टाइमिंग

समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर बुधवार से बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का 2 मिनट का ठहराव शुरू हो गया, जहां केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुर, सांसद शाम्भवी, एमएलसी तरुण चौधरी और विधायक अश्वमेध देवी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मंत्री ने टिकट लेकर सफर कर रहे यात्रियों से बात भी की. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के दौरे और ठहराव की मांग के बाद लिए गए इस फैसले से कर्पूरी ठाकुर के गांव और आसपास के यात्रियों को दरभंगा और नई दिल्ली के बीच चलने वाली 12565 और 12566 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की सुविधा सीधे कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर मिल सकेगी.

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रेलवे ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव स्थित स्टेशन पर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का स्टॉपेज दिया. (Photo: X/@RNK_Thakur)
रेलवे ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव स्थित स्टेशन पर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का स्टॉपेज दिया. (Photo: X/@RNK_Thakur)

समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर अब दरभंगा-नई दिल्ली के बीच चलने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया है. भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव स्थित इस स्टेशन पर ट्रेन को दो मिनट का स्टॉपेज दिया गया है. इससे कर्पूरी ग्राम और आसपास के इलाकों के यात्रियों को दिल्ली और दरभंगा की ओर आने-जाने में सुविधा होगी.

केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुर, सांसद शाम्भवी, एमएलसी तरुण चौधरी और विधायक अश्वमेध देवी ने कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों से बातचीत भी की.

रेलवे के मुताबिक, ट्रेन संख्या 12565 दरभंगा-नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 19 अगस्त 2026 से कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर दो मिनट के लिए रुकेगी. यह ट्रेन यहां सुबह 9:41 बजे कर्पूरी ग्राम पहुंचेगी और 9:43 बजे आगे के लिए रवाना होगी. वहीं, ट्रेन संख्या 12566 नई दिल्ली-दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का ठहराव 20 अगस्त 2026 से शुरू होगा. यह ट्रेन कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर सुबह 7:33 बजे पहुंचेगी और 7:35 बजे प्रस्थान करेगी.

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कर्पूरी ग्राम स्टेशन का हुआ कायाकल्प

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जानकारी के मुताबिक, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कर्पूरी ग्राम स्टेशन का निरीक्षण किया था. इसके बाद स्टेशन के विकास और कायाकल्प का काम शुरू किया गया. इसी दौरान केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुर ने रेल मंत्री से बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर ठहराव की मांग की थी. यात्रियों की सुविधा और स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए रेलवे ने ट्रेन को यहां दो मिनट का स्टॉपेज देने का फैसला किया.

कर्पूरी ठाकुर कौन थे?

कर्पूरी ठाकुर बिहार के प्रमुख समाजवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे. उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव में हुआ था, जिसे अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है. वे सादगी, ईमानदारी और पिछड़े तथा वंचित वर्गों के अधिकारों की आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध रहे. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा. आजादी के बाद उन्होंने समाजवादी राजनीति के जरिए गरीबों, किसानों, मजदूरों और पिछड़े वर्गों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. 

कर्पूरी ठाकुर दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे- पहली बार 1977 से 1979 तक और दूसरी बार 1980 के दशक में. मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए. उनकी नीतियों को आगे चलकर 'कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला' के नाम से जाना गया. कर्पूरी ठाकुर का निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ. उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान के सम्मान में भारत सरकार ने उन्हें 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया.

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