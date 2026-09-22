VIDEO: पहले झटका मीट की अपील, अब KFC का उद्घाटन... ट्रोल हुए गिरिराज सिंह

बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में गिरिराज सिंह KFC कैफे का उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं. उनके इस कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कई यूजर्स उनके करीब एक साल पुराने झटका मीट वाले बयान का जिक्र करते हुए सवाल उठा रहे हैं.

और पढ़ें

उद्घाटन पर लोगों ने केंद्रीय मंत्री को घेरा

दरअसल, 17 सितंबर को बेगूसराय के हर-हर महादेव चौक के पास KFC कैफे की नई ब्रांच खोली गई. इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया. इस ब्रांच को जन सुराज के नेता अजीत गौतम ने खोला है. उद्घाटन के बाद गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में KFC की ब्रांच खुलने को विकास से जोड़ते हुए कहा कि शहर में लगातार नए शोरूम और प्रतिष्ठान खुल रहे हैं. उन्होंने इसे बेगूसराय के विकास की निशानी बताया.

लेकिन कार्यक्रम का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा का दूसरा ही एंगल देखने को मिला. यूजर्स गिरिराज सिंह के पुराने झटका मीट वाले बयान को लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. करीब एक साल पहले गिरिराज सिंह ने लोगों से झटका मीट खाने की अपील की थी. उनके इस बयान के बाद बेगूसराय में कई मीट दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर झटका मीट के बैनर भी लगाए थे.

Advertisement

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो

अब उसी बेगूसराय में गिरिराज सिंह के KFC कैफे का उद्घाटन करने को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स पुराने बयान का हवाला दे रहे हैं. वायरल वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे उनके पुराने रुख से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ लोग इसे महज एक कारोबारी प्रतिष्ठान के उद्घाटन के तौर पर देख रहे हैं.

फिलहाल KFC उद्घाटन का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है और गिरिराज सिंह का पुराना झटका मीट वाला बयान भी एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

---- समाप्त ----