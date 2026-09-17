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7 दिन तक बंधक बनाकर मारपीट, प्राइवेट पार्ट्स पर डाला पेट्रोल... लोकेशन भेजकर बचा युवक, 2 गिरफ्तार

फरीदाबाद में एक युवक को कथित तौर पर बंदूक दिखाकर अगवा करने के बाद सात दिन तक बंधक रखा गया. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने परिवार से 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी और पीड़ित के साथ मारपीट की. मौका मिलते ही युवक ने अपनी लोकेशन परिजनों को भेज दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित बचाया और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.

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बंधक बनाकर की मारपीट(Photo: Representational)
बंधक बनाकर की मारपीट(Photo: Representational)

हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवक को कथित तौर पर बंदूक की नोक पर अगवा कर सात दिन तक बंधक बनाए रखने का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पीड़ित के परिवार से 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी. इस दौरान उसके साथ मारपीट की गई और कथित तौर पर उसके प्राइवेट पार्ट्स पर पेट्रोल डालकर उसे पेट्रोल पिलाने की कोशिश की गई.

पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनकी पहचान दिल्ली के अली गांव निवासी दीपक उर्फ काले और लक्की के तौर पर हुई है. पुलिस के अनुसार, वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. पीड़ित ने मौका पाकर अपनी लोकेशन परिवार को भेज दी थी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी.

यह भी पढ़ें: फरीदाबाद: खेलते-खेलते पानी की बाल्टी में गिरा 1 साल का आर्यन, दम घुटने से मौत

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पुलिस के मुताबिक, सूचना मिलने के बाद युवक के रिश्तेदार और पुलिस बताए गए ठिकाने पर पहुंचे और उसे वहां से सुरक्षित बाहर निकाला. हालांकि, पुलिस और परिजनों के पहुंचने से पहले सभी आरोपी मौके से फरार हो चुके थे. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

कारोबार के बहाने बुलाया, फिर कार में अगवा किया

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पुलिस के अनुसार, 8 सितंबर को शिकायतकर्ता के परिचित विक्की ने उसे किसी जरूरी काम के बहाने फरीदाबाद के धीरज नगर बुलाया था. वहां पहुंचने पर उसकी मुलाकात विक्की, उसके भाई लक्की और तीन-चार अन्य युवकों से हुई. आरोप है कि विक्की ने युवक पर पिस्तौल तान दी और उसे जबरन कार में बैठा लिया.

इसके बाद आरोपियों ने उसे आंखों पर पट्टी बांधकर दूसरी जगह ले गए. पुलिस के मुताबिक, वहां उसके साथ मारपीट की गई और परिवार से 5 लाख रुपये की रकम लाने के लिए दबाव बनाया गया. पीड़ित को कथित तौर पर करीब सात दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया.

पुलिस का कहना है कि इस दौरान युवक को प्रताड़ित किया गया और उसके ऊपर पेट्रोल डाला गया. आरोपियों ने उसके प्राइवेट पार्ट्स पर पेट्रोल डालने के साथ उसे पेट्रोल पिलाने के लिए भी मजबूर किया. इस मामले में पीड़ित ने किसी तरह अपने परिवार तक अपनी लोकेशन पहुंचाई.

लोकेशन मिलते ही परिवार ने पुलिस को दी सूचना

युवक की लोकेशन मिलने के बाद उसके परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी. इसके बाद पुलिस और परिवार के लोग बताए गए स्थान पर पहुंचे और उसे वहां से निकाल लिया. पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी फरार हो चुके थे. मामले में पल्ला पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की.

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पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पकड़े गए लक्की और दीपक ने पूछताछ में युवक को बंधक बनाकर रखने और उसके साथ मारपीट करने की बात कबूल की है. पुलिस अब वारदात में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार दोनों आरोपी दिल्ली के अली गांव के रहने वाले हैं. फिलहाल मामले की जांच जारी है और फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें तलाश कर रही हैं.

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