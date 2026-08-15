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भूल जाएंगे फॉर्च्यूनर... टोयोटा भारत ला रही सबसे सस्ती Land Cruiser

भारतीय बाजार के लिए टोयोटा ने अपनी एक कार को कन्फर्म कर दिया है. ग्लोबल मार्केट में अनवील हो चुकी टोयोटा लैंड क्रूजर एफजे भारत में लॉन्च होने वाली है. ये सबसे सस्ती लैंड क्रूजर होने वाली है, जिसमें दमदार फीचर्स मिलेंगे. इस कार को भारत में मैन्युफैक्चर करने की भी योजना है, जिससे इसकी कीमतों को कम रखा जा सकेगा. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

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Land Cruiser FJ साइज में टोयोटा फॉर्च्यूनर से छोटी है. (Photo: Global Toyota)
Land Cruiser FJ साइज में टोयोटा फॉर्च्यूनर से छोटी है. (Photo: Global Toyota)

टोयोटा भारत में अपनी एक नए एसयूवी लाने वाली है. ये मारुति सुजुकी की कोई रिबैज्ड कार नहीं बल्कि टोयोटा का अपना प्रोडक्ट होगा. हम बात कर रहे हैं टोयोटा लैंड क्रूजर एफजे (Toyota Land Cruiser FJ) की, जिसकी लॉन्चिंग कन्फर्म हो गई है. वैसे ग्लोबल मार्केट में इस एसयूवी ने खूब वाहवाही बटोरी है. 

भारत में कंपनी इसे 2028 तक लॉन्च कर सकती है. यानी इसकी लॉन्चिंग में अभी वक्त है. ये कार भारत में फॉर्च्यूनर से कम बजट में आएगी. साथ ही ये सबसे सस्ती लैंड क्रूजर होगी. कंपनी ने इस कार को 2025 में जापान मोबिलिटी शो में अनवील किया था. 

कीमत कम रखने के लिए बनाया प्लान

टोयोटा ना सिर्फ इस कार को भारत में लॉन्च करने वाली है. बल्कि इसे भारत में ही मैन्युफैक्चर करने की तैयारी में भी है. इससे कार की कीमत को कम रखने में टोयोटा को मदद मिलेगी. टोयोटा इस कार की 89 हजार यूनिट्स सालाना प्रोड्यूस करने की योजना बना रही है. इसमें से 40 हजार यूनिट्स को मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट किया जाएगा. 

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कयास हैं कि टोयोटा लैंड क्रूज एफजे भारत में 30 लाख रुपये के बजट में लॉन्च हो सकती है. इस कार की कीमत को कम रखने के लिए कंपनी इसे ज्यादा से ज्यादा लोकलाइज करने पर फोकस कर रही है. भारत में इसका सीधा मुकाबला महिंद्रा स्कॉर्पियो एन 4x4 और फोर्स गोरखा जैसी कारों से होगा. 

Land Cruiser FJ क्यों है खास?

लैंड क्रूजर एफजे टोयोटा के आईएमवी लैडर फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है. इसमें 2.7 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 163 पीएस की पावर और 246 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया जा सकता है. ये कार 4 वील ड्राइव सिस्टम के साथ आएगी. 

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एसयूवी 4574 एमएम लंबी, 1855 एमएम चौड़ी, 1960 एमएम ऊंची और 2580 एमएम के वीलबेस के साथ आएगी. इसमें 215 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा. इसका मतलब है कि ये ना सिर्फ फॉर्च्यूनर से छोटी होगी, बल्कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एन से भी कम लंबी होगी. 

कार में एलईडी हेडलाइट्स मिलेंगी, जो एलईडी डीआरएल्स के साथ आएंगी. इसमें रूफ रेल्स, साइड स्टेप्स और स्कॉयर वील आर्च मिलेगा. इसके अलावा सिग्नेचर टेलगेट माउंटेड स्पेयर वील के साथ साइड ओपनिंग गेट मिलेगा. एसयूवी 5 सीटर अवतार में होगी. इसमें 12.5 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सनरूफ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलेंगे.

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