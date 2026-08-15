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ये ट्रिक जान लें! महाकाल मंदिर के बाहर खोई चप्पल, AI ने बताया कहां है जोड़ी

महाकाल मंदिर के बाहर हजारों चप्पलों के बीच अपनी जोड़ी ढूंढना मुश्किल हुआ तो शख्स ने ChatGPT की मदद ली. AI ने तस्वीरें देखकर उसकी खोई चप्पल तक पहुंचा दिया. आखिर कैसे हुआ ये कमाल?

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शुभांग ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया (Photos: @shubhangborkar/Instagram)
शुभांग ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया (Photos: @shubhangborkar/Instagram)

महाकाल मंदिर के बाहर जूते-चप्पल उतारकर रखना और दोबारा हासिल करना एक चुनौती है. वजह हजारों जोड़ियां एक जैसी दिखती हैं, और भीड़ के बीच अपनी चप्पल पहचानना किसी पहेली से कम नहीं. गोवा के रहने वाले शुभांग बोरकर को भी दर्शन के बाद ठीक यही मुश्किल झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने इसका हल कुछ अलग ही तरीके से निकाला-उन्होंने सीधे ChatGPT को इस काम पर लगा दिया.

शुभांग ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जो अब तेजी से वायरल हो चुका है. वीडियो की शुरुआत में वे कैमरे के सामने चप्पलों की भरी हुई रैक दिखाते हैं. इतनी घनी भीड़ कि किसी एक जोड़ी को पहचान पाना नामुमकिन लगता है. इसके बाद उन्होंने अपनी चप्पल की एक क्लियर फोटो अलग से क्लिक की और दोनों चीजें  रैक का वीडियो और चप्पल की फोटो ChatGPT पर अपलोड कर दीं.

 अब चप्पल खोजने की AI की जिम्मेदारी

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शुभांग ने चैटबॉट को पूरी स्थिति समझाई. वे उज्जैन के महाकाल मंदिर में हैं और भीड़भाड़ के बीच अपनी चप्पल नहीं ढूंढ पा रहे. इसके बाद उन्होंने रैक की कई एंगल से तस्वीरें भेजनी शुरू कीं, और ChatGPT हर फोटो को बारीकी से स्कैन करता गया.
चंद तस्वीरें एनालाइज करने के बाद AI ने एक भरोसेमंद जवाब दिया. रैक के दाईं तरफ, बीचोंबीच ढेर के नीचे वाले हिस्से में झांकने को कहा गया. दिलचस्प बात यह रही कि जब शुभांग ने खुद जाकर वहां देखा, तो सच में उनकी चप्पल वहीं मिल गई.

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यह भी पढ़ें: मछली पकड़ते वक्त चेहरे पर चिपका ऑक्टोपस, छुड़ाने में छूटे पसीने, Video Viral

खुशी में उन्होंने ChatGPT को जवाब दिया कि दोनों ने मिलकर कमाल की टीमवर्क दिखाई. बस यहीं से यह किस्सा सोशल मीडिया पर मजेदार चर्चा का विषय बन गया.

देखें वीडियो

यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी कम दिलचस्प नहीं रहीं. किसी ने लिखा कि उन्हें पहली बार पता चला कि ChatGPT ऐसे रोजमर्रा के छोटे-मोटे कामों में भी मदद कर सकता है. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनकी जगह होते तो वे भीड़ में जो भी सबसे बढ़िया जोड़ी दिखती, वही पहनकर निकल लेते. वहीं एक और कमेंट में किसी ने मजे से कल्पना की कि जूतों के ढेर में एक खास जोड़ी पहचानने का यह टास्क खुद ChatGPT के लिए भी शायद हैरान करने वाला अनुभव रहा होगा.

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