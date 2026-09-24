आंखों में जलन-दर्द और खुजली में खुद से आई ड्रॉप डालना कितना सही? AIIMS के पूर्व डॉक्टर ने बताया क्या करें

आंखों में जलन, चुभन और सूखापन है तो क्या आप भी सीधे मेडिकल स्टोर से आई ड्रॉप खरीदकर डाल लेते हैं? क्या ऐसा करना सही है. इससे आंखों को फायदे की जगह कई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने नई दिल्ली स्थित AIIMS के डॉ. राजेंद्र प्रसाद (आर.पी.) नेत्र विज्ञान केंद्र के पूर्व प्रमुख पद्म श्री डॉ. जीवन सिंह तितियाल से बातचीत की है. उन्होंने ड्राई आई और आई ड्रॉप के इस्तेमाल को लेकर कई अहम बातें बताई हैं.

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डॉ. जीवन सिंह तितियाल ने बताया कि आंखों में जलन, चुभन और सूखापन का कारण ड्राई आई होती है. ऐसा तब होता है जब आंखों में जरूरत के हिसाब से आंसू नहीं बन पाते हैं या आंस जल्दी सूख जाते हैं. इस समस्या में आई ड्रॉप फायदेमंद है, लेकिन गलत आई ड्रॉप का इस्तेमाल आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है.

हर आई ड्रॉप आंखों के लिए सुरक्षित नहीं

डॉ. जेएस. तितियाल ने बताया कि लंबे समय तक स्क्रीन देखने, एयर-कंडीशनर या पंखे की हवा, उम्र बढ़ने से भी ड्राई आई की समस्या हो सकती है. कई मामलों में लोग बिना डॉक्टर से पूछे मेडिकल स्टोर से कोई भी आई ड्रॉप खरीद लेते हैं. यह आदत भी परेशानी पैदा कर सकती है. आई ड्रॉप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस्तेमाल करना बेहतर है, खासकर ऐसी ड्रॉप्स को लेकर सावधानी जरूरी है जिनमें स्टेरॉइड मौजूद हो.

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ये पता कैसे चले कि आई ड्रॉप में स्टेरॉइड तो नहीं है? इसके बारे में डॉ तितियाल कहते हैं कि आप कोई आई ड्रॉप खरीद रहे हैं तो उसका इंग्रीडिएंट लेबल जरूर पढ़ें और जरूरत हो तो फार्मासिस्ट या डॉक्टर से पूछें कि उसमें स्टेरॉइड तो नहीं है. अगर है तो ऐसी आई ड्रॉप को बिलकुल न खरीदें.

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आंखें ज्यादा लाल हों या जलन बढ़े तो क्या करें?

अगर आई ड्रॉप डालने के बाद आंखों की लालिमा बढ़ रही है, जलन ज्यादा हो रही है, दर्द हो रहा है या नजर धुंधली पड़ रही है, तो बार-बार खुद से ड्रॉप डालते रहने के बजाय डॉक्टर से सलाह लें.

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आंखों की सेहत का कैसे रखें ध्यान

अगर आपका ज्यादातर समय मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर पर गुजरता है तो आंखों को लगातार स्क्रीन पर टिकाए रखना कम करें. इसके लिए 20-20-20 रूल मददगार हो सकता है.

इस नियम के मुताबिक. हर 20 मिनट में करीब 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज को देखें. इससे लगातार पास की स्क्रीन देखने से आंखों पर पड़ने वाला तनाव कम करने में मदद मिल सकती है.

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