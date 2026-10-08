scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अगले दिन खरीदनी थी नई कार... किसान परिवारों में बांट दिए ₹1.5 करोड़! ऐसे थे नाना पाटेकर

आज नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे. सिनेमा के रूपहले पर्दे पर अपने दमदार डायलॉग और कभी न भूल पाने वाले अभिनय से लोगों के दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर की असली जिंदगी का यह किरदार शायद उनकी फिल्मों के किसी भी किरदार से ज्यादा बड़ा था.

Advertisement
X
नाना पाटेकर ने NAAM फाउंडेशन शुरू किया, जो किसानों की मदद करता है. Photo: ITG
नाना पाटेकर ने NAAM फाउंडेशन शुरू किया, जो किसानों की मदद करता है. Photo: ITG

कुछ कहानियां पर्दे पर नहीं लिखी जातीं, उन्हें इंसान अपने फैसलों से लिखता है. नाना पाटेकर की जिंदगी से जुड़ा यह किस्सा भी कुछ ऐसा ही है. एक तरफ अपनी नई कार खरीदने का सपना था, दूसरी तरफ उन घरों का दर्द था, जहां किसान की मौत के बाद चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया था. नाना पाटेकर के सामने उस दिन दो रास्ते थे. एक रास्ता उन्हें उनकी पसंद की नई कार तक ले जाता था, और दूसरा उन करीब 1,000 किसान परिवारों तक, जिनके घरों में आत्महत्या ने हमेशा के लिए सन्नाटा भर दिया था. उन्होंने कार का सपना टाल दिया और करीब 1.5 करोड़ रुपये उन परिवारों के नाम कर दिए. 

यह सिर्फ मदद नहीं थी, यह उस दर्द के साथ खड़े होने की कोशिश थी, जिसे अक्सर दुनिया कुछ दिनों बाद भूल जाती है. सिनेमा के रूपहले पर्दे पर अपने दमदार डायलॉग और कभी न भूल पाने वाले अभिनय से लोगों के दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर की असली जिंदगी का यह किरदार शायद उनकी फिल्मों के किसी भी किरदार से ज्यादा बड़ा था.

यह भी पढें: सिंगर मीका ने खरीदी वो SUV जो भारत में नहीं मिलती, कीमत है इतनी

आज नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे. आज सुबह उनके सीने में तेज दर्द हुआ और वो बेहोश हो गए. सूचना पाकर गोवा के मणिपाल अस्पताल की मेडिकल टीम उनके घर पहुंची और उन्हें कार्डियक मसाज देने के बाद अस्पताल ले गई. जहां डॉक्टरों ने तकरीबन सुबह 5.20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि, 75 साल के नाना पाटेकर को कार्डियक अरेस्ट (Cardiac Arrest) हुआ था. 

सम्बंधित ख़बरें

Nissan 7 Seater SUV
भूल जाएंगे सफारी-XUV! आ रही धांसू 7-सीटर फैमिली SUV
Skoda Slavia Facelift launched
पुराने दाम में नई कार! 8-गियर वाली धांसू फैमिली सेडान लॉन्च
Mercedes-Maybach S 580e
15 एयरबैग, 34KM माइलेज, केबिन देख कहेंगे वाह! धांसू कार लॉन्च
Maruti Suzuki E Vitara
इलेक्ट्रिक सेगमेंट में बड़ा उलटफेर, टॉप-5 से बाहर हुआ ये ब्रांड
Maruti Brezza
26KM माइलेज वाली MARUTI की बंपर डिमांड... 2 लाख के पार पहुंची बुकिंग
Advertisement

अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर नाना का फिल्मों में भी रेंज काफी लंबा था. चाहे वो क्रांतिवीर का 'प्रताप नारायण तिलक' हो या फिर वेलकम का 'उदय शेट्टी'... हर किरदार को उन्होंने पर्दे पर कुछ ऐसा जीया जैसे वो हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो. लेकिन असल जिंदगी में उनके सोच की रेंज इससे कहीं ज्यादा लंबी थी. किसानों के प्रति उनकी उदारता और नजरिया इस बात का गवाह है कि, वो कितने सहज व्यक्ति थे. 

लल्लनटॉप को दिए अपने एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर बताते हैं कि, "हम एक नई गाड़ी खरीदना चाहते थें, हमने इसके लिए 1.5 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लिए थे. हमने सोचा चलो एक नई गाड़ी लेते हैं. शाम को मैं अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा था. उस समय एक किसान ने आत्महत्या की थी और उसकी फैमिली का इंटरव्यू चल रहा था."

यह भी पढें: त्योहारों से पहले Royal Enfield का झटका! महंगी हुई Classic 350

इंटरव्यू के दौराना नाना थोड़ा भावुक होते हुए कहते हैं कि, "एक महिला ने अपना पति खोया है. बच्चों ने अपना बाप खोया है. मां-बाप ने अपना बेटा खोया है. इनका इंटरव्यू चल रहा है. उनके चेहरे पर बाप मर गया... बेटा मर गया... पति मर गया... इससे ज्यादा रात की भूख थी. वो जिस तरह से बात कर रहे थें मैं तो डर गया. मैंने कहा हम क्यों गाड़ियां खरीदें... मैंने अपने दोस्त मकरंद अनासपुरे को फोन किया और कहा कि, जिन 1,000 किसानों ने आत्महत्या की है उनके परिवार वालों को 15-15 हजार रुपये का चेक दे दो. 1.5 करोड़ खत्म हो जाएंगे. "

Advertisement

इस तरह नाना पाटेकर ने अपने दोस्त मकरंद अनासपुरे के साथ मिलकर NAAM फाउंडेशन शुरू किया. और आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों की मदद की. नाना पाटेकर द्वारा शुरू किया गया यह फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा और विदर्भ के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों की मदद के लिए काम करता है, और अब तक अनगिनत किसानों की मदद कर चुका है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Nana Patekar Death: नाना पाटेकर के निधन से बॉलीवुड में पसरा मातम, अक्षय कुमार बोले- यकीन नहीं हो रहा |
    राहुल-प्रियंका पर FIR, प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ धक्का-मुक्की के आरोप |
    15 अक्टूबर से लागू होगा UPI MDR या टलेगा फैसला? NPCI जल्द लेगा फैसला |
    300 KG गोमांस, 10 लोग और पुलिस की रेड... 2 महीने बाद नूंह में पकड़ी गई महिला आरोपी सायना |
    'पाकिस्तानी सेना सऊदी अरब में ग्राउंड पर मौजूद', हूती हमलों के बीच PAK का कबूलनामा! |
    नाना पाटेकर के निधन से टूटा क्रिकेटर शिखर धवन का दिल, कमेंटेटर हर्षा भोगले बोले- दुख भरा दिन है |
    नई राह, नया जुनून और चेहरे पर मुस्कान... अनाया बांगड़ ने गोल्फ कोर्स में दिखाया जिंदगी का नया अंदाज |
    Trigrahi Yog 2026: 17 अक्टूबर से 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत, धन-दौलत के साथ करियर में भी फायदा मिलने के योग! |
    अगले दिन खरीदनी थी नई कार... किसान परिवारों में बांट दिए 1.5 करोड़ रुपये! असल जीवन में ऐसे थे नाना |
    स्क्रीन पर गुस्सा, सेट पर थप्पड़ और सीधे बोल... विवादों से घिरा रहा नाना पाटेकर का फिल्मी सफर
    Advertisement