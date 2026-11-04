scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

2 बच्चों के पिता-शादीशुदा प्रोड्यूसर से की शादी, एक्ट्रेस ने नहीं की खुद की संतान, कुत्तों-कछुओं को लिया गोद!

'देख भाई देख' और 'गुटर गू' जैसे शोज से पहचान बनाने वाली भावना बलसावर 59 साल की हैं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने कभी बच्चों की प्लानिंग क्यों नहीं की. साथ ही अपनी लव स्टोरी पर भी बात की.

Advertisement
X
भावना शादीशुदा मर्द से की शादी (Photo: Screengrab)
भावना शादीशुदा मर्द से की शादी (Photo: Screengrab)

देख भाई देख, गुटर गू और जबान संभालके जैसे हिट टीवी शोज का हिस्सा रह चुकीं एक्ट्रेस भावना बलसावर की कोई संतान नहीं है. वो 59 साल की हैं और पति संग ही खुशहाल जीवन बिता रही हैं. हालांकि कभी बच्चे न करने की उन्होंने एक बड़ी वजह बताई जो कि बेहद मजेदार भी है.

शादीशुदा प्रोड्यूसर से की शादी

सिद्धार्थ कनन से बातचीत में भावना ने अपनी लव स्टोरी पर बात करते हुए बताया कि उन्होंने प्रोड्यूसर करण शाह से लंबे रिलेशनशिप के बाद शादी की थी. जो कि बहुत लेट थी. 

सम्बंधित ख़बरें

B grade movie
सस्ता होटल-इंटीमेट सीन्स, कैसे शूट होती हैं B-Grade फिल्में?
Ashish Vidyarthi
60 की उम्र में एक्टर ने रचाई दूसरी शादी, तानों से नहीं पड़ा फर्क, बोला- मुझे प्यार से प्यार है
ricketer rohit sharma wife ritika sajdeh love story
क्रिकेटर रोहित शर्मा ने शादी के लिए रितिका के सामने रखी थी ये शर्त!
अमिताभ बच्चन और जया बच्चान
कर्ज में डूबे थे अमिताभ, पति का सहारा बनीं जया, बचाया सम्मान
Balika vadhu smita bansal remarried at 48
Smita Bansal Remarried at 48: पति को मनाने में बीते 20 साल, बालिका वधु एक्ट्रेस ने 48 की उम्र में सफेद गाउन पहन की शादी

भावना ने कहा कि हम दोस्त थे, फिर धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए. लेकिन तब तक मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा हैं. और उनकी पहली शादी से दो बच्चे हैं. भावना ने कहा कि उन्होंने मुझे खुद बताया बाद में कि उनके कितने अफेयर्स हैं, और पत्नी भी है. 

हालांकि बावजूद इसके उनका रिश्ता मजबूत रहा. और कुछ सालों बाद दोनों ने शादी की. भावना ने बताया कि वो कभी शादी नहीं करना चाहती थीं. लेकिन आखिरकार हो ही गई. क्योंकि वो कभी शादी नहीं करना चाहती थीं इसलिए बच्चों की भी कोई प्लानिंग नहीं की थी. 

Advertisement

जानवरों को लिया गोद!

भावना कहती हैं- मैंने शादी ही उम्र के हिसाब से बहुत लेट की, तो बच्चों की चाहत हुई नहीं. पति के पहली शादी से दो बच्चे थे तो उन्हें भी दिक्कत नहीं हुई. हमने हमेशा सोचा कि अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगे. उन्होंने कभी प्रेशर नहीं किया. 

भावना ने इसी के साथ रिवील किया कि- लेकिन मैं बहुत एनिमल और नेचर लवर हूं. मेरी परवरिश ही कुत्तों के बीच हुई है. तो बच्चों का ख्याल कभी आया ही नहीं मन में. एक वक्त था जब मेरे पास 7 कुत्ते थे. अभी 3 हैं. अभी मेरे पास मछलियों से भरा तालाब है, 2 कछुए हैं. मेरे पास गिलहरियां भी रही हैं. मुझे नेचर और एनिमल से बहुत प्यार है. मेरे पास बहुत पौधे हैं. भावना के लिए ये सभी उनके बच्चे की तरह हैं. 

भावना दिग्गज एक्ट्रेस शुभा खोटे की बेटी हैं तो वहीं शोले फेम कालिया यानी विजु खोटे उनके मामा लगते हैं. इनका इंडस्ट्री से गहरा नाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जब तेहरान में US दूतावास पर कट्टरपंथियों ने कब्जा कर लिया, ऐसे शुरू हुआ था ईरान बंधक संकट |
    'जात-पात की राजनीत‍ि से नि‍कल जाइए', गोरखपुर में बोले सांसद रव‍िक‍िशन |
    IND vs NZ: व‍िराट कोहली ने ऑकलैंड वनडे में हिला दी रिकॉर्डबुक, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा, बनाए 3 कीर्तिमान |
    लाहौर से दिल्ली तक हवा हुई 'नापाक', AQI खतरनाक स्तर पर |
    Jannat Zubair Net Worth: टिकटॉक-इंस्टा पर रील बनाकर अरबपति बनी Gen Z एक्ट्रेस, चलाती है 5 बिजनेस |
    'चुनाव जीतने पर खुद को पहलवान और हारने पर EC बेईमान...', नड्डा का राहुल गांधी पर वार |
    'पेट्रोल-डीजल सस्ता करो, बस किराया घटा देंगे', कर्नाटक के CM की मोदी सरकार से मांग |
    'सुबह 11 बजे उनके मुंह से शराब की बू आती थी', पंजाब CM पर राहुल गांधी का आरोप |
    कौन है वो 7 चेहरे, जो बिना चुनाव लड़े बने यूपी के मुख्यमंत्री, देखें |
    चुनावी नतीजों से डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, संसद में खोया बहुमत
    Advertisement