scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Hyundai ला रही अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार Ioniq P... भारत में होगी लॉन्च

भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ रही है. इसे देखते हुए कोई भी कंपनी देरी नहीं करना चाहेगी. हुंडई देश की चौथी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है. लेकिन इलेक्ट्रिक कारों के मामले में कंपनी का पोर्टफोलियो अभी छोटा और सीमित है. कंपनी जल्द ही अपनी एक इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने वाली है, जो ब्रांड की सबसे सस्ती ईवी होगी.

Advertisement
X
Hyundai भारतीय बाजार में अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाली है. (Photo: Hyundai.com)
Hyundai भारतीय बाजार में अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाली है. (Photo: Hyundai.com)

हुंडई मोटर भारतीय बाजार के लिए एक नई इलेक्ट्रिक कार प्लान कर रहा है. अब तक कंपनी इलेक्ट्रिक कारों के सेगमेंट में बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई है. कंपनी की लेटेस्ट ईवी क्रेटा इलेक्ट्रिक है. भारतीय बाजार में कंपनी एक सस्ती और एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार की प्लानिंग कर रही है. 

ये भारत के लिए तैयार की गई ब्रांड की कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी, जिसका कोडनेम एचई1आई है. रिपोर्ट्स की मानें, तो इस कार का नाम हुंडई आयॉनिक पी (Hyundai Ioniq P) हो सकता है. आयॉनिक ब्रांड का ग्लोबल नेमप्लेट है, जिसे छोटी कार में देकर कंपनी ज्यादा एक्सेसिबल और भरोसेमंद बना सकती है. 

तेजी से बढ़ रही EV की सेल्स 

2026 की तीसरी तिमाही की अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान हुंडई ने अपने रीजनल प्रोडक्ट्स पर चर्चा की. इस दौरान हुंडई मैनेजमेंट ने बताया कि बेयॉन के बाद हुंडई भारतीय बाजार में आयॉनिक पी को लॉन्च कर सकती है. याद रखें कि हुंडई ने इस कार का नाम अभी आधिकारिक रूप से नहीं बताया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Hyundai Tucson
9 एयरबैग, ADAS और हाइब्रिड इंजन... धांसू लुक वाली SUV लॉन्च
Bayon
91 हजार रुपये कम में CRETA वाला मजा... खास है ये Hyundai SUV
Hyundai Bayon
हुंडई की सबसे सस्ती मिड-साइज SUV, मिलते हैं गजब के फीचर्स
Hyundai Inster
हुंडई की बड़ी तैयारी, लॉन्च करेगी अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक SUV
Hyundai Bayon Launched
खत्म हुआ इंतजार! नई Hyundai Bayon लॉन्च, कीमत है इतनी

यह भी पढ़ें: Creta-Seltos के सेगमेंट में Hyundai Bayon की एंट्री, दूसरी SUVs से कैसे है अलग

Advertisement

वहीं मैनेजमेंट ने भी अपनी चर्चा में आयॉनिक पी को एचई1आई से कनेक्ट नहीं किया है. कंपनी का अपकमिंग प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कंज्यूमर्स को एक नया और किफायती विकल्प देगा. भारतीय इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें, तो वित्तवर्ष 2027 में इसकी ग्रोथ 90 परसेंट की है. 

सबसे सस्ती हुंडई इलेक्ट्रिक कार होगी

हुंडई की ये कार क्रेटा इलेक्ट्रिक से कम कीमत पर आएगी और ब्रांड के इलेक्ट्रिक कार पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करेगी. ये कार इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है. अपकमिंग कार में हुंडई शुरुआत में एक्सपोर्टेड बैटरी सेल्स का इस्तेमाल करेगी. 

यह भी पढ़ें: Hyundai ने चल दिया अपना दांव... सबसे सस्ती Bayon में क्या-क्या मिल रहा

कंपनी इस साल के लिए भारत में लोकल पार्टनर एक्साइड से बैटरी सेल्स सोर्स करेगी. लेकिन एक्साइड ने संकेत दिए हैं कि हुंडई-किआ प्रोग्राम के तहत बैटरी सेल्स की सप्लाई इस साल शुरू नहीं हो पाएगी. कंपनी बाद में कार को लोकल सेल्स के साथ इंट्रोड्यूस करेगी. हुंडई इस कार की कीमत को कम रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोकल कंपोनेंट्स रखना चाहती है. वैसे कंपनी इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमत को 10 लाख रुपये से कम रख सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अंधेरी वेस्ट में महंगे हुए घर, एक साल में 13% तक बढ़े दाम, किराया 1.25 लाख रुपये |
    स्टारकिड्स ही नहीं ये आउटसाइडर्स भी Gen Z बॉलीवुड में मचा रहे धूम! |
    1 नवंबर से नया नियम, भारत में करोड़ों फोन यूजर्स को फायदा, अनजान कॉलर का दिखेगा नाम |
    नीला ड्रम हत्याकांड के बाद अब सौरभ के भाई को कार ने मारी टक्कर, बोले- ये हादसा नहीं, हमला है... साहिल-मुस्कान के परिवार पर शक |
    'माफी नहीं मांगेंगी स्वरा भास्कर', पति फहाद अहमद ने किया बचाव, जौहर विवाद में हाथ जोड़ने से किया मना |
    न्यूजीलैंड में विराट कोहली का दिखा जबरदस्त क्रेज, बेकाबू हुए फैन्स, ऑटोग्राफ के लिए एयरपोर्ट पर मची होड़ |
    ओबामा ने क्यों कस ट्रंप प्रशासन पर तीखा तंज? देखें US Top-10 |
    Guru Gochar 2026: 12 घंटे बाद गुरु का मघा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियां खूब कमाएंगी पैसा! |
    यूपी में 2027 चुनाव की तैयारी में जुटी BJP, कार्यकर्ताओं को सौंपे गए 5 बड़े टास्क |
    Gold-Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में ये है रेट
    Advertisement