अंधेरी वेस्ट में महंगे हुए घर, एक साल में 13% तक बढ़े दाम, किराया 1.25 लाख रुपये

मुंबई के प्रीमियम रियल एस्टेट बाजार में अंधेरी वेस्ट एक बार फिर निवेशकों और घर खरीदारों की पसंद बनकर उभर रहा है. यहां बीते एक साल में आवासीय संपत्तियों की कीमतों में करीब 10 से 13 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

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वहीं, प्रीमियम आवासीय परियोजनाओं में तीन और चार बेडरूम वाले फ्लैट का मासिक किराया करीब 1.25 लाख रुपये तक पहुंच गया है. बेहतर कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे का विकास, पुरानी इमारतों का पुनर्विकास और लग्जरी घरों की बढ़ती मांग इस इलाके के रियल एस्टेट बाजार को मजबूती दे रहे हैं.

एक साल में 10 फीसदी से ज्यादा बढ़े प्रॉपर्टी के दाम

प्रॉपर्टी पोर्टल 99acres के अनुसार, अंधेरी वेस्ट में पिछले एक साल के दौरान आवासीय संपत्तियों की कीमतों में लगभग 10 से 10.3 फीसदी की वृद्धि हुई है. इस इलाके में कारोबारी केंद्रों तक आसान पहुंच और पहले से विकसित सामाजिक सुविधाएं भी घर खरीदारों को आकर्षित कर रही हैं. स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर और मनोरंजन के विकल्पों की उपलब्धता इसे प्रीमियम आवासीय क्षेत्र के रूप में स्थापित कर रही है.

किराये के बाजार में भी इस इलाके की मांग मजबूत बनी हुई है. वित्त वर्ष 2026-27 में प्रीमियम आवासीय परियोजनाओं के तीन और चार बेडरूम वाले फ्लैट का औसत मासिक किराया करीब 1.25 लाख रुपये तक पहुंच गया है. इससे उन निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ रही है, जो संपत्ति की कीमत बढ़ने के साथ नियमित किराये से कमाई करना चाहते हैं.

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लग्जरी घरों की लॉन्चिंग में 10 गुना से ज्यादा उछाल

प्रॉपइक्विटी के संस्थापक और सीईओ समीर जसूजा के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में अंधेरी के लग्जरी हाउसिंग बाजार का तेजी से विस्तार हुआ है. वर्ष 2020 से 2025 के बीच 3 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाले घरों की लॉन्चिंग 10 गुना से ज्यादा बढ़कर करीब 1,800 यूनिट तक पहुंच गई.

इस दौरान कुल नई आवासीय परियोजनाओं में लग्जरी घरों की हिस्सेदारी भी लगभग 17 फीसदी से बढ़कर 49 फीसदी हो गई. यह बदलाव बताता है कि खरीदार अब केवल घर की लोकेशन और कारपेट एरिया को ही महत्व नहीं दे रहे, बल्कि बड़े आकार के घर, बेहतर डिजाइन, निजी सुविधाएं, वेलनेस सेंटर और आधुनिक लाइफस्टाइल से जुड़ी सुविधाओं को भी प्राथमिकता दे रहे हैं.

इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ रही इलाके की अहमियत

अंधेरी वेस्ट में प्रॉपर्टी की मांग बढ़ने के पीछे बेहतर होती कनेक्टिविटी भी एक बड़ा कारण है. लोखंडवाला बैक रोड की ओर कोस्टल रोड कनेक्टर, मेट्रो लाइन 2बी के डीएन नगर-सारस्वत नगर खंड पर प्रगति और मृणाल ताई गोरे फ्लाईओवर के विस्तार जैसे प्रोजेक्ट से पश्चिमी मुंबई के विभिन्न इलाकों के बीच आवाजाही आसान होने की उम्मीद है.

बेहतर परिवहन सुविधाओं से नौकरीपेशा लोगों और कारोबारियों के लिए इस इलाके में रहना सुविधाजनक हो सकता है. यही वजह है कि अंधेरी वेस्ट में आवासीय संपत्तियों के साथ किराये के मकानों की मांग भी बनी हुई है.

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बड़े डेवलपर्स की भी बढ़ी दिलचस्पी

मुंबई के प्रीमियम हाउसिंग बाजार में बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स की मौजूदगी भी बढ़ रही है. डीएलएफ ने मुंबई में अपनी प्रीमियम आवासीय परियोजना 'द वेस्टपार्क' के साथ प्रवेश किया था. कंपनी के इस प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरी तरह बिक गया और इससे करीब 2,300 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई. पहले चरण को मिली प्रतिक्रिया के बाद कंपनी चालू वित्त वर्ष की तिमाही में इसका दूसरा चरण लॉन्च करने की तैयारी में है.

डीएलएफ के प्रबंध निदेशक और मुख्य कारोबार अधिकारी आकाश ओहरी के मुताबिक, मुंबई कंपनी के लिए लंबे समय की रणनीति वाला महत्वपूर्ण बाजार है, उन्होंने कहा कि अंधेरी जैसे पहले से स्थापित इलाकों में भी घर खरीदारों की दिलचस्पी बढ़ रही है, क्योंकि यहां बेहतर कनेक्टिविटी के साथ प्रमुख कारोबारी और लाइफस्टाइल केंद्रों तक पहुंच आसान है.

सैविल्स के आंकड़ों के मुताबिक, 2026 की पहली छमाही में मुंबई के प्रीमियम आवासीय बाजार में किराये के मूल्यों में सालाना आधार पर 1 से 12 फीसदी तक की वृद्धि हुई. हालांकि, किसी संपत्ति से मिलने वाला वास्तविक किराया और निवेश पर रिटर्न उसकी लोकेशन, सुविधाओं और खरीद कीमत पर निर्भर करता है.

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