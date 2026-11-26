बजाज ऑटो ने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर विगो (Bajaj Wego) के दो रिकॉर्ड का ऐलान किया है. कंपनी ने बताया है कि इस इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ने सिंगल चार्ज में 394.2 किलोमीटर का सफर तय किया है. इतना ही नहीं इस ऑटो ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का 4023 किलोमीटर का सफर भी तय किया है.

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कंपनी की मानें, तो ये पहला इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर है, जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर तय किया है. इस अचीवमेंट को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी मान्यता दी है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

394.2 किलोमीटर का सफर

बजाज विगो ने सिंगल चार्ज में तमिलनाडु के नमक्कल से तिरुनेलवेली के बीच सफर करके इस दूरी को तय किया है. ये किसी भी इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर से सिंगल चार्ज में तय की गई सबसे ज्यादा दूरी है. बता दें कि बजाज ने विगो पी9018 को इस साल फरवरी में लॉन्च किया था. इस थ्री-व्हीलर की क्लेम्ड रेंज 296 किलोमीटर है.

वहीं इसकी रिकॉर्ड रेंज क्लेम्ड रेंज से 33 परसेंट यानी 98.2 किलोमीटर ज्यादा है. बजाज ने ये नहीं बताया है कि इस पूरे सफर में ऑटो में वजन कितना था. इसकी एवरेज स्पीड, चार्जिंग की प्रक्रिया या किस कंडीशन में बजाज विगो ने पूरी दूर तय की, इन सब की जानकारी नहीं दी है.

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बजाज विगो पी9018 के सफर की शुरुआत श्रीनगर लाल चौक से 27 अक्टूबर 2026 से हुई और 5 नवंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में खत्म हुई. बजाज ने बताया कि इन 9 दिनों में इस इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ने कुल 4023 किलोमीटर का सफर तय किया है.

कीमत और फीचर्स

बजाज विगो को कंपनी ने 4,41,247 रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. इसमें 17.7kWh की बैटरी मिलती है, जिसकी क्लेम्ड रेंज 296 किलोमीटर है. बजाज इसे भारत का सबसे ज्यादा रेंज वाला इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर बताता है. इसमें दो स्पीड वाला ट्रांसमिशन और 5 साल की वारंटी मिलती है.

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कंपनी इस इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की रेंज के लिए बैटरी साइज, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, रिजनरेटिव ब्रेकिंग और ऑप्टमाइज्ड व्हीकल डिजाइन को वजह बताती है. बजाज का ये इलेक्ट्रिक-ऑटो उन लोगों के लिए है, जो ज्यादा लोड क्षमता और लंबी रेंज चाहते हैं.

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