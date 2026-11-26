दुनियाभर समेत भारत में भी ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं. कम उम्र में भी ये बीमारी हो रही है. इसके इलाज के लिए समय पर कैंसर की पहचान होना जरूरी है. अब इस काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मदद कर सकता है. ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) ने ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग में AI की भूमिका जांचने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल शुरू किया है. इसमें करीब 7 लाख महिलाएं शामिल होंगी और 30 स्क्रीनिंग सेंटरों पर इसकी जांच की जाएगी.

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इस ट्रायल की शुरुआत कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हो चुकी है. ट्रायल में 50 से 71 साल की महिलाओं को शामिल किया जाएगा. ब्रिटेन में इस उम्र की महिलाओं को हर तीन साल में ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए बुलाया जाता है. यह ट्रायल करीब तीन साल तक चलेगा.

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ब्रेस्ट कैंसर की पहचान में एआई कैसे कर सकता है मदद?

फिलहाल दुनियाभर में ब्रेस्ट कैंसर की पहचान के लिए मैमोग्राम टेस्ट होता है, जिससे ब्रेस्ट में किसी गांठ या दूसरे किसी तरह के बदलावों का पता लगाया जाता है. इस ट्रायल में ये देखा जाएगा कि क्या एआई की मदद से इस टेस्ट को और आसान बनाया जा सकता है क्या? इसके लिए दो तरीके अपनाए जाएंगे. पहले तरीके में AI सॉफ्टवेयर मैमोग्राम की जांच करेगा और उसके बाद डॉक्टर उसकी रिपोर्ट को देखेंगे. दूसरे तरीके में पहले डॉक्टर मैमोग्राम देखेंगे और फिर AI उसकी जांच करेगा.

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इससे ये पता चलेगा कि एआई मैमोग्राम की रिपोर्ट को किस तरह से बता रहा है और क्या वह हल्के या छुपे हुए कुछ लक्षण भी पहचान पा रहा है या नहीं. इस ट्रायल में एआई को लाखों पुराने मैमोग्राम की तस्वीरों से ट्रेनिंग दी गई है. इसका मकसद ब्रेस्ट के ऐसे छोटे बदलावों को पहचानना है, जिन्हें सामान्य जांच में पकड़ना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है.

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क्या भारत के लिए भी अहम है ये रिसर्च?

मैक्स हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉ रोहित कपूर बताते हैं कि भारत में ब्रेस्ट कैंसर के कई मामले आज भी काफी देरी से पता चलते हैं. जब तक बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है. इसके लिए समय पर जांच और समय पर इलाज बेहद जरूरी है. एआई की मदद से डॉक्टरों को लक्षणों के साथ- साथ टेस्ट को बेहतर तरीके से पहचान में मदद मिल सकती है. इससे रडियोलॉजिस्ट पर काम का दबाव भी कम हो सकता है. हालांकि, अभी यह ट्रायल के लेवल पर है. फिलहाल यह देखना जरूरी होगा कि AI कैंसर की सही पहचान कितनी सटीकता से करता है.

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