aaj tak epaper in hindi

'जंग खत्म नहीं की तो दोनों मूर्ख होंगे...', जेलेंस्की से मिलकर ट्रंप का पुतिन को सख्त संदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावोस से रवाना होने से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कल अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेगा.

दावोस में जेलेंस्की से मिले ट्रंप (File Photo)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की. जेलेंस्की संग मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति संग उनकी मुलाकात अच्छी रही.

ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की से अच्छी मुलाकात हुई. रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म होना जरूरी है. हम इस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में अभी काम करना है. हम उम्मीद करते हैं कि यह खत्म होगा. बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं.

हालांकि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ बंद कमरे में हुई बातचीत के ब्योरे देने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि इस बैठक में हाल ही में गठित बोर्ड ऑफ पीस पर कोई चर्चा नहीं हुई.

जेलेंस्की के संचार सलाहकार ने बताया कि ट्रंप के साथ राष्ट्रपति की मीटिंग अच्छी रही. यह बैठक तकरीबन एक घंटे की थी.  

संदेश साफ है- युद्ध खत्म होना चाहिए

ट्रंप ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए उनका संदेश साफ है- इस युद्ध का अंत होना ही चाहिए. दावोस से रवाना होने से पहले मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेगा.

बुधवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए एक समझौते के ‘काफी करीब’ हैं, हालांकि पहले उन्हें लगा था कि यह मसला कुछ ही घंटों में सुलझ जाएगा।

बता दें कि ट्रंप पिछले करीब चार साल से चल रहे इस युद्ध को खत्म कराने के लिए ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों को शर्तों पर सहमत कराने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा था कि अगर पुतिन और जेलेंस्की अभी युद्ध खत्म नहीं करते हैं तो वे मूर्ख होंगे, लेकिन उन्हें पता है कि दोनों मूर्ख नहीं हैं.

ट्रंप ने कहा कि वह युद्ध सुलझाने में अच्छे हैं, हालांकि यह काम संयुक्त राष्ट्र को करना चाहिए.यह काम होना ही चाहिए. इससे बहुत सारी जिंदगियां बचेंगी, लाखों लोगों की जान बचेगी. यूक्रेन और रूस के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो जबरदस्त नफरत है, वह ठीक नहीं है। ऐसे हालात में समझौते मुश्किल हो जाते हैं. कई बार रूस के साथ हमारी डील हो चुकी थी, लेकिन जेलेंस्की सहमत नहीं हुए. यह संतुलन बनाना बहुत मुश्किल है.यह एक खून-खराबा है. जो हो रहा है, वह बेहद भयावह है. ड्रोन हर हफ्ते हजारों लोगों की जान ले रहे हैं. हमें इसे रोकना होगा.

जेलेंस्की के बाद अब पुतिन से मिलेंगे ट्रंप

ट्रंप प्रशासन के अधिकारी ने बातया कि राष्ट्रपति ट्रंप अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि युद्धविराम समझौते की दिशा में बातचीत आगे बढ़ाई जा सके. ॉ

ट्रंप ने कहा कि आज जेलेंस्की से मिला हूं. कल राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होगी. यह पूछने पर कि पुतिन को वह क्या मैसेज देना चाहेंगे. इस पर ट्रंप ने कहा कि युद्ध खत्म होना चाहिए और इस जंग को हम रोककर रहेंगे. इसकी वजह से बहुत लोग मारे गए हैं.

