scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'तमिलनाडु से भी बन सकता है PM', उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन का बड़ा बयान

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने मदुरै दौरे के दौरान कहा कि भविष्य में तमिलनाडु से भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है. उन्होंने लोकतंत्र में हर नागरिक के नेतृत्व करने की क्षमता पर जोर दिया.

Advertisement
X
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य में कोई तमिल व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है. (Photo: PTI)
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य में कोई तमिल व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है. (Photo: PTI)

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन द्वारा शुक्रवार को दिए गए एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. उपराष्ट्रपति ने साफ कहा कि भविष्य में कोई तमिल व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है. उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों से आए लोग प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं. ऐसे में आने वाले समय में तमिलनाडु से भी कोई नेता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है. 

शुक्रवार को उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा, 'हमारे पास कर्नाटक से एक प्रधानमंत्री रहे हैं. अब हमारे पास गुजरात से एक प्रधानमंत्री हैं.' इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि भविष्य में कोई तमिल व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है. 

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में हर नागरिक के पास नेतृत्व करने की क्षमता होती है. उन्होंने कहा, 'अभी अलग-अलग राज्यों के नेता सबसे ऊंचे पदों पर हैं, भविष्य में तमिलनाडु से भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है.'

सम्बंधित ख़बरें

तमिलनाडु में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है (File Photo: ITG)
सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा 5 साल बढ़ी, सीएम विजय ने दिया तोहफा
Tamil Nadu Jail break Theni District
एक साथ भागे 17 कैदी, रास्ता भटके, सब वापस जेल पहुंचे; देखें वारदात
Delhi Weather December-Like Cold
अक्टूबर में ही दिसंबर का फुल फील! Cool-Cool हुआ दिल्ली-NCR का मौसम
tamil nadu cabinet meeting
CM विजय की कैबिनेट बैठक कल, नई योजनाओं और निवेश पर फोकस
half india cloud cover
आधे भारत पर साइक्लोन अर्नब का साया, सैटेलाइट तस्वीर में दिखा डराने वाला मंजर

बता दें, अपने मदुरै दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही. गौरतलब है, तमिलनाडु से कोई भी व्यक्ति अब तक प्रधानमंत्री नहीं बना है, लेकिन इस राज्य से तीन लोग राष्ट्रपति और तीन लोग उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, जिनमें सी.पी. राधाकृष्णन भी शामिल हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु में सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा 5 साल बढ़ी, सीएम विजय ने युवाओं को दी बड़ी राहत

1998 से 2004 तक कोयंबटूर से भाजपा सांसद रहे राधाकृष्णन ने शुक्रवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के साथ मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का दौरा किया. उपराष्ट्रपति, आर्लेकर और पूर्व केंद्रीय मंत्री पोन राधाकृष्णन ने मदुरै से लगभग 80 किलोमीटर दूर, स्वतंत्रता सेनानी और आध्यात्मिक नेता मुथुरामलिंगम थेवर के जन्मस्थान पसुमपोन में उनके स्मारक पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की.

मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के दर्शन के दौरान उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा कि उन्होंने मदुरै, तमिलनाडु और पूरे देश के लोगों की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना की.  इसके साथ ही, उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आगे आने वाले समय में भारत एक वैश्विक महाशक्ति बनेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली: मंगोलपुरी के जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 4 लोगों की दर्दनाक मौत |
    Aaj Ka Panchang, 31 October 2026: 31 अक्टूबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 31 October 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 31 October 2026: मीन राशि वाले आज किसी मंदिर में मिसरी का दान करें, प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 31 October 2026: कुंभ राशि वालों को आज करियर के क्षेत्र में लाभ होगा, प्रॉपर्टी में निवेश सावधानी से करें |
    Aaj Ka Makar Rashifal 31 October 2026: मकर राशि वालों की आज व्यापार में स्थिति बेहतर होगी, गाय को रोटी खिलाएँ |
    Aaj Ka Dhanu Rashifal 31 October 2026: धनु राशि वालों के आज प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे, शुभ रंग- पीला |
    Aaj Ka Vrishchik Rashifal 31 October 2026: वृश्चिक राशि वाले आज हर काम सावधानी से करें, जानें जरूरी टिप |
    Aaj Ka Tula Rashifal 31 October 2026: तुला राशि वालों के लिए आज धन लाभ का योग है, जानें व्यापार में कैसी रहेगी स्थिति |
    Aaj Ka Kanya Rashifal 31 October 2026: कन्या राशि वालों को आज कोई अच्छी खबर मिलेगी, इस चीज का करें दान
    Advertisement