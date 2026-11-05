scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'...तो हिंदू ही चढ़ बैठते हैं' उन्नाव में शिव कथा के मंच से राजा भैया का बयान वायरल

उन्नाव की शिव महापुराण कथा में कुंवर रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' ने सनातन धर्म और हिंदू एकजुटता पर बयान दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. खुद राजा भैया भी कुंडा में धीरेंद्र शास्त्री की राम कथा करवा रहे हैं.

Advertisement
X
कुंडा विधायक राजा भैया (Photo- ITG)
कुंडा विधायक राजा भैया (Photo- ITG)

यूपी के उन्नाव में जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष अरुण सिंह द्वारा आयोजित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' पहुंचे थे. यहां उन्होंने शिव महापुराण को सनातन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ बताया. राजा भैया ने श्रीराम और भगवान शिव के परस्पर श्रद्धा भाव का उल्लेख करते हुए प्रतापगढ़ (कुंडा) में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा का निमंत्रण भी दिया. इसी दौरान उन्होंने एक ऐसे बयान दे दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.  

'हिंदू ही चढ़ बैठते हैं': सनातन पर राजा भैया की नसीहत

दरअसल, राजा भैया ने कथा के मंच से कहा कि जब कोई मुसलमान इस्लाम की बात करता है तो पूरा समाज समर्थन देता है, लेकिन जब कोई हिंदू सनातन या हिंदुत्व की बात करे तो हिंदू ही उस पर चढ़ बैठते हैं. उन्होंने कहा कि भारत तभी तक एक संवैधानिक राष्ट्र है, जब तक यह हिंदू बहुल्य है. बिना भारत के हिंदुत्व और बिना हिंदुत्व के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती.

सम्बंधित ख़बरें

Brijbhushan Rajput’s Shastra Puja (Photo- ITG)
राजा भैया के बाद BJP विधायक बृजभूषण राजपूत की भव्य शस्त्र पूजा
राजा भैया के हथियारों का जखीरा. (Photo: Screengrabs)
500 से ज्यादा हथियार और शस्त्र पूजन... राजा भैया के असलहों का जखीरा- VIDEO
MLA Raja Bhaiya performing 'Shastra Puja' (worship of weapons) in Kunda (Photo- ITG)
VIDEO: कुंडा में राजा भैया की भव्य शस्त्र पूजा, दिखे सैकड़ों असलहे
राजा भैया ने 49वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक.(Photo:insta/rrpsraja)
शूटिंग के भी बाजीगर! खेल के मैदान में कुंडा के राजा भैया का जबरदस्त प्रदर्शन
राजा भैया के पिता समेत 13 समर्थक किए गए नजरबंद

आपको बता दें कि मंगलवार को उन्नाव के बीघापुर स्थित गौरी गांव में आयोजित शिवदीप शिव महापुराण कथा में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' शामिल हुए. कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के इस धार्मिक कार्यक्रम में राजा भैया ने सनातन धर्म और हिंदुत्व पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के बिना भारत और भारत के बिना हिंदुत्व की कल्पना असंभव है तथा भारत तभी तक संवैधानिक राष्ट्र बना रहेगा जब तक यहां हिंदू बहुसंख्यक है. इस बयान पर कथा स्थल 'जय श्रीराम' और 'हर-हर महादेव' के नारों से गूंज उठा. अब राजा भैया के इस बयान की प्रदेश के सियासी और सामाजिक गलियारों में तेज चर्चा है. 

Advertisement

कुंडा में धीरेंद्र शास्त्री की कथा

गौरतलब है कि खुद राजा भैया भी कुंडा में धीरेंद्र शास्त्री की कथा करवा रहे हैं. यह कथा 17 नवंबर से शुरू होगी. कथा स्थल योगीराज देवरहा बाबा कथा मंडपम, हवाई पट्टी राजभवन बेंती है. इस बड़े आयोजन के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'अब्दुल को हल्के में लेना ट्रम्पवा को भारी पड़ा, अब BJP-सपा...', US इलेक्शन से यूपी की सियासत में छिड़ी जुबानी जंग |
    '...तो हिंदू ही चढ़ बैठते हैं' उन्नाव में शिव कथा के मंच से राजा भैया का बयान वायरल |
    ऑकलैंड में Virat Kohli का तूफान! तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड! |
    How to Make Besan Laddoo: त्योहारों पर बाजार की मिठाई छोड़ें, 1 कप बेसन और देसी घी से बनाएं बनाएं हलवाई जैसे टेस्टी बेसन के लड्डू |
    Dhanteras 2026: कुबेर के खजाने में नहीं ये एक निधि, सिर्फ हनुमान जी के पास है नौवां खजाना |
    पंजाब में पराली जलाने के 2,347 मामले आए सामने, 40.37 लाख रुपये का जुर्माना, 647 FIR दर्ज |
    फ्रांस : पहले सुपर मार्केट और अब ब्लड बैंक के फ्रीजर को बनाया निशाना, आखिर क्या है हैकर्स का मकसद? |
    दिवाली से पहले योगी सरकार का राजस्व कर्मियों को तोहफा, 206 लेखपाल और 79 संग्रह अमीन बने रेवेन्यू इंस्पेक्टर |
    असली दीवाली तो शेयर बाजार में आज मनेगी, सिर्फ ये एक कारण... ट्रंप से कनेक्शन |
    धनतेरस और शुक्र प्रदोष के दुर्लभ संयोग से इन 5 राशियों को मिलेगा बंपर धन लाभ!
    Advertisement