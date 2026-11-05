scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

18000 सैलरी, खर्च हो जाते हैं पूरे पैसे, सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी गार्ड के संघर्ष पर छिड़ी बहस

किराया, खाना, बच्चों की फीस और दवाइयों का खर्च की वजह से उसकी महीने की कमाई खत्म हो जाती है... सोशल मीडिया पर एक शख्स ने सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी को लेकर ब्यौरा दिया है जिसने सोशल मीडिया पर कम सैलरी और ज्यादा काम को लेकर चर्चा छेड़ दी है.

Advertisement
X
सिक्योरिटी गार्ड का संघर्ष.
सिक्योरिटी गार्ड का संघर्ष.

किसी की सैलरी 18 हजार रुपये हो तो सुनने में लग सकता है कि वह किसी तरह अपना घर चला लेगा. लेकिन जब इसी रकम से किराया, राशन, बच्चों की फीस और दवाइयों का खर्च भी उठाना होता है, तो महीने के आखिर तक पैसे बचाना कितना मुश्किल हो सकता है. सोशल मीडिया पर एक सिक्योरिटी गार्ड की कमाई और खर्च का ऐसा ही हिसाब सामने आया है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

18 हजार सैलरी और खर्च हो जाते हैं पूरे पैसे? 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अंकित पांडे नाम के यूजर ने एक सिक्योरिटी गार्ड से हुई बातचीत का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति की महीने की कमाई 18 हजार रुपये है. इसमें से ज्यादातर रकम घर की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में खर्च हो जाती है. पोस्ट के मुताबिक, सिक्योरिटी गार्ड हर महीने 4 हजार रुपये किराया देता है. खाने-पीने पर 6 हजार रुपये खर्च होते हैं. बच्चों की स्कूल फीस के लिए 2 हजार रुपये और आने-जाने के लिए भी 2 हजार रुपये रखने पड़ते हैं. इसके अलावा घर के बिल पर 1 हजार और दवाइयों पर 1 हजार रुपये खर्च होते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Over 300 pollution-related challans in Rohini in a day; violations persist across Delhi
दिल्ली: एक दिन में 303 चालान, लेकिन गाड़ियों के नहीं!
9 साल की बच्ची की मौत से उठे सवाल, कैसे आया हार्ट अटैक?
दिल्ली में दिवाली से पहले ट्रैफिक चरमराया, जानें कारण
Delhi air quality worsens to severe level amid political row over pollution.
दिल्ली में प्रदूषण से हालात बेहद गंभीर, कई इलाकों में AQI 400 के पार
चुनाव आयुक्तों को मिली कानूनी छूट के खिलाफ अर्जी, SC ने केंद्र से मांगा जवाब

इस तरह महीने के कुल खर्च के बाद उसके पास सिर्फ 2 हजार रुपये बचते हैं. यानी 18 हजार रुपये की कमाई में से करीब 16 हजार रुपये जरूरी खर्चों में चले जाते हैं.

Advertisement

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

इस पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कम आय में घर चलाने की मुश्किलों पर चर्चा शुरू कर दी. कुछ यूजर्स ने कहा कि कम सैलरी पाने वाले लोगों की बड़ी कमाई रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में ही खत्म हो जाती है. ऐसे में भविष्य के लिए बचत करना उनके लिए आसान नहीं होता.

इस पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा कि कम आय वाले कर्मचारियों के लिए रोजमर्रा का खर्च उठाना ही बड़ी चुनौती है. वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि 2 हजार रुपये बचाना भी अच्छी बात है क्योंकि कई लोग इससे ज्यादा कमाने के बावजूद बचत नहीं कर पाते.

एक यूजर ने यह भी सवाल उठाया कि अगर अचानक बीमारी, फोन खराब होने या किसी दूसरी जरूरत पर पैसे खर्च करने पड़ जाएं, तो ये 2 हजार रुपये भी बचना मुश्किल है.

केवल बचत नहीं, भविष्य की सुरक्षा भी चिंता

इस पोस्ट ने एक बार फिर उन लोगों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान खींचा है, जिनकी कमाई का बड़ा हिस्सा घर चलाने में ही खर्च हो जाता है. ऐसे में बचत बच्चों की पढ़ाई और अचानक आने वाले खर्चों के लिए पैसे जुटाना चुनौती बन जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'अब्दुल को हल्के में लेना ट्रम्पवा को भारी पड़ा, अब BJP-सपा...', US इलेक्शन से यूपी की सियासत में छिड़ी जुबानी जंग |
    '...तो हिंदू ही चढ़ बैठते हैं' उन्नाव में शिव कथा के मंच से राजा भैया का बयान वायरल |
    ऑकलैंड में Virat Kohli का तूफान! तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड! |
    How to Make Besan Laddoo: त्योहारों पर बाजार की मिठाई छोड़ें, 1 कप बेसन और देसी घी से बनाएं बनाएं हलवाई जैसे टेस्टी बेसन के लड्डू |
    Dhanteras 2026: कुबेर के खजाने में नहीं ये एक निधि, सिर्फ हनुमान जी के पास है नौवां खजाना |
    पंजाब में पराली जलाने के 2,347 मामले आए सामने, 40.37 लाख रुपये का जुर्माना, 647 FIR दर्ज |
    फ्रांस : पहले सुपर मार्केट और अब ब्लड बैंक के फ्रीजर को बनाया निशाना, आखिर क्या है हैकर्स का मकसद? |
    दिवाली से पहले योगी सरकार का राजस्व कर्मियों को तोहफा, 206 लेखपाल और 79 संग्रह अमीन बने रेवेन्यू इंस्पेक्टर |
    असली दीवाली तो शेयर बाजार में आज मनेगी, सिर्फ ये एक कारण... ट्रंप से कनेक्शन |
    धनतेरस और शुक्र प्रदोष के दुर्लभ संयोग से इन 5 राशियों को मिलेगा बंपर धन लाभ!
    Advertisement