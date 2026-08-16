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'मेरे पोर्न बिजनेस में पैसे लगाओ...' Anthropic CEO की पत्नी ने एपस्टीन से कहा था, ईमेल से बड़ा खुलासा

एन्थ्रोपिक के CEO की पत्नी द्वारा अपने "लक्ज़री पोर्न" वेंचर, 'एडिस' में निवेश के लिए जेफ़री एपस्टीन से संपर्क करने की बात सामने आ रही है. उन्होंने एपस्टीन को कंपनी की फ़ंडिंग की ज़रूरतों और प्रस्तावित फ़िल्म प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था.

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Cami Clark (Photo: AFP)
Cami Clark (Photo: AFP)

द वॉल स्ट्रीट जर्नल और एपस्टीन फाइल्स में मिले ईमेल के मुताबिक एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई की पत्नी कैमी क्लार्क ने जेफरी एपस्टीन से अपनी कंपनी 'एडिस' के लिए निवेश मांगा था. 

कैमी क्लार्क ने इसे एक 'क्रांतिकारी पॉर्न कंपनी' बताया था. उनका कहना था कि यह महिलाओं पर केंद्रित लक्ज़री पोर्न वेंचर है. मार्च 2011 में लिटरेरी एजेंट जॉन ब्रॉकमेन ने कैमी क्लार्क और जेफरी एपस्टीन की मुलाकात कराई थी. ईमेल के मुताबिक, ब्रॉकमैन ने ही एपस्टीन को क्लार्क और उनकी बिज़नेस पार्टनर मिशेल कैपोसेफालो के साथ डिनर का सुझाव दिया था. 

इसके ठीक एक साल बाद कैमी क्लार्क ने एपस्टीन से एडिस की फंडिंग के लिए संपर्क किया. ईमेल के जवाब में क्लार्क ने लिखा था, "हम आज शाम आपके साथ डिनर करना चाहेंगे." वहीं, मुलाकात के बाद उन्होंने कंपनी की फंडिंग संबंधित जानकारी भी एपस्टीन से साझा की थी. साथ ही उन्होंने ईमेल में लिखा था, "कल रात आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा!"

बाद में उन्होंने कंपनी की शुरुआती चार फिल्मों की स्क्रिप्ट और प्लान भी एपस्टीन को भेजे थे. खास बात तो ये है, यह मुलाकात साल 2008 में एपस्टीन के वेश्यावृत्ति से जुड़े अपराध में दोषी ठहराए जाने और सेक्स अपराधी के रूप में रजिस्टर होने के बाद हुई थी.

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ईमेल में क्लार्क ने लिखा था, "जेफरी, हमें लगा कि आपको और महिलाओं को हमारी पहली चार फिल्मों 'अमेरिकन गर्ल इन पेरिस' की स्क्रिप्ट/ट्रीटमेंट पसंद आएगी. इन फिल्मों में NSFW (वयस्कों के लिए उपयुक्त) कंटेंट है."

एक साल बाद मार्च में कैमी क्लार्क ने एपस्टीन से पूछा था कि क्या वे उनके और उनके सहयोगी के बिजनेस में निवेश में रुचि रखते हैं? हालांकि, इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि एपस्टीन ने फंडिंग दी. एक अन्य ईमेल में एपस्टीन ने लिखा, "टीवी पर सेक्स नहीं दिख सकता." 

यह भी पढ़ें: Epstein Files: बिल गेट्स और एपस्टीन की 30 मुलाकातों का खुलासा, स्टाफ ने पहले ही जताई थी ये चिंता

2012 में क्लार्क ने एपस्टीन को अपनी हाउसवार्मिंग पार्टी में बुलाया था, लेकिन वे दोनों दोबारा मिले या नहीं इसकी कोई जानकारी ईमेल में नहीं मिलती. 

कौन हैं कैमी क्लार्क? 

कैमी क्लार्क लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं. अमोदेई के साथ उनके रिश्ते के बावजूद सार्वजनिक रूप में उनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है. जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि इंटरनेट से क्लार्क के बारे में जानकारी हटाने की कोशिशें हुई हैं. साल 2022 में उन्होंने एंथ्रोपिक के CEO से शादी की थी. 

अमोदेई को डेट करने से पहले क्लार्क लगभग तीन साल तक गूगल के सह संस्थापक श्मिट के साथ रिलेशनशिप में थी. हालांकि इसके बारे में भी सार्वजनिक जानकारी ज्यादा नहीं है.

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2014 में अमोदेई को डेट करना शुरू करने के बाद, क्लार्क ने उन्हें श्मिट से मिलवाया था. बाद में 2018 में श्मिट सैन फ़्रांसिस्को में उनके अपार्टमेंट में उनसे मिलने भी गए थे. और साल 2021 में जब एंथ्रोपिक कंपनी शुरू हो रही थी, तब से वे इसके शुरुआती इन्वेस्टर्स में से एक हैं.

हालांकि क्लार्क एंथ्रोपिक में आधिकारिक तौर पर कोई पद नहीं संभालती हैं, लेकिन 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' की रिपोर्ट के मुताबिक, वे अमोदेई की एक प्रभावशाली सलाहकार बन गई हैं.

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