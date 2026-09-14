Rajasthan Nagar Nigam Result 2026 Live: राजस्थान में BJP 'बम-बम', नगर निगम में खिल रहा कमल, देखें हर वार्ड का रिजल्ट

Rajasthan Nagar Nigam Result 2026 Live: राजस्थान के 10 नगर निगम के रिजल्ट आने लगे हैं. प्रदेश के 309 शहरी निकायों के 10,167 वार्डों के लिए हुई वोटिंग के बाद सोमवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है. इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, पाली, अलवर, भरतपुर, बीकानेर और भीलवाड़ा नगर निगम शामिल हैं. कुल 38,889 उम्मीदवारों की हार-जीत का फैसला होना है.

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राजस्थान के 10 नगर निगम में से भाजपा 5, कांग्रेस 3, निर्दलीय एक पर आगे है. जोधपुर में भाजपा और कांग्रेस ने अब तक 42 वार्ड पर जीत दर्ज की.

1.00 बजे तक का रिजल्ट :

राजस्थान नगर निकाय के 7712 वार्डों के नतीजे

3181 वार्डों पर BJP की जीत

2875 वार्डों पर कांग्रेस विजयी

1656 वार्डों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते

12.45 बजे तक का अपडेट:

अजमेर नगर निगम में कांग्रेस आगे

अलवर नगर निगम में बीजेपी आगे

उदयपुर नगर निगम में बीजेपी आगे

कोटा नगर निगम में बीजेपी आगे

जयपुर नगर निगम में बीजेपी आगे

पाली नगर निगम में कांग्रेस आगे

जोधपुर नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस बराबर पर हैं अभी

बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस आगे

भरतपुर नगर निगम में निर्दलीय आगे

भीलवाड़ा नगर निगम में भाजपा आगे



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12.35 बजे तक का अपडेट:

राजस्थान नगर निकाय के 6792 वार्ड के नतीजे

2776 वार्ड पर BJP की जीत

2525 वार्ड पर कांग्रेस विजयी

1491 वार्ड पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते

12.15 तक का अपडेट:

अजमेर नगर निगम के 80 वार्ड में BJP- 31, कांग्रेस- 27 पर जीती.

अलवर नगर निगम के 65 वार्ड में BJP- 27, कांग्रेस- 22 पर जीती.

उदयपुर नगर निगम के 80 वार्ड में BJP- 38, कांग्रेस- 17 पर जीती.

कोटा नगर निगम के 100 वार्ड में BJP- 26, कांग्रेस- 18 पर जीती.

जयपुर नगर निगम के 150 वार्ड में BJP- 95, कांग्रेस- 43 पर जीती.

जोधपुर नगर निगम के 100 वार्ड में BJP- 42, कांग्रेस- 42 पर जीती.

पाली नगर निगम के 65 वार्ड में BJP- 21, कांग्रेस- 29 पर जीती.

बीकानेर नगर निगम के 80 वार्ड में BJP- 16, कांग्रेस- 23 पर जीती.

भरतपुर नगर निगम के 65 वार्ड में अन्य-36, BJP- 20, कांग्रेस- 9 पर जीती.



12.00 बजे तक का अपडेट:

राजस्थान नगर निकाय के 6593 वार्डों के नतीजे

2690 वार्ड पर BJP की जीत

2451 वार्ड पर कांग्रेस विजयी

1452 वार्ड पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते

11.56 बजे तक का अपडेट:

नगर निकाय के 5837 वार्डों के नतीजे

2407 वार्डों पर BJP की जीत

2200 वार्डों पर कांग्रेस विजयी

1230 वार्डों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते

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11.40 बजे तक का अपडेट :

चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के 60 वार्ड में से 32 पर भाजपा, 24 पर कांग्रेस और 4 पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी घोषित हुए हैं.



11.15 बजे तक का अपडेट:

अजमेर नगर निगम के 80 वार्ड में BJP- 31, कांग्रेस- 27 पर आगे है.

अलवर नगर निगम के 65 वार्ड में BJP- 15, कांग्रेस- 13 पर आगे है.

उदयपुर नगर निगम के 80 वार्ड में BJP- 28, कांग्रेस- 16 पर आगे है.

कोटा नगर निगम के 100 वार्ड में BJP- 26, कांग्रेस- 18 पर आगे है.

जयपुर नगर निगम के 150 वार्ड में BJP- 85, कांग्रेस- 52 पर आगे है.

जोधपुर नगर निगम के 100 वार्ड में BJP- 16, कांग्रेस- 22 पर आगे है.

पाली नगर निगम के 65 वार्ड में BJP- 21, कांग्रेस- 29 पर आगे है.

बीकानेर नगर निगम के 80 वार्ड में BJP- 13, कांग्रेस- 11 पर आगे है.

भरतपुर नगर निगम के 65 वार्ड में अन्य-33, BJP- 18, कांग्रेस- 5 पर आगे है.

भीलवाड़ा नगर निगम के 70 वार्ड में BJP- 16, कांग्रेस- 04 पर आगे है.



11.10 बजे तक का अपडेट :

चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के 60 वार्ड में से 32 पर भाजपा, 24 पर कांग्रेस और 4 पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते.

नगर पालिका-बड़ी सादड़ी के 25 वार्ड में 13 कांग्रेस व भाजपा को मिली 12 सीट.

नगर पालिका कपासन-25 वार्ड में कांग्रेस को 13, भाजपा की 10 और 2 पर निर्दलीय की जीत.

आकोला नगर पालिका 20 वार्ड -कांग्रेस की 12, भाजपा की 7, एक पर निर्दलीय.

निम्बाहेड़ा नगर परिषद 45 वार्डो में भाजपा 27, कांग्रेस 17 और एक पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत.

बेगू नगर पालिका 35 वार्ड में भाजपा के 24, कांग्रेस के 8 और 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत.

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11.05 बजे तक का अपडेट:

नगर पालिका बामनवास का रिजल्ट :

वार्ड नंबर 1 रंजना,निर्दलीय की जीत

वार्ड नंबर 2 लीला देवी,निर्दलीय की जीत

वार्ड नंबर 3 रामसिंह मीणा, निर्दलीय की जीत

वार्ड नंबर 4 केदारलाल, भाजपा की जीत

वार्ड नंबर 5 केशन्ति, कांग्रेस की जीत

वार्ड नंबर 6 विशम्बर मीणा, भाजपा की जीत

वार्ड नंबर 7 धर्मी कुमारी, भाजपा की जीत

वार्ड नंबर 8 संजय मीणा, भाजपा की जीत

वार्ड नंबर 9 ललिता देवी, कांग्रेस की जीत

वार्ड नंबर 10 मंदोरी, कांग्रेस की जीत

वार्ड नंबर 11 शंभू माली, भाजपा की जीत

वार्ड नंबर 12 श्यामलाल मीणा, कांग्रेस की जीत

वार्ड नंबर 13 सलमान खान, भाजपा की जीत

वार्ड नंबर 14 रेखा मीणा, कांग्रेस की जीत

वार्ड नंबर 15 घनश्याम हरिजन, कांग्रेस की जीत

वार्ड नंबर 16 कंबूलाल मीणा, निर्दलीय की जीत

वार्ड नंबर 17 सुशीला मीणा, कांग्रेस की जीत

वार्ड नंबर 18 मुकेशी मीणा, कांग्रेस की जीत

वार्ड नंबर 19 संतरा मीणा, भाजपा की जीत

वार्ड नंबर 20 भवानी मीणा, कांग्रेस की जीत

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