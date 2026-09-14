तारक मेहता के टप्पू को मिला महादेव का आशीर्वाद! 29 की उम्र में बनाएंगे अपना घर, करेंगे मां का सपना पूरा

तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में टप्पू का किरदार निभाकर हाउस होल्ड नेम बने भव्य गांधी ने ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के दर्शन किए. यहां से उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की, जिसमें वो 'शिव कैलाशों के वासी...' गाना गाते दिखें. उन्होंने शिव के दर्शन किए, पूजा पाठ की और कुछ अपने मन की बात भी कही.

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29 की उम्र में अपना घर बनाएंगे भव्य!

भव्य ने बताया कि इस ज्योतिर्लिंग की कितनी मान्यता है. साथ ही कहा कि वो किस खास इरादे से इस मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे. वो मंदिर में पूजा पाठ के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक करते, मंदिर में परिक्रमा करते भी दिखे.

भव्य ने कहा कि सभी की तरह मैं भी यहां अपना घर बनाने के खास इरादे से यहां आया. मम्मी हमेशा कहती हैं कि घर एक ही बार बनता है. हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए क्योंकि नजर लग जाती है. लेकिन मेरे साथ कुछ अलग हुआ. जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकला, मैंने देखा मेरी मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी होने पर आ गई.

भव्य ने नागेश्वर मंदिर का नाम लेते हुए कहा कि मुझे इनके चरणों में सही दिशा मिल गई. हर हर महादेव का हुंकार भरते हुए वो बोले कि हर किसी मुराद पूरी हो.

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हालांकि ये एक ब्रांड शूट था, लेकिन भव्य के घर बनाने का सपना फैंस के दिलों को छू गया. यूजर्स ने प्रमोशन को दरकिनार करते हुए कहा कि - आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी हमेशा सुकून और पॉजिटिविटी से भरी रहे. वहीं किसी और ने कहा- टप्पू कितना समझदार हो गया है, घर बनाने चला है. बापूजी और जेठालाल बहुत खुश होंगे. कुछ यूजर्स ने कहा कि- आप अपना घर जरूर बनाएंगे.

29 साल के भव्य ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में बचपन के टप्पू का किरदार निभाया था. वो 9 साल तक इस शो से जुड़े रहे. लेकिन फिर 2017 में उन्होंने और मौके तलाशने के लिए इस शो को अलविदा कह दिया. अब भव्य गुजराती फिल्मों का हिस्सा बने नजर आते हैं. बीच में तारक मेहता शो में उनकी वापसी की भी खबरें उड़ी थीं, लेकिन वो महज अफवाह निकली.

उनके शो से एग्जिट लिए भी 9 साल हो चुके हैं, लेकिन फैंस आज भी उन्हें टप्पू के नाम से ही जानते हैं.

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