मोतिहारी के नंदकिशोर यादव बने ब्रिटेन के शाही परिवार के खानसामा

बिहार के मोतिहारी में जन्मे शेफ नंद किशोर यादव ने ब्रिटेन में अपने करियर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उन्हें स्कॉटलैंड के एडिनबरा स्थित ऐतिहासिक पैलेस ऑफ होलीरूडहाउस में आयोजित प्रतिष्ठित 'रॉयल गार्डन पार्टी' में शामिल होने का निमंत्रण मिला. इस समारोह की मेजबानी ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III और क्वीन कैमिला ने की.

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रॉयल गार्डन पार्टी ब्रिटिश शाही परिवार के समर कैलेंडर का महत्वपूर्ण आयोजन है. ब्रिटिश सम्राट हर साल गर्मियों में एक सप्ताह स्कॉटलैंड में बिताते हैं, जिसे 'होलीरूड वीक' या 'रॉयल वीक' कहा जाता है. इस दौरान आयोजित गार्डन पार्टी में विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को आमंत्रित किया जाता है.

नंद किशोर यादव ने इस अनुभव को गर्व का पल बताया. उन्होंने कहा, 'पैलेस ऑफ होलीरूडहाउस में न्योता मिलना मेरे लिए बेहद गर्व और सम्मान की बात थी. भारत से आकर ब्रिटेन में अपना जीवन और करियर बनाने के बाद इतने महत्वपूर्ण अवसर का हिस्सा बनना ऐसी याद है, जिसे मैं जीवनभर संजोकर रखूंगा.'

उन्होंने कहा कि पैलेस में खड़े होकर उन्होंने उस पूरी यात्रा को याद किया, जिसने उन्हें यहां तक पहुंचाया. नंद के मुताबिक, उन्हें अपनी जड़ों, अपने सफर और भविष्य को लेकर बेहद गर्व महसूस हुआ.

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मोतिहारी से ब्रिटेन तक का सफर

नंद किशोर यादव का जन्म बिहार के मोतिहारी में हुआ था. उनके पाक कला के सफर की शुरुआत 1999 में हुई, जब उन्होंने राजस्थान के लग्जरी होटलों की रसोई में ट्रेनिंग ली. यहां अलग-अलग क्षेत्रीय भारतीय व्यंजनों में अनुभव हासिल करने के बाद उन्होंने अमेरिका में Carnival Cruise पर काम किया और अंतरराष्ट्रीय शेफ के साथ वर्ल्ड कुजीन की बारीकियां सीखीं.

साल 2007 में नंद ब्रिटेन पहुंचे. यहां उन्होंने फाइन डाइनिंग में अनुभव हासिल किया और ब्रिटिश सेलिब्रिटी शेफ गॉर्डन रामसे के नेतृत्व में भी काम किया. करीब 25 साल के करियर में उन्होंने भारतीय, फ्रेंच, इटैलियन, मेडिटेरेनियन और साउथ अमेरिकन कुजीन में विशेषज्ञता हासिल की है. खास तौर पर फ्यूजन कुजीन के लिए उन्हें पहचान मिली है.

लंदन के पास चलाते हैं The White Hart

नंद किशोर यादव लंदन के पास होलीपोर्ट गांव में लोकप्रिय पब 'The White Hart' से जुड़े हैं. वह पुरस्कार विजेता शेफ और कैटरर भी हैं. उनका कहना है कि शाही समारोह का निमंत्रण उनकी भारतीय विरासत, ब्रिटेन की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में उनके सफर और समुदाय के लिए किए गए काम का सम्मान है. उन्होंने बताया कि अपने करियर के दौरान उन्होंने पाक कला और हॉस्पिटैलिटी प्लेटफॉर्म के जरिए जरूरतमंद लोगों की मदद और चैरिटी से जुड़ी पहलों में योगदान दिया है.

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नंद अपनी 'Mission Possible' पहल के जरिए The White Hart को केवल एक हॉस्पिटैलिटी वेन्यू नहीं, बल्कि समुदाय से जुड़ी जगह के रूप में विकसित करना चाहते हैं. इसके अलावा वह पत्नी और बेटियों के नाम पर शुरू किए गए 'Ninaya Catering' के जरिए दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड में प्रामाणिक भारतीय व्यंजनों की पहुंच बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं.

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