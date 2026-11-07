मिडटर्म चुनाव में हार के बाद ट्रंप का बड़ा एक्शन, सुसी वाइल्स की जगह स्टीफन मिलर बने नए चीफ ऑफ स्टाफ

अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बड़ा बदलाव किया है. उन्होंने अपनी सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल सुसी वाइल्स को चीफ ऑफ स्टाफ के पद से हटाकर उनकी जगह स्टीफन मिलर को जिम्मेदारी सौंपने का ऐलान किया है. रिपब्लिकन पार्टी की चुनाव में करारी हार के कुछ दिन बाद आया यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है. इसकी वजह यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में रिपब्लिकन से नियंत्रण छीन लिया है.

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ट्रंप ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने सुसी वाइल्स के काम की तारीफ की और कहा कि वह अब उनके राजनीतिक संगठन के साथ काम करेंगी. वहीं, स्टीफन मिलर 9 नवंबर से चीफ ऑफ स्टाफ की जिम्मेदारी संभालेंगे. फिलहाल वह व्हाइट हाउस में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर हैं.

कौन हैं स्टीफन मिलर?

स्टीफन मिलर लंबे समय से ट्रंप के करीबी सहयोगी रहे हैं. साल 2016 में ट्रंप के पहले राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान वह उनके साथ जुड़े थे. उस समय उन्होंने भाषण लिखने का काम किया था. धीरे-धीरे वह ट्रंप की टीम के सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल हो गए.

मिलर की सबसे ज्यादा चर्चा इमिग्रेशन यानी दूसरे देशों से अमेरिका आने वाले लोगों से जुड़ी नीतियों को लेकर होती है. ट्रंप प्रशासन की सख्त सीमा सुरक्षा और लोगों को देश से बाहर भेजने की नीति तैयार करने में उनकी अहम भूमिका रही है. अब उन्हें व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ की जिम्मेदारी दी गई है. यह पद राष्ट्रपति के बेहद करीब माना जाता है. इस पर बैठा व्यक्ति राष्ट्रपति के रोजमर्रा के कामकाज और प्रशासन के बीच तालमेल बनाने में अहम भूमिका निभाता है.

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कौन हैं सुसी वाइल्स?

सुसी वाइल्स ट्रंप की पुरानी सहयोगी रही हैं. उन्होंने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में उनकी टीम के साथ काम किया था. साल 2020 में फ्लोरिडा में ट्रंप के चुनाव अभियान को संभाला. 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में भी उन्होंने देशभर में उनके अभियान की जिम्मेदारी निभाई.

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में उन्हें व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया था. वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनीं. ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में इस पद पर चार लोगों को बदला था, लेकिन वाइल्स उनके दूसरे कार्यकाल में सबसे लंबे समय तक इस जिम्मेदारी पर रहीं.

ट्रंप ने कहा है कि वाइल्स अब उनके राजनीतिक संगठन के साथ काम करेंगी. वहीं, वाइल्स ने भी बयान जारी कर व्हाइट हाउस में काम करने को अपने जीवन का बड़ा सम्मान बताया. साथ ही, ट्रंप और उनके मिशन के प्रति अपना समर्थन जारी रखने की बात कही.

चुनावी हार के बाद बदले हालात

3 नवंबर को हुए मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की. पार्टी ने प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में रिपब्लिकन का नियंत्रण खत्म कर दिया. इस नतीजे से ट्रंप के लिए अपने बाकी दो साल के कार्यकाल में फैसले लागू कराना मुश्किल हो सकता है.

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अब डेमोक्रेट्स को संसद की समितियों पर नियंत्रण मिलेगा. इससे उन्हें ट्रंप प्रशासन के कामकाज की जांच करने का भी अधिक मौका मिलेगा. महंगाई, टैरिफ से जुड़ी आर्थिक मुश्किलों और ईरान के साथ युद्ध को लेकर मतदाताओं की नाराजगी को रिपब्लिकन की हार की अहम वजहों में गिना गया है.

ऐसे समय में ट्रंप ने अपनी टीम के सबसे अहम पद पर बदलाव किया है. अब स्टीफन मिलर सोमवार से यह जिम्मेदारी संभालेंगे. उनकी नियुक्ति के बाद व्हाइट हाउस के कामकाज और ट्रंप की नीतियों पर उनकी भूमिका पर नजर रहेगी.



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