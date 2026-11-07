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Mithun Tarot Rashifal 7 November 2026: मान-सम्मान पर जोर दें, स्थिति का उचित आंकलन करें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 7 November 2026: सकारात्मक लोगों की संगति में रहें. मान सम्मान पर जोर दें. स्थिति का उचित आंकलन करें. असजता बढ़ सकती है. कामकाज में संतुलन रखें. सामंजस्यता बनाए रहें. उम्मीद के अनुरूप स्थिति रहेगी. जिद में न आएं.

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gemini horoscope
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मिथुन
टेन आफ वांड्स
आज का दिन आप के लिए कार्य समय पर पूरा करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने का संकेतक है. विविध प्रयासों से पीछे न हटें. कार्यव्यवस्था में सहजता रखें. आर्थिक वाणिज्यिक मामलों में गति लाएं. उधार के व्यवहार से बचें. स्वास्थ्यगत मामले प्रभावित रह सकते हैं. परिजनांे की सलाह मानें. अनुशासन बढ़ाए रखें. गरिमा गोपनीयता पर बल रहेगा. योजनाएं साझा करने से बचें.

करीबी सहयोग बनाए रखेंगे. सलाह की अनदेखी न करें. व्यवहार में सहजता बनाए रखें. पद प्रभाव सामान्य बना रहेगा. सकारात्मक लोगों की संगति में रहें. मान सम्मान पर जोर दें. स्थिति का उचित आंकलन करें. असजता बढ़ सकती है. कामकाज में संतुलन रखें. सामंजस्यता बनाए रहें. उम्मीद के अनुरूप स्थिति रहेगी. जिद में न आएं.

स्वास्थ्य: भावुकता में न आएं. सेहत प्रभावित रह सकती है. दबाव में आने से बचें.

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चर्चा में सतर्कता बढ़ाएं, अनुशासन बढ़ाएं
लक्ष्य प्राप्त करेंगे,  जिम्मेदारियों को निभाएंगे

आर्थिक स्थिति: व्यवस्था बढ़ाएं. नीति नियमों का पालन करें. परिणाम पाने तक जुटे रहें.

रिश्ते: सावधानी बनाए रखें. परिवार का सहयोग बना रहेगा. आत्मविश्वास बनाए रखें.

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