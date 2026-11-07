Tula Tarot Rashifal 7 November 2026: नकारात्मक बातों से दूरी बनाएं, जरूरत की सुविधाएं जुटाएंगे

तुला

फोर आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए हक के लिए डटे रहने और अधिकाधिक पाने की चाह को बढ़ाने वाला है. अधिकार रक्षा में में आगे रहेंगे. जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है. कारोबारी सफलता का स्तर सामान्य रहेगा. निवेश के मामले बढ़त पाएंगे. प्रबंध कार्यों में सजगता बनाए रहें. संतुलित गति से आगे बढ़ें. व्यवहार से सभी को प्रभावित करेंगे. व्यवस्था को मजबूत बनाए रखेंगे.

और पढ़ें

अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. कोशिशों को बनाए रहेंगे. आर्थिक गतिविधियों में दखल बढ़ेगा. उत्साह से चर्चा संवाद आगे बढ़ाएंगे. प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. चर्चा में स्पष्टता बनी रहेगी. रिश्तेदारों का सहयोग पाएंगे. अफवाहों से प्रभावित नहीं हों. नीति नियमों की समझ बढ़ाएं. विविध विषयों में सक्रियता बनाए रखें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. नकारात्मक बातों से दूरी बनाएं. जरूरत की सुविधाएं जुटाएंगे.

आर्थिक स्थिति: लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे. बड़ों से संपर्क बनाए रखेंगे. अवसरों को भुनाने का प्रयास बढ़ाएंगे.

रिश्ते: निजी मामले सामान्य बनेंगे. चर्चा में सजगता रखेंगे. विनय विवेक से काम लें. संबंधों में सहज रहें.

---- समाप्त ----