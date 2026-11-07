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Makar Tarot Rashifal 7 November 2026: आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, अपनों के साथ सुखद पल बिताएंगे

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 7 November 2026: घर में हर्ष का वातावरण रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. अपनों के साथ सुखद पल बिताएंगे. खुशियों को बढ़ावा मिलेगा. व्यवस्था पर नियंत्रण रखेंगे. मित्र एवं करीबी मददगार होंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस होगा. नेतृत्व स्वीकारेंगे.

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capricorn horoscope
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मकर
किंग आफ पेंटाकल्स
आज का दिन आप के लिए सभी के साथ उचित व्यवहार बनाए रखने और विनय विवेक से काम निकालने में सहयोगी है. आर्थिक मजबूती का लाभ मिलेगा. जीवन में स्थिरता का अनुभव करेंगे. प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर कार्य करेंगे. व्यावसायिक संमझौते आगे बढ़ाएंगे. योजनाओं के संचालन में सफल रहेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी बने रहेंगे. आयोजनों में शामिल होंगे.

लोगों का समर्थन बना रहेगा. सबसे जुड़कर आगे बढ़ेंगे. विविध मामलों को सक्रियता बनाए रखेंगे. घर में हर्ष का वातावरण रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. अपनों के साथ सुखद पल बिताएंगे. खुशियों को बढ़ावा मिलेगा. व्यवस्था पर नियंत्रण रखेंगे. मित्र एवं करीबी मददगार होंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस होगा. नेतृत्व स्वीकारेंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान में सजग रहेंगे. शारीरिक संकेतों का ध्यान रखेंगे.

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जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, वादा निभाएंगे
सूचनाओं की प्राप्ति होगी, नियमित गतिविधियों को बनाए रखेंगे
धैर्य से काम लें, साधारण बातों से प्रभावित नहीं हों
धैर्य से काम लें, साधारण बातों से प्रभावित नहीं हों
आय के स्त्रोत बने रहेंगे, जोखिम टालें

आर्थिक स्थिति: कारोबार में आगे होंगे. सकारात्मक नजरिया बना रहेगा. कार्यशैली आकर्षक रहेगी.

रिश्ते: जिम्मेदारियों को निभाएंगे. माहौल सुखदायी बना रहेगा. करीबियों के साथ समय बिताएंगे.

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