scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हूती हमलों के बीच सऊदी ने बंद की बड़ी ऑयल पाइपलाइन, दुनियाभर में गहराएगा संकट

सऊदी अरब ने कई हमलों के बाद होर्मुज स्ट्रेट के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होने वाली ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन को एहतियाती तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया है. इसी बीच ईरान समर्थित हूती बाब अल-मंदेब स्ट्रेट के रणनीतिक द्वीप पेरिम तक पहुंच गए हैं.

Advertisement
X
सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन को अस्थायी तौर पर बंद किया.( File Photo- Reuters)
सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन को अस्थायी तौर पर बंद किया.( File Photo- Reuters)

सऊदी अरब के एनर्जी मंत्रालय ने कहा है कि वह कई बार निशाना बनाए जाने की घटनाओं के बाद होर्मुज स्ट्रेट के विकल्प के तौर पर  तेल निर्यात करने वाले अपने एकमात्र प्रमुख मार्ग ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन को निलंबित कर रहा है. मंत्रालय ने X पर एक पोस्ट में कहा कि वह पाइपलाइन की एहतियाती तौर पर अस्थायी रोक लागू कर रहा है.

शुक्रवार को ईरान समर्थित यमन के हूती लाल सागर के बाब अल-मंदेब स्ट्रेट में रणनीतिक द्वीप पेरिम पहुंच गए.रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हूती व्यापक होते मध्य पूर्व युद्ध के बीच महत्वपूर्ण वैश्विक समुद्री मार्ग पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं.

इस बीच, सऊदी अरब की महत्वपूर्ण ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन, जिसने होर्मुज स्ट्रेट में तेल के जाम को कम करने में मदद की है, इराक से आए ड्रोन हमले के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दी गई. सऊदी अधिकारियों ने यह जानकारी दी. इससे खाड़ी क्षेत्र से तेल आपूर्ति पर और दबाव बढ़ गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Houthi Rebel Yemen
लगातार बढ़ रहे हूती विद्रोही, सऊदी-US समर्थित सेना का निकाला दम
हूतियों से घिरा सऊदी, ट्रंप ने सैन्य मदद से किया इनकार
सऊदी प्रिंस ने मदद के लिए ट्रंप को फोन लगाया, रहे खाली हाथ
saudi arab news
हूती हमलों के बीच ईरान-सऊदी में बातचीत, क्या अब थमेगी जंग?
Houthi Attack Mocha City
लाल सागर के मोचा सिटी पर हूतियों का कब्जा! बाब-अल-मंदेब पर बढ़ा खतरा

ईरान को मिल सकती है मदद

यदि हूती बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं तो ईरान को अमेरिका के साथ युद्ध में महत्वपूर्ण बढ़त मिल सकती है. इससे दूसरे प्रमुख मार्ग से आपूर्ति कम हो सकती है और तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं. सऊदी ऊर्जा मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से सरकारी मीडिया ने बताया कि रियाद और मदीना क्षेत्रों में ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन पर कई हमलों के बाद मौजूदा पाइपलाइन क्षमता अस्थायी रूप से बंद कर दी गई. हमले को किसने अंजाम दिया, यह स्पष्ट नहीं है. सऊदी अरब ने केवल इतना कहा कि ड्रोन इराक से आए थे, जहां ईरान समर्थित मिलिशिया मौजूद हैं.

Advertisement

सऊदी अरब ने इराकी प्रधानमंत्री के अनुरोध के बाद अब तक जवाबी कार्रवाई नहीं की है. सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि राज्य अपने हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है. इराक सरकार ने हमलों की निंदा की है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    धोनी को डेट कर मिली बदनामी! लिंकअप से इरिटेट हुई एक्ट्रेस, रिश्ते को बताया 'दाग' |
    राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा? देखें दुनिया आजतक |
    Sukanya Samriddhi Yojana: ₹2.70 लाख का इंवेस्टमेंट, ₹8.31 लाख का फंड! बेटियों के लिए बेस्ट है ये सरकारी स्कीम |
    iPhone 18 की लॉन्चिंग के बाद क्यों बढ़ी iPhone 17 की डिमांड? बाजार में स्टॉक गायब, कीमतों को लेकर भी सवाल |
    EPFO ने बदले PF निकासी के नियम, जानें कब और कितना निकाल सकते हैं |
    Women's Asia Cup 2026: फाइनल की पिक्चर साफ, खिताब मुकाबले में भिड़ेंगे भारत-श्रीलंका, पाकिस्तान नॉकआउट |
    Lachha Aloo Paratha Recipe: घर पर बनाएं बाजार जैसा लच्छा आलू पराठा, हर बाइट में मिलेगा लाजवाब स्वाद |
    Mangal Nakshatra Gochar: मंगल का नक्षत्र गोचर, 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, बढ़ेगी कमाई! |
    5 किलोमीटर तक किया पीछा, तो ट्रक छोड़कर भागा ड्राइवर... वैशाली में 50 लाख की शराब की खेप पकड़ी गई |
    नेटवर्क में हुई समस्या तो टावरकर्मी को खंभे से बांधा, अब पुलिस ने लिया तगड़ा एक्शन
    Advertisement