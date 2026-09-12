scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Sukanya Samriddhi Yojana: ₹2.70 लाख का इंवेस्टमेंट, ₹8.31 लाख का फंड! बेटियों के लिए बेस्ट है ये सरकारी स्कीम

बेटी के भविष्य के लिए बड़ी रकम जुटाना हर माता-पिता की चिंता होती है, लेकिन इसकी शुरुआत छोटी बचत से भी की जा सकती है. सुकन्या समृद्धि योजना में हर महीने ₹1,500 जमा करके लंबे समय में अच्छा फंड तैयार किया जा सकता है.

Advertisement
X
बेटी के नाम हर महीने ₹1,500 जमा करके लंबे समय में अच्छा फंड तैयार किया जा सकता है. (Photo: ITG/@Gfx)
बेटी के नाम हर महीने ₹1,500 जमा करके लंबे समय में अच्छा फंड तैयार किया जा सकता है. (Photo: ITG/@Gfx)

बेटी के जन्म के साथ ही माता-पिता उसके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सेविंग्स शुरू करने की सोचने लगते हैं. चिंता रहती है कि आगे उसकी हायर एजुकेशन हो या शादी, उस वक्त पैसों की कमी न पड़े. इसी जरूरत को ध्यान में रखकर सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) शुरू की गई है. इसमें छोटी-छोटी रकम लंबे समय तक जमा करके बेटी के नाम अच्छा फंड तैयार किया जा सकता है.

इस योजना को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपकी बेटी पैदा होने से लेकर 10 साल की उम्र तक अकाउंट खोला जा सकता है. यह योजना तब मैच्योर होती है, जब आपकी बेटी की उम्र हायर एजुकेशन शुरू करने या शादी की होती है. इसमें जमा रकम की सीमा भी न्यूनतम ₹250 से शुरू होकर अधिकतम ₹1.50 सालाना तक है. यानी गरीब, मध्यम वर्क और अमीर सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. हम आपको इस योजना में 1500 मंथली इंवेस्टमेंट पर मैच्योर होने के बाद कितना फंड बनेगा इसका कैलकुलेशन बता रहे हैं...

हर महीने ₹1,500 जमा करने पर कितना बनेगा?

अगर सुकन्या समृद्धि योजना में हर महीने ₹1,500 जमा किए जाएं, तो सालाना इंवेस्टमेंट ₹18,000 होगा. 15 साल तक इसी तरह पैसा जमा करने पर आपकी जेब से कुल ₹2.70 लाख जाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

SSY vs PPF Key Differences Parents Must Know Before Investing
SSY या PPF... बच्चों के भविष्य के लिए कहां लगाएं पैसे? समझें कैलकुलेशन
Post Office Best Scheme
पीपीएफ, SCSS, SSY के ब्‍याज पर बड़ा फैसला, सरकार ने किया ऐलान
Sukanya Samriddhi Yojana SSY
SSY Scheme: बिटिया बोलेगी- थैंक्यू पापा, आज ही खुलवाएं ये खाता... 21 साल का होते ही मिलेंगे ₹72 लाख
rule of 72 explained
रूल ऑफ 72 से जानें कब डबल होगा पैसा!
Money Double Rules
क्‍या है रूल ऑफ 72? जान गए तो आपका पैसा भी हो जाएगा डबल
Advertisement

मौजूदा 8.2% सालाना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इस इंवेस्टमेंट पर करीब ₹5,61,917 इंटरेस्ट मिल सकता है. इस तरह मैच्योरिटी पर कुल फंड करीब ₹8,31,917 हो सकता है.

यानी करीब ₹2.70 लाख के कुल इंवेस्टमेंट से लगभग ₹8.32 लाख का फंड तैयार हो सकता है. हालांकि, यह कैलकुलेशन मौजूदा इंटरेस्ट रेट के आधार पर है और इसमें बदलाव होने पर अंतिम रकम भी बदल सकती है.

15 साल पैसा जमा, 21 साल में मैच्योरिटी

सुकन्या समृद्धि योजना की एक खास बात इसका लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट स्ट्रक्चर है. इसमें अकाउंट खुलने की तारीख से 15 साल तक पैसा जमा करना होता है, जबकि खाता 21 साल में मैच्योर होता है. इसका मतलब यह हुआ कि 15 साल तक पैसे जमा करने के बाद अगले 6 साल तक आपको नई रकम डालने की जरूरत नहीं होती. इसके बावजूद अकाउंट में जमा रकम पर इंटरेस्ट मिलता रहता है. लॉन्ग टर्म का यही फायदा कंपाउंडिंग के जरिए फंड को बढ़ाने में मदद करता है.

हर महीने जमा तारीख भी रखती है मायने

इस योजना में हर महीने ₹1,500 जमा करने के तरीके से भी मिलने वाली रकम पर असर पड़ सकता है. अगर मंथली ईएमआई हर महीने की 5 तारीख से पहले जमा की जाती है, तो ऊपर दिया गया कैलकुलेशन लागू होता है. वहीं अगर आप पूरे साल की ₹18,000 की रकम अप्रैल में एक साथ जमा करते हैं, तो मैच्योरिटी पर रकम करीब ₹8.61 लाख तक पहुंच सकती है. यानी निवेश की रकम वही रहने के बावजूद पैसे जमा करने का समय बदलने से आखिर में मिलने वाली रकम में अंतर आ सकता है.

Advertisement

बेटी के फ्यूचर के लिए काम की है स्कीम

सुकन्या समृद्धि योजना को खास तौर पर बेटियों के भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसका इस्तेमाल आगे चलकर बेटी की पढ़ाई, हायर एजुकेशन या शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए फंड तैयार करने में किया जा सकता है. योजना को 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत लाया गया था. इसमें लंबे समय तक निवेश करने का मौका मिलता है, जिससे माता-पिता बेटी के जन्म के समय से ही उसके भविष्य के लिए धीरे-धीरे फंड तैयार कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Sukanya Samriddhi Yojana: ₹2.70 लाख का इंवेस्टमेंट, ₹8.31 लाख का फंड! बेटियों के लिए बेस्ट है ये सरकारी स्कीम |
    iPhone 18 की लॉन्चिंग के बाद क्यों बढ़ी iPhone 17 की डिमांड? बाजार में स्टॉक गायब, कीमतों को लेकर भी सवाल |
    EPFO ने बदले PF निकासी के नियम, जानें कब और कितना निकाल सकते हैं |
    Women's Asia Cup 2026: फाइनल की पिक्चर साफ, खिताब मुकाबले में भिड़ेंगे भारत-श्रीलंका, पाकिस्तान नॉकआउट |
    Lachha Aloo Paratha Recipe: घर पर बनाएं बाजार जैसा लच्छा आलू पराठा, हर बाइट में मिलेगा लाजवाब स्वाद |
    Mangal Nakshatra Gochar: मंगल का नक्षत्र गोचर, 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, बढ़ेगी कमाई! |
    5 किलोमीटर तक किया पीछा, तो ट्रक छोड़कर भागा ड्राइवर... वैशाली में 50 लाख की शराब की खेप पकड़ी गई |
    नेटवर्क में हुई समस्या तो टावरकर्मी को खंभे से बांधा, अब पुलिस ने लिया तगड़ा एक्शन |
    ट्रेन में सोते रह गए और स्टेशन छूट गया? जानिए अब कैसे लौटेंगे, क्या फिर लगेगा किराया |
    एमी वर्क, गिप्पी ग्रेवाल, एपी ढिल्लों और कपिल शर्मा.. क्यों कनाडा में भारतीय सिंगर्स-एक्टर होते हैं निशाने पर?
    Advertisement