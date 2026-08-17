scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सऊदी में भीख मांगा तो...', पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को दी लास्ट वार्निंग- VIDEO

पाकिस्तान से लोग उमरा और रोजगार के लिए सऊदी अरब जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों पर वहां भीख मांगने और दूसरी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं. अब सऊदी अरब में पाकिस्तान के दूतावास ने अपने नागरिकों को चेतावनी देते हुए स्थानीय कानूनों का पालन करने और ऐसी गतिविधियों से पूरी तरह दूर रहने की चेतावनी दी है.

Advertisement
X
पाकिस्तानी सऊदी में जाकर भीख मांगते हैं. (Photo- Screengrab/@PakinSaudiArab)
पाकिस्तानी सऊदी में जाकर भीख मांगते हैं. (Photo- Screengrab/@PakinSaudiArab)

पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग उमरा और रोजगार के लिए सऊदी अरब जाते हैं. हालांकि, कुछ पाकिस्तानी नागरिकों के वहां भीख मांगने में शामिल होने की शिकायतें सामने आती रही हैं. जून 2026 में रियाद में भी पाकिस्तानी नागरिकों को भीख मांगने के आरोप में पकड़े जाने की जानकारी सामने आई थी. अब इसी तरह की गतिविधियों को लेकर सऊदी अरब में पाकिस्तान के दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए खास चेतावनी जारी की है.

पाकिस्तानी दूतावास ने एक वीडियो संदेश में उमरा यात्रियों और सऊदी अरब आने वाले कामगारों से कहा है कि वे भीख मांगने या इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल न हों. दूतावास ने साफ किया कि सऊदी अरब में भीख मांगना कानूनन अपराध है और इसका उल्लंघन करने पर सऊदी अधिकारियों की ओर से कड़ी कार्रवाई हो सकती है.

यह भी पढ़ें: सऊदी, कतर से लेकर पाकिस्तान-इंडोनेशिया तक... 9 देशों ने डोनाल्ड ट्रंप की गाजा योजना खारिज करने पर इजरायल का किया विरोध

गिरफ्तारी से लेकर देश निकाले तक की चेतावनी

दूतावास के मुताबिक, गैरकानूनी तरीके से भीख मांगने पर गिरफ्तारी, देश से निकाले जाने और भविष्य में सऊदी अरब में दोबारा प्रवेश पर स्थायी रोक जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. सऊदी गृह मंत्रालय भी भीख मांगने को हर रूप में प्रतिबंधित बता चुका है और विदेशी नागरिकों को सजा पूरी होने के बाद देश से बाहर भेजे जाने की बात कह चुका है.

Advertisement

पाकिस्तानी दूतावास ने खास तौर पर हरमैन यानी मक्का और मदीना के पवित्र स्थलों में कुछ गतिविधियों से भी दूर रहने को कहा है. इनमें अपनी तरफ से व्हीलचेयर सेवा देना, बाल काटना या नाई की सेवा देना, लोगों के बीच चंदा या आर्थिक मदद बांटना, पैसे का लेन-देन करना और लोगों को उधार देना शामिल है.

यह भी पढ़ें: सऊदी और पाकिस्तान संग रक्षा समझौते पर तोड़ी चुप्पी, तुर्की के मंत्री ने बताई पूरी बात

पाकिस्तान की छवि खराब न करने की अपील

दूतावास ने अपने नागरिकों से सऊदी अरब के कानूनों का पूरी तरह पालन करने की अपील की है. साथ ही कहा है कि एक जिम्मेदार पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर गैरकानूनी गतिविधियों से दूर रहना जरूरी है. दूतावास ने इसे पाकिस्तान की सकारात्मक छवि बनाए रखने से भी जोड़ते हुए कहा कि सऊदी कानूनों का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बड़ा हादसा, होटल में आग लगने से 6 लोगों की हुई मौत |
    Shadashtak Yog 2026: एक्टिव हो चुका है षडाष्टक योग, 2 राशियों पर टूटेगा मुसीबतों का पहाड़! |
    गोविंदा पर पत्नी सुनीता ने सरेआम लगाया लांछन, सपोर्ट में उतरीं सलमान खान की EX गर्लफ्रेंड, बोलीं- इस उम्र में... |
    Gen-Z को CM योगी ने लिखी पाती, कहा- युवा शक्ति यूपी की सबसे बड़ी पूंजी |
    How to Make Tomato Chokha: आलू चोखा से हो गए हैं बोर? 10 मिनट में बनाएं का चटपटा टमाटर चोखा, सात्विक खाने का बढ़ाएं स्वाद |
    बिहार के लखीसराय में दर्दनाक हादसा, मंदिर में भगदड़ से 7 लोगों की हुई मौत |
    ठेठ बिहारी अंदाज में लालू यादव, कालकारों को बांटे पैसे |
    गाजियाबाद: अचानक उलझा मांझा, गर्दन के साथ हड्डी तक कटी… रवि को जिसने देखा दहल गया |
    पीने के पानी में बैक्टीरिया... टॉयलेट-यूरिनल ठीक नहीं, CAG ऑडिट में 458 रेलवे स्टेशन फेल, नई दिल्ली-CMST भी शामिल |
    गोंडा: 15 अगस्त पर बुर्के में हिंदू छात्राओं से कराया डांस! विवाद हुआ तो स्कूल प्रबंधक बोले- करोड़ों बार माफी मांगने के लिए तैयार
    Advertisement