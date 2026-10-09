scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हूतियों के अटैक में पायलट समेत 3 सऊदी नागरिकों की मौत, स्कूल-क्लिनिक पर गिरा मलबा

हूती विद्रोहियों के हमले में सऊदी अरब को काफी नुकसान हुआ. इस अटैक में एक पायलट समेत तीन नागरिक मारे गए हैं. इसके अलावा एक केजी स्कूल और क्लिनिक पर भी मिसाइलों का मलबा गिरा है.

Advertisement
X
हूतियों के हमले के बाद रियाद एयरपोर्ट पर आग लग गई. (Photo: Reuters/Pexels)
हूतियों के हमले के बाद रियाद एयरपोर्ट पर आग लग गई. (Photo: Reuters/Pexels)

हूती विद्रोहियों के हमले में सऊदी अरब के तीन नागरिकों की मौत हुई है. इसके अलावा राजधानी रियाद में भी तगड़ा नुकसान हुआ है. गुरुवार को हूती विद्रोहियों के ताबड़तोड़ हमले में कई जगह ब्लास्ट हुए थे. इसमें एक पायलट समेत तीन लोगों की मौत हुई है. जबकि लगभग 

सऊदी अरब के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पुष्टि की है कि रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमलों में तीन सऊदी नागरिकों की मौत हो गई, जिनमें देश की नेशनल एयरलाइन का एक पायलट भी शामिल है. हमले में अलग-अलग देशों के कई अन्य लोग भी घायल हुए. 

गुरुवार को हुआ यह हमला हूतियों का सबसे घातक हमला था. 

सम्बंधित ख़बरें

सऊदी: रियाद एयरपोर्ट पर हमला, भागे यात्री, एअर इंडिया फ्लाइट रद्द
पाक पीएम शहबाज ने हूतियों को आतंकी बताया है (Photo-File)
शहबाज ने हूतियों को कहा ‘आतंकी’! सऊदी पर हमले के बाद PAK का यू-टर्न
Houthi rebels attack Saudi airports triggering massive retaliatory airstrikes.
यमन में जंग तेज, हूती विद्रोहियों के हमले के बाद सऊदी अरब का बड़ा पलटवार
Pakistan JF-17 Thunder
हूतियों पर हमले के लिए PAK कौन सा फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहा है?
हूती हमलों के बाद शाहबाज ने दिया बड़ा बयान (Photo-Reuters)
हूती ठिकानों पर हमले के बाद ये क्या बोल गए शहबाज शरीफ?

 शुक्रवार को जारी एक शोक संदेश में पायलट की पहचान कैप्टन हमूद अली अल-कलथामी के तौर पर की गई है. एयरलाइन ने कहा, "बहुत दुख के साथ सऊदी एयरलाइंस कैप्टन हमूद अली अल-कलथामी के निधन की घोषणा करती है, जिनकी मौत गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 को रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई घटना में हो गई."


इसके अलावा  सऊदी सिविल डिफेंस ने बताया कि गुरुवार को रियाद में एक किंडरगार्टन और एक मेडिकल क्लिनिक कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा. यह नुकसान हूती बैलिस्टिक मिसाइल के मलबे के गिरने से हुआ, जिसे सऊदी राजधानी के ऊपर ही रोककर नष्ट कर दिया गया था. 

Advertisement

एजेंसी ने बताया कि मिसाइल के टुकड़े इन इमारतों पर गिरे, जिससे नुकसान हुआ और इमरजेंसी टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. 

सिविल डिफेंस ने आगे बताया कि यह मिसाइल यमन में हूती मिलिशिया ने दागी थी. 

हूती विद्रोही लगातार ईरान पर हमला कर रहे हैं. 

गुरुवार का हमला  बुधवार को रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमलों के बाद हुईं, जिनमें सऊदी नागरिक उड्डयन अधिकारियों के अनुसार तीन लोगों की मौत हो गई थी और 36 लोग घायल हो गए थे. 

सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच हाल में लड़ाई तेज हुई है. कुछ दिन पहले तक सऊदी समर्थित यमन की सरकारी सेना ने बढ़त हासिल कर ली थी और हूती विद्रोहियों को पीछे धकेल दिया था. लेकिन हूतियों ने पलटवार किया है.

इस बीच सऊदी समर्थति यमन की सरकार के उप-रक्षा मंत्री ने अल जज़ीरा को बताया है कि उनका अगला लक्ष्य राजधानी सना है जिस पर हूतियों का कब्ज़ा है. 
मेजर-जनरल समीर अल-सबरी ने गुरुवार को एक इंटरव्यू में कहा, "सना अभी भी सीधे तौर पर एक मिलिट्री टारगेट है, और सरकारी सेनाओं को इसकी ओर लड़ाई शुरू करने से जो चीज़ रोक रही है, वह है समय और इसके आस-पास के इलाकों को पार करने की चुनौती."

Advertisement

उन्होंने कहा कि बाब अल-मंदेब स्ट्रेट और पश्चिमी तट पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, एक तो इसलिए कि वे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, और दूसरा इसलिए कि वे वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों से जुड़े हैं. 

इस बीच पाकिस्तान भी इस जंग में शामिल हो चुका है. पाकिस्तान वायुसेना के जेट विमान हूती विद्रोहियों पर हमला कर रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मध्य प्रदेश में नहीं लागू होगा 27% OBC आरक्षण, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज |
    पंजाब में फिर हो सकता है BJP और अकाली दल का गठबंधन, सीटों पर बातचीत जारी |
    यूपी से सभी 10 राज्यसभा उम्मीदवार निर्विरोध जीते, बीजेपी के 8 और सपा के 2 सांसद चुने गए |
    जंतर मंतर पर CJP को प्रदर्शन की अनुमति नहीं, दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन हो सकते हैं बंद |
    5G को भूल जाइए, अब 6G की तैयारी! Jio का बड़ा दावा, 2030 में भारत में शुरू हो सकता है नया नेटवर्क |
    कांशीराम को मिले भारत रत्न, मायावती की बड़ी मांग |
    Indian Bank में ब्रांच मैनेजर ने अपने जूनियर को मारी लात, चेन्नई ट्रांसफर कराने की दे डाली धमकी; कैमरे में कैद घटना |
    बॉस का छोटा सा मैसेज, Gen Z के दिमाग में बड़ी टेंशन! समझें पूरा मामला |
    ‘शक्ल देखी है अपनी?’ माता-पिता के लाड को तरसे नाना पाटेकर, दोस्त भी देते थे ताना, खुद किया था रिवील |
    हूतियों के अटैक में पायलट समेत 3 सऊदी नागरिकों की मौत, स्कूल-क्लिनिक पर गिरा मलबा
    Advertisement