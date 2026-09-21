Mithun Tarot Rashifal 21 September 2026: लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे, बहस विवाद में न आएं

मिथुन

द डेविल

आज का दिन आप के लिए कार्यगति में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होने का संकेतक है. योजनाओं में अपेक्षित परिणाम मिलने में आशंका रहेगी. धैर्य से काम करते रहें. तैयारी व सूझबूझ के प्रयास बनाए रखें. करीबियों से सहज रहें. नकारात्मक बातों को दिल पर न लें. विभिन्न मामलों में सकारात्मक नजरिया रखें. विविध कार्यों में निरंतरता बढ़ाएं. धैर्य से काम लें.

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विभिन्न कार्यों में नियमितता रखें. कला कौशल पर भरोसा बढ़ाएं. अन्य की नकारात्मकता से प्रभावित न हों. निजी कार्यों में अनुकूलता रखें. अपनों का भरोसा पाने का प्रयास रहेगा. लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे. जरूरी वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं. आसपास के वातावरण में साधारण स्थिति बनी रहेगी. बहस विवाद में न आएं.

स्वास्थ्य: सेहत व खानपान से समझौता न करें. स्वयं पर ध्यान दें. जांच नियमित बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: कारोबारी लाभ सामान्य बना रहेगा. अनुभवियों का सम्मान करें. प्रबंध कार्य बढ़ाएं.

रिश्ते: घर में मिलीजुली स्थिति रहेगी. अपनों की खुशी का ख्याल रखें. दबाव में नहीं आएं.

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