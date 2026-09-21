Singh Tarot Rashifal 21 September 2026: जरूरी सावधानी बरतें, लेन-देन में सजग रहें

सिंह

नाइन आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए मन की न होने से असहज वातावरण का संकेतक है. आशंका व बेचैनी में न आएं. कामकाजी दबाव बना रहेगा. धैर्य और विश्वास से मार्ग बनाएं. परिस्थिति को समझकर आगे बढ़ें. स्पष्टता से कदम उठाएं. परिणाम को लेकर उत्साह न दिखाएं. व्यर्थ की चिंता से बचें. लालच और दिखावे में न आएं. सहज गति से लक्ष्य की ओर बढ़ें.

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उपलब्ध अवसरों पर उचित विचार बनाए रखें. सावधानी से कदम उठाएं. कामकाज साधारण रहेगा. समय पर कार्य करें. अनुबंधों में स्पष्ट रहें. विपक्षियों के प्रति सजगता बढ़ाएं. प्रबंध पर जोर बनाए रखें. घर में सहज वातावरण रहेगा. विविध क्षेत्रों में बदलाव के प्रयास बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर जोर होगा. अनुभव का लाभ मिलेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य से समझौता न करें. स्वयं का ध्यान रखें. संवेदनशीलता बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: कारोबाारी जिम्मेदारी निभाएं. जरूरी सावधानी बरतें. लेन-देन में सजग रहें.

रिश्ते: घरवाले सहयोगी होंगे. घटनाओं पर फोकस बढ़ाएं. रिश्तों में सकारात्मकता लाएं.

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