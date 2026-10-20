रूस ने 12 शहरों पर किए मिसाइल हमले, आधे यूक्रेन की बिजली गुल होने का दावा

यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने रात और सुबह देश के कई क्षेत्रों में ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए. यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय के पहले उप मंत्री आर्टेम नेक्रासोव के मुताबिक, रूस ने किरोवोहराद, झितोमिर, लवीव, ओडेसा, रिव्ने, टेरनोपिल और खमेलनित्स्की क्षेत्रों में ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया. इन हमलों के कारण कुछ उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई.

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यूक्रेन की सरकारी बिजली कंपनी उक्रेनर्गो ने बताया कि 20 अक्टूबर की सुबह देश के 12 क्षेत्रों में बिजली कटौती हुई. इनमें किरोवोहराद, झितोमिर, लवीव, ओडेसा, रिव्ने, टेरनोपिल, खमेलनित्स्की, जापोरिज्जिया, दोनेत्स्क, खारकीव, सूमी और चेर्निहाइव शामिल हैं. कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस ताजा हमले की वजह से आधे यूक्रेन में बिजली गुल हो गई है.

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कंपनी के मुताबिक, पहले से क्षतिग्रस्त बिजली उपकरणों पर अतिरिक्त दबाव पड़ने से बचाने के लिए पूरे यूक्रेन में उद्योगों की बिजली आपूर्ति सीमित की जाएगी. कुछ क्षेत्रों में हर घंटे बिजली कटौती का शेड्यूल भी लागू किया जाएगा.

यूक्रेन ने रूस पर लगाए ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाने के आरोप

यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय के पहले उप मंत्री आर्टेम नेक्रासोव ने आरोप लगाया कि रूस व्यवस्थित तरीके से और जानबूझकर यूक्रेन के ऊर्जा क्षेत्र पर हमले कर रहा है. यूक्रेन का कहना है कि इन हमलों से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है. ये हमले ऐसे समय में हुए हैं, जब रूस यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर रहा है. यूक्रेन 2022 में शुरू हुए रूस के पूर्ण पैमाने पर हमले के बाद पांचवीं सर्दी की तरफ बढ़ रहा है. सर्दी के मौसम में बिजली नहीं होने से लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है.

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एक दिन पहले 28 बिजली ठिकानों पर हमले का दावा

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बीते दिन दावा किया था कि रूस ने मिसाइलों और ड्रोन की एक और लहर के जरिए देश में 28 बिजली सबस्टेशनों और ऊर्जा से जुड़े अन्य अहम ठिकानों पर हमला किया. जेलेंस्की के मुताबिक, इस हमले में 16 बैलिस्टिक मिसाइलों और 200 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया. उन्होंने इसे कीव और कीव क्षेत्र पर केंद्रित हमला बताया था.

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