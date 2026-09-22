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पाकिस्तान में दिनदहाड़े मंत्री का अपहरण, दावा- AK-47 के साथ आए नकाबपोश उठा ले गए

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मंत्री फजल शकूर खान का कथित तौर पर हथियारबंद नकाबपोशों ने अपहरण कर लिया. हमलावरों ने उनकी गाड़ी के टायरों पर गोली चलाकर उसे रोका और मंत्री को अपने साथ ले गए.

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खैबर पख्तूनख्वा के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मिनिस्टर फजल शकूर खान. (Photo- ITG)
खैबर पख्तूनख्वा के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मिनिस्टर फजल शकूर खान. (Photo- ITG)

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में दिनदहाड़े एक मंत्री के अपहरण से हड़कंप मच गया. पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मंत्री फजल शकूर खान को सोमवार दोपहर हथियारबंद नकाबपोशों ने कथित तौर पर अगवा कर लिया. बताया जा रहा है कि हमलावरों ने मोटरवे पर उनकी गाड़ी को रोका और पहले उसके टायरों पर गोली चलाई. इसके बाद बंदूकधारी मंत्री को अपने साथ लेकर चले गए.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमलावरों के पास हथियार थे और उन्होंने नकाब पहन रखा था. सोशल मीडिया पर सामने आए कथित वीडियो में कुछ नकाबपोश लोग मुख्य सड़क पर रास्ता रोकते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि मंत्री की गाड़ी को रोकने के लिए सीधे टायरों पर गोलियां चलाई गईं. अभी तक यह साफ नहीं है कि फजल शकूर खान को किस संगठन या ग्रुप के लोगों ने अगवा किया और इसके पीछे उनकी क्या मांग या वजह है.

यह भी पढ़ें: इमरान खान की रिहाई पर अड़ी पार्टी, तीन बहनों की गिरफ्तारी के बाद भी करेगी जोरदार प्रदर्शन

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PTI नेता ने भी लगाया अपहरण की कोशिश का आरोप

मंत्री फजल शकूर खान के अपहरण के अलावा पीटीआई के नेता और प्रांतीय विधायक शकील अहमद को भी अगवा करने की कोशिश की खबर सामने आई है. बताया गया कि मलाकंद में शकील अहमद को निशाना बनाने की कथित कोशिश के बाद पीटीआई कार्यकर्ताओं में गुस्सा फैल गया.

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मलाकंद में बड़ी संख्या में पीटीआई कार्यकर्ताओं ने बट खैला बाईपास को जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए और नारेबाजी की. पीटीआई ने आरोप लगाया कि खैबर पख्तूनख्वा में उसके प्रांतीय नेतृत्व को निशाना बनाया जा रहा है और नेताओं को बंदूक की नोक पर अगवा करने की कोशिश की जा रही है.

पीटीआई ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

खैबर पख्तूनख्वा के सूचना मंत्री शफी जान ने इन घटनाओं को संविधान, कानून और जनता के जनादेश पर सीधा हमला बताया. पीटीआई के वरिष्ठ नेताओं ने भी मंत्री और पार्टी नेताओं को निशाना बनाए जाने पर जवाबदेही की मांग की है.

यह भी पढ़ें: पूर्व PM इमरान खान की सोती बहन को उठाकर ले गई PAK पुलिस, दरवाजा तोड़ बेडरूम तक पहुंची

पार्टी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उसके मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ कथित कार्रवाई और कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं रुकी, तो पूरे प्रांत में विरोध प्रदर्शन और तेज किए जाएंगे. फिलहाल फजल शकूर खान के अपहरण के पीछे किसका हाथ है और उनका क्या हुआ, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर स्थिति साफ नहीं हुई है.

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