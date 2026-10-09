scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान की सौगात, गुरुद्वारा रामदास जी का होगा विस्तार

पाकिस्तान सरकार ने लाहौर में स्थित गुरुद्वारा जन्मस्थान गुरु रामदास जी के विस्तार का ऐलान किया है. गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व पर आयोजित समारोह में इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के सचिव नासिर मुश्ताक ने बताया कि गुरुद्वारे से लगी करीब 272 वर्ग मीटर व्यावसायिक जमीन को परिसर में शामिल किया जाएगा.

Advertisement
X
सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी का जन्म वर्ष 1534 में लाहौर में हुआ था. (Photo- Social Media)
सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी का जन्म वर्ष 1534 में लाहौर में हुआ था. (Photo- Social Media)

पाकिस्तान सरकार ने लाहौर में स्थित गुरुद्वारा गुरु रामदास जी के विस्तार का ऐलान किया है. ऐसा होने से सिख श्रद्धालुओं को धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए अधिक जगह और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी. शुक्रवार को गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व के मौके पर लाहौर के चुना मंडी में आयोजित एक समारोह के दौरान इसकी घोषणा की गई.

पाकिस्तान के इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के सचिव नासिर मुश्ताक ने समारोह में बताया कि गुरुद्वारे से लगी करीब 13 मरला (272 वर्ग मीटर) व्यावसायिक जमीन को इसके परिसर में शामिल किया जाएगा. इससे गुरुद्वारे में पूजा-पाठ और अन्य धार्मिक गतिविधियों के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध होगी. 

लाहौर में हुआ था गुरु रामदास जी का जन्म

सम्बंधित ख़बरें

Pakistan JF-17 Thunder
हूतियों पर हमले के लिए PAK कौन सा फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहा है?
Sahibzada Farhan
बाबर-रिजवान की होगी वापसी? PAK के नए T20 कप्तान ने दिया बड़ा बयान
पाक पीएम शहबाज ने हूतियों को आतंकी बताया है (Photo-File)
शहबाज ने हूतियों को कहा ‘आतंकी’! सऊदी पर हमले के बाद PAK का यू-टर्न
हूती हमलों के बाद शाहबाज ने दिया बड़ा बयान (Photo-Reuters)
हूती ठिकानों पर हमले के बाद ये क्या बोल गए शहबाज शरीफ?
Nana Patekar
नाना पाटेकर के निधन पर शोक में डूबा ये पाक क्रिकेटर

बता दें कि रामदास जी सिख धर्म के दस गुरुओं में चौथे गुरु थे. उनका जन्म वर्ष 1534 में लाहौर में हुआ था. बचपन में उनका नाम जेठा था. सात साल की उम्र में माता-पिता का निधन होने के बाद उनका पालन-पोषण उनकी नानी ने एक गांव में किया था.

गुरु रामदास जी की जन्मस्थली होने के कारण लाहौर सिख समुदाय के लिए धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है. पाकिस्तान सरकार की ओर से गुरुद्वारे के विस्तार की घोषणा को श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है.

Advertisement

गुरु रामदास जी की शिक्षाओं को किया याद

समारोह में नासिर मुश्ताक ने गुरु रामदास जी की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका संदेश प्रेम, शांति, भाईचारे, समानता और मानवता की सेवा पर आधारित था. उन्होंने कहा कि गुरु रामदास जी का जन्म लाहौर में होना पाकिस्तान के लिए गर्व की बात है. कार्यक्रम में पाकिस्तान के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा से आए सिख श्रद्धालुओं भी मौजूद रहे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने डंडे दिखाकर जारी किया वीडियो, CJP प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली कूच का ऐलान |
    कैंची धाम जाने वाले पर्यटक ध्यान दें! टैक्सी बाइक को लेकर बदले नियम? |
    'सड़क जाम करने से नहीं, संवाद से निकलेगा समाधान', विपक्ष के प्रोटेस्ट पर बोले चिराग पासवान |
    इटारसी में पुलिस ने CJP कार्यकर्ताओं को ट्रेन से क्यों उतारा? जानें मामला |
    30 दिनों में 2 लाख से ज्यादा ने खरीदें इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये हैं टॉप सेलिंग ब्रांड्स |
    बिहार में बनेगा देश का तीसरा NIFTEM, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले- फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पर गंभीर है मोदी सरकार |
    'अमेरिका से भारत शिफ्ट हो जाएगा काम...' US ग्रीन कार्ड पर बोले HCL के पूर्व सीईओ! |
    अयोध्या पहुंचे अखिलेश यादव, भागवत कथा में संतों से लिया आशीर्वाद |
    नए डिजिटल अवतार में देखें रामायण, इंडिया टुडे ग्रुप के 'Life Tak' की पहली सीरीज 'RRRR' का टीजर लॉन्च |
    जच्चा-बच्चा की मौत के बाद अस्पताल छोड़कर भागा स्टाफ, SDM-CO पहुंचे तो सील हुआ न्यू सत्यम हॉस्पिटल
    Advertisement