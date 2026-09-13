scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हूती हमलों के बाद सऊदी के साथ खड़ा हुआ पाकिस्तान, शहबाज शरीफ ने फोन पर की क्राउन प्रिंस से बात

पाकिस्तान ने रविवार को हूती हमलों के बाद सऊदी अरब के साथ पूरी एकजुटता दिखाई है. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने सऊदी नागरिकों और आर्थिक बुनियादी ढांचे पर हुए हूती हमलों की निंदा की है.

Advertisement
X
पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने की सऊदी पर हूती हमलों की निंदा (File photo: ITG)
पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने की सऊदी पर हूती हमलों की निंदा (File photo: ITG)

पाकिस्तान ने रविवार को सऊदी अरब पर हाल ही में हुए हूती हमलों के बाद उनके साथ पूरी एकजुटता दिखाई है. 

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फोन पर बातचीत के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान का समर्थन जताया है. 

यह फोन कॉल इराक से हुए ड्रोन हमले के बाद सऊदी अरब द्वारा अपनी 1,200 किलोमीटर लंबी पूर्व-पश्चिम तेल पाइपलाइन को अस्थायी रूप से बंद करने के अगले दिन हुई है. बता दें, यह पाइपलाइन सऊदी तेल निर्यात के लिए एक बहुत ही खास वैकल्पिक रास्ता है क्योंकि यह कच्चे तेल को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुज़रे बिना लाल सागर तक पहुंचने देती है. यहां फरवरी से अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे बड़े संघर्ष के कारण शिपिंग बुरी तरह बाधित हुई है.

सम्बंधित ख़बरें

हूतियों के हमलों से पश्चिम एशिया में कैसे मचा हाहाकार, देखें विशे
BRICS Summit 2026
BRICS 2026 में जुटे दो दर्जन देश, भारत को क्या-क्या हासिल हुआ?
Joe Root
रूट ने सचिन तेंदुलकर का 13 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया
एटीएस का दावा है कि नबील ने ग्रुप में 'जिहाद करने के 44 तरीके' नाम की किताब शेयर की थी. (Photo: ITG)
19 साल के युवक का आतंकी माइंडसेट... WhatsApp पर ग्रुप बनाकर साजिश
NIA
आतंकी साजिश पर NIA का एक्शन, जम्मू-कश्मीर में 10 ठिकानों पर छापेमारी

सऊदी अधिकारियों की ओर से बताया गया कि शनिवार को हूतियों द्वारा दागे गए एक प्रोजेक्टाइल हमले में दो लोग घायल हो गए और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा. इसमें एक मस्जिद भी शामिल है. यह सऊदी अरब के खिलाफ हूतियों के उस बड़े अभियान का हिस्सा है जिसमें शहरों और ऊर्जा सुविधाओं पर मिसाइल और ड्रोन हमले शामिल हैं.

Advertisement

पाकिस्तान ने की हूती हमलों की निंदा

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने सऊदी नागरिकों और आर्थिक बुनियादी ढांचे पर हुए हूती हमलों की निंदा की है. उन्होंने कहा कि इन हमलों से वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सप्लाई और ज्यादा बाधित हो सकती है. 

यह भी पढ़ें: टोयोटा का काफिला... हूती समर्थक जनजातियों का मारिब की ओर कूच

पाकिस्तान PMO की ओर से जारी बयान में कहा गया, "सऊदी नेतृत्व और सऊदी अरब के भाईचारे वाले लोगों के साथ पूरी एकजुटता ज़ाहिर करते हुए, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि हूतियों की हालिया कार्रवाइयों से क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा है और इससे ग्लोबल इकॉनमी और एनर्जी सप्लाई और ज़्यादा बाधित हो सकती है."

इसके साथ ही शहबाज शरीफ की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उप प्रधानमंत्री इशाक डार पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और शांति बहाल करने की कोशिशों को जारी रखेंगे. बयान में कहा गया कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए इस्लामाबाद की कोशिशों की सराहना की है. जानकारी के मुताबिक, दोनों नेता लगातार संपर्क में रहने और जल्द ही मिलने की उम्मीद पर सहमत हुए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ड्राई स्टेट नागालैंड में शराब पीने से 2 दिनों में 9 की मौत, एक्शन में पुलिस, IMFL की 470 बोतलें जब्त |
    3 दिन में बीमारी ठीक करने का दावा, फर्जी वेबसाइट, नकली बिल और... बरेली में फर्जी दवा कंपनी का खुलासा |
    कथक की ताल पर जल-जंगल और धरती की बात, नृत्य में दिखी पर्यावरण संकट की तस्वीर |
    MP पुलिस में बड़ा फेरबदल: 10 IPS समेत 137 अफसरों के तबादले |
    एशिया कप फाइनल में भारतीय टीम ने लहराया जीत का परचम, 8वीं बार जीता खिताब, श्रीलंका को बुरी तरह हराया |
    MP को 'मिल्क कैपिटल' बनाने की तैयारी... 8.73 लाख से बढ़कर 12 लाख किग्रा प्रतिदिन पहुंचा आंकड़ा; जानें नई योजनाएं |
    डेंगू की चपेट में पश्चिम बंगाल...मरीजों का आकंड़ा 5 हजार के पार, मुर्शिदाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित |
    दिल्ली में 35 डिग्री पहुंचा पारा, IMD ने जारी किया अलर्ट! |
    'AI की रेस में जो जीतेगा, वही जीतेगा', ट्रंप ने AI की रफ्तार धीमी करने से किया इनकार |
    घर से नाराज होकर निकली युवती ने यमुना में लगाई छलांग, सुसाइड नोट और कपड़े मिले
    Advertisement