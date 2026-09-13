हूती हमलों के बाद सऊदी के साथ खड़ा हुआ पाकिस्तान, शहबाज शरीफ ने फोन पर की क्राउन प्रिंस से बात

पाकिस्तान ने रविवार को सऊदी अरब पर हाल ही में हुए हूती हमलों के बाद उनके साथ पूरी एकजुटता दिखाई है.

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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फोन पर बातचीत के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान का समर्थन जताया है.

यह फोन कॉल इराक से हुए ड्रोन हमले के बाद सऊदी अरब द्वारा अपनी 1,200 किलोमीटर लंबी पूर्व-पश्चिम तेल पाइपलाइन को अस्थायी रूप से बंद करने के अगले दिन हुई है. बता दें, यह पाइपलाइन सऊदी तेल निर्यात के लिए एक बहुत ही खास वैकल्पिक रास्ता है क्योंकि यह कच्चे तेल को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुज़रे बिना लाल सागर तक पहुंचने देती है. यहां फरवरी से अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे बड़े संघर्ष के कारण शिपिंग बुरी तरह बाधित हुई है.

सऊदी अधिकारियों की ओर से बताया गया कि शनिवार को हूतियों द्वारा दागे गए एक प्रोजेक्टाइल हमले में दो लोग घायल हो गए और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा. इसमें एक मस्जिद भी शामिल है. यह सऊदी अरब के खिलाफ हूतियों के उस बड़े अभियान का हिस्सा है जिसमें शहरों और ऊर्जा सुविधाओं पर मिसाइल और ड्रोन हमले शामिल हैं.

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पाकिस्तान ने की हूती हमलों की निंदा

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने सऊदी नागरिकों और आर्थिक बुनियादी ढांचे पर हुए हूती हमलों की निंदा की है. उन्होंने कहा कि इन हमलों से वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सप्लाई और ज्यादा बाधित हो सकती है.

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पाकिस्तान PMO की ओर से जारी बयान में कहा गया, "सऊदी नेतृत्व और सऊदी अरब के भाईचारे वाले लोगों के साथ पूरी एकजुटता ज़ाहिर करते हुए, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि हूतियों की हालिया कार्रवाइयों से क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा है और इससे ग्लोबल इकॉनमी और एनर्जी सप्लाई और ज़्यादा बाधित हो सकती है."

इसके साथ ही शहबाज शरीफ की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उप प्रधानमंत्री इशाक डार पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और शांति बहाल करने की कोशिशों को जारी रखेंगे. बयान में कहा गया कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए इस्लामाबाद की कोशिशों की सराहना की है. जानकारी के मुताबिक, दोनों नेता लगातार संपर्क में रहने और जल्द ही मिलने की उम्मीद पर सहमत हुए.

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