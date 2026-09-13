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MP पुलिस में देर रात बड़ा फेरबदल... 10 IPS समेत 137 अफसरों के तबादले, आलोक कुमार वर्मा CSP रीवा बने

मध्यप्रदेश में पुलिस विभाग में रविवार रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. गृह विभाग ने 10 IPS अधिकारियों समेत राज्य पुलिस सेवा के 127 अधिकारियों के तबादले किए हैं. कुल 137 पुलिस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. तबादला आदेश में कई अधिकारियों को जिलों से हटाकर नगरीय पुलिस, पुलिस मुख्यालय और अलग-अलग SDOP पदों पर भेजा गया है.

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मध्य प्रदेश में डीएसपी रैंक के 127 अफसर भी बदले. (representational photo)
मध्य प्रदेश में डीएसपी रैंक के 127 अफसर भी बदले. (representational photo)

मध्यप्रदेश में कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. जारी तबादला सूची के मुताबिक भारतीय पुलिस सेवा के 10 अधिकारियों और राज्य पुलिस सेवा के 127 अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है. सभी अधिकारियों को आगामी आदेश तक नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं.

तबादला सूची में IPS मनीष भारद्वाजको साइबर पुलिस मुख्यालय, भोपाल से हटाकर सहायक पुलिस आयुक्त (ACP), कोतवाली, नगरीय इंदौर की जिम्मेदारी दी गई है.

वहीं, IPS आलोक कुमार वर्मा को सहायक पुलिस अधीक्षक जिला देवास से नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) रीवा बनाया गया है.

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इन IPS अफसरों की भी बदली जिम्मेदारी

वैभव प्रिया को सहायक पुलिस अधीक्षक रतलाम से SDOP नेपानगर, बुरहानपुर भेजा गया है.

शुभम सिंह ठाकुर को सहायक पुलिस अधीक्षक जबलपुर से SDOP गाडरवारा, नरसिंहपुर बनाया गया है.

मनोज कुमार को सहायक पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से ACP एमपी नगर, नगरीय भोपाल की जिम्मेदारी दी गई है.

लेखराज मीणा को सहायक पुलिस अधीक्षक छतरपुर से SDOP सैलाना, रतलाम भेजा गया है.

इसके अलावा काजल सिंह को SDOP खुरई से SDOP, खुरई की नई पदस्थापना दी गई है, जबकि राजीव अग्रवाल को सहायक पुलिस अधीक्षक रीवा से SDOP कुक्षी, धार भेजा गया है.

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दीपांशु को सहायक पुलिस अधीक्षक सागर से SDOP मनावर, धार और अमित कुमार को ASP खंडवा से SDOP सिंगरौली की जिम्मेदारी दी गई है.

 

DSP रैंक के अधिकारियों में भी बड़े बदलाव

तबादला सूची का बड़ा हिस्सा राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों से जुड़ा है. इनमें 2013, 2015, 2017, 2018, 2021, 2023 और 2024 बैच के अधिकारियों के साथ अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं.

कई अधिकारियों को SDOP, नगर पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त और पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है. वहीं कई अधिकारियों को जिलों से हटाकर दूसरे जिलों और नगरीय पुलिस क्षेत्रों में भेजा गया है.

किन इलाकों में दिखेगा बड़ा बदलाव?

तबादला सूची के बाद भोपाल, इंदौर, रीवा, धार, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, मुरैना, सतना, छतरपुर, नरसिंहपुर, रतलाम, सीधी, शहडोल और अन्य जिलों में पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है.

कुछ अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय भोपाल में नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कई को फील्ड पोस्टिंग मिली है. इससे जिलों और नगरीय पुलिस इकाइयों में पुलिस प्रशासन की कमान नए अधिकारियों के हाथ में जाएगी.

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