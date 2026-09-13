ड्राई स्टेट नागालैंड में शराब पीने से 2 दिनों में 9 की मौत, एक्शन में पुलिस, IMFL की 470 बोतलें जब्त

ड्राई स्टेट नागालैंड के तुएनसांग जिले में दो दिनों के भीतर नौ लोगों की मौत हो गई. रविवार को पुलिस ने कहा कि ये मौतें हालातों के आधार पर ज़हरीली या मिलावटी शराब पीने से जुड़ी हो सकती हैं. ये मौतें 10 और 11 सितंबर को तुएनसांग शहर और चेंडैंग सैडल गांव में हुईं.

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जिला पुलिस ने एक बयान में कहा, मौतें संदिग्ध जहरीली या मिलावटी शराब पीने से जुड़ी हो सकती हैं, साथ ही यह भी साफ किया कि इस संबंध की अभी तक पक्की पुष्टि नहीं हुई है.

बयान में कहा गया है कि वैज्ञानिक और फ़ोरेंसिक प्रक्रियाएं, जिनमें ज़्यादातर मामलों में पोस्टमार्टम भी शामिल है, अभी पूरी होनी बाकी हैं और शवों को आगे की जांच के लिए ले जाया गया है. नागालैंड लिकर टोटल प्रोहीबिशन एक्ट 1989 के तहत इस पूर्वोत्तर राज्य में शराब रखने, बेचने, पीने और बनाने पर रोक है.

पुलिस को शनिवार को तुएनसांग सिविल अस्पताल में भर्ती लोगों की मौत के बारे में जानकारी मिली. शुरुआती जांच से पता चला कि मरने वाले ज़्यादातर लोगों ने शराब पी थी, जिसके बाद उन्हें धुंधला दिखना, तेज़ सिरदर्द, चक्कर आना और उल्टी जैसे लक्षण हुए थे.

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पुलिस ने बताया कि मरने वालों में से एक व्यक्ति फंदे से लटका हुआ मिला और इस मामले की जांच आत्महत्या के तौर पर की जा रही है.

एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत के मामले में भी संदिग्ध शराब पीने की बात सामने आई है. मरने वालों में से ही एक ने वह शराब खरीदी थी. पुलिस ने कहा कि इस चरण में संदिग्ध ज़हरीली शराब पीने की बात वैज्ञानिक और पक्के तौर पर साबित नहीं की जा सकती.

वहीं, तुएनसांग पुलिस ने तुएनसांग शहर और चेंडैंग सैडल इलाके में तलाशी और छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें संदिग्ध अवैध या मिलावटी शराब की पहचान की गई और उसे ज़ब्त किया गया. अभियान के दौरान, अलग-अलग जगहों से IMFL की लगभग 470 बोतलें और बीयर के कैन जब्त किए गए.

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