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नाइजीरिया में साप्ताहिक बाजार के दौरान अंधाधुंध फायरिंग, 62 की मौत

बदमाशों की अंधाधुंध फायरिंग में नाइजीरिया के तराबा राज्य के बिन्नारी गांव में 62 लोगों की मौत हो गई. देश की आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक 52 लोग घायल हुए. साप्ताहिक बाजार के दौरान बाइक से आए हमलावरों ने लोगों पर गोलीबारी की. जान बचाने के लिए नदी की ओर भागे कुछ ग्रामीण डूब गए, जिनमें से 15 के शव बरामद किए गए हैं.

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नाइजीरिया के बिन्नारी गांव में साप्ताहिक बाजार के दौरान मोटरसाइकिलों पर आए बंदूकधारियों ने हमला किया. (Representational Photo-Reuters/File)
नाइजीरिया के बिन्नारी गांव में साप्ताहिक बाजार के दौरान मोटरसाइकिलों पर आए बंदूकधारियों ने हमला किया. (Representational Photo-Reuters/File)

नाइजीरिया के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित तराबा राज्य के बिन्नारी गांव में बंदूकधारियों ने हमला कर दिया. इस घटना में तकरीबन 62 लोगों की मौत हो गई, जबकि 52 लोग घायल हुए हैं. देश की राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (NEMA) ने मंगलवार को स्थानीय मीडिया के हवाले से यह जानकारी दी.

हमला 23 अक्टूबर को हुआ था. एजेंसी के मुताबिक, हमलावरों ने गांव के लोगों पर गोलियां चलाईं. घटना के दौरान कई घरों और संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा. हमले के बाद इलाके से बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं.

साप्ताहिक बाजार के दौरान गांव में घुसे हमलावर

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जानकारी के मुताबिक, हमलावर मोटरसाइकिलों पर सवार होकर बिन्नारी गांव पहुंचे थे. उस समय वहां साप्ताहिक बाजार लगा हुआ था. हमलावरों ने लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी. इससे गांव में अफरा-तफरी मच गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए अलग-अलग दिशाओं में भागने लगे.

यह भी पढ़ें: नाइजीरिया में बड़ा विमान हादसा, सैन्य विमान क्रैश होने से सभी 32 लोगों की मौत

तराबा राज्य में NEMA के प्रमुख लादान अयूबा  ने बताया कि हमले में कई लोग घायल हुए. घरों और दूसरी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा. स्थानीय स्तर पर हमलावरों को बंदूकधारी गिरोहों से जुड़ा बताया गया है.

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गोलीबारी से बचने के लिए कुछ ग्रामीण पास की बेन्यू नदी की ओर भागे. कई लोगों ने नदी पार करके सुरक्षित स्थान तक पहुंचने की कोशिश की. इस दौरान कुछ लोग पानी में डूब गए. रिपोर्ट के मुताबिक, नदी से बाद में 15 शव बरामद किए गए.  हमले के कारण हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है. राहत एजेंसी के मुताबिक, प्रभावित परिवारों के विस्थापन की जानकारी सामने आई है.

मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका

तराबा राज्य पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि मृतकों और घायलों का आंकड़ा अभी अंतिम नहीं है. पुलिस और संबंधित टीमें तलाशी तथा शव बरामद करने का काम कर रही हैं. इस दौरान और शव मिलने की संभावना है. फिलहाल उपलब्ध जानकारी में हमलावरों की पहचान, उनकी कुल संख्या और हमले के पीछे की वजह का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है. पुलिस की कार्रवाई जारी है.

यह भी पढ़ें: सुपर अल-नीनो से तपेगा अफ्रीका! नाइजीरिया में 31,400 मौतों का अनुमान, 4 देशों पर सबसे बड़ा खतरा

नाइजीरिया के कई इलाकों में हथियारबंद गिरोह गांवों पर हमले करते हैं, लोगों का अपहरण करते हैं और फिरौती मांगते हैं. ऐसे गिरोहों को आम तौर पर स्थानीय स्तर पर 'बैंडिट्स' कहा जाता है. देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से में बोको हराम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस (ISWAP) जैसे इस्लामी चरमपंथी संगठनों का विद्रोह भी लंबे समय से सुरक्षा चुनौती बना हुआ है.
 

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