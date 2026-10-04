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नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार से की वीडियो कॉल, बोले- 'आप इजराइल, भारत और पूरी दुनिया के हीरो!'

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार शाम को दुबई वाली फ्लाइट के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से वीडियो कॉल पर बात की. उन्होंने कैप्टन को इजरायल, भारत और पूरी दुनिया के लिए हीरो बताया और इजरायल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मशाल जलाने का न्योता दिया.

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नेतन्याहू ने कैप्टन स्मित मच्छर से की वीडियो कॉल (File Photo: ITG)
नेतन्याहू ने कैप्टन स्मित मच्छर से की वीडियो कॉल (File Photo: ITG)

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार शाम दुबई वाली फ्लाइट के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से वीडियो कॉल पर बात की. उन्होंने कैप्टन को इजरायल, भारत और पूरी दुनिया का हीरो बताया. साथ ही उन्हें इजराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मशाल जलाने का न्योता दिया. इस भावुक बातचीत में कैप्टन ने कॉकपिट के डरावने पलों की नई जानकारी भी दी.

यह पूरा मामला दुबई से उड़ान भरने वाली एक फ्लाइट से जुड़ा है. इस फ्लाइट के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार हैं. शनिवार शाम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनसे वीडियो कॉल पर बात की. बातचीत की शुरुआत में ही नेतन्याहू ने कैप्टन की जमकर तारीफ की और उन्हें हीरो बताया.

नेतन्याहू ने कैप्टन से कहा कि आप इजरायल के लिए हीरो हैं, भारत के लिए हीरो हैं और पूरी दुनिया के लिए हीरो हैं. इसके बाद उन्होंने कैप्टन को एक खास न्योता भी दिया. प्रधानमंत्री ने उन्हें इजराइल के स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले समारोह में मशाल जलाने के लिए बुलाया. इस न्योते से साफ है कि इजराइल के प्रधानमंत्री कैप्टन के काम की बड़ी कद्र करते हैं.

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बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कैप्टन से पूछा कि यह सब कैसे शुरू हुआ. जवाब में कैप्टन मच्छर ने कॉकपिट के उन डरावने पलों की नई जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सह पायलट प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ था. उसके सम्मान में कैप्टन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा.

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कुछ मिनट बाद कैप्टन को जोरदार टक्कर जैसा झटका महसूस हुआ. उन्हें लगा कि शायद विमान को कुछ हो गया है. लेकिन जब दोबारा उन्हें चोट लगी, तब उन्हें समझ आया कि यह सब सह पायलट की वजह से हो रहा है.

यह भी पढ़ें: कड़ी ट्रेनिंग, लाखों में सैलरी और आसमान छूते हौसले... जानिए कैसे बनते हैं कैप्टन स्मित मच्छार जैसे जांबाज पायलट!

कैप्टन के मुताबिक उन्होंने एक बार कॉकपिट का दरवाजा खोला, लेकिन सह पायलट ने उसे बंद कर दिया. इसी दौरान वे फर्श पर गिर पड़े. तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास एक मौका और बचा है. उन्होंने दोबारा दरवाजा खोला. इस बार उन्होंने देखा कि बाहर कुछ लोग खड़े हैं और अंदर दौड़ने का इंतजार कर रहे हैं.

इस बातचीत में कैप्टन ने जो बातें बताईं, वे कॉकपिट के अंदर के उन कुछ मिनटों की तस्वीर सामने रखती हैं. उन्होंने बताया कि पहले उन्हें लगा विमान में कुछ गड़बड़ है, फिर समझ आया कि मामला कुछ और है. यह बातचीत शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 की शाम को हुई और काफी भावुक रही.

इजराइल के प्रधानमंत्री का यह न्योता और उनकी तारीफ कैप्टन मच्छर के लिए बड़ा सम्मान है. खबर में फिलहाल इतनी ही जानकारी है.

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