एसबीआई कार्ड ने क्रेडिट कार्ड होल्‍डर्स को बड़ा झटका दिया है. 1 दिसंबर, 2026 से कुछ ज्यादा कीमत वाले ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूल ट्रांजेक्‍शन पर एक्‍स्‍ट्रा चार्ज देना होगा. SBI कार्ड की वेबसाइट पर 27 अक्‍टूबर के एक नोटिस के मुताबिक, बदला हुआ फीस स्‍ट्रक्‍चर एक बिलिंग साइकिल में 30 हजार से ज्‍यादा के ट्रांसपोर्टेशन ट्रांज़ैक्शन और ₹50,000 से ज़्यादा के कुल फ्यूल खर्च पर लागू होगा.

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इन बदलावों का मतलब है कि जो कार्ड होल्डर अक्सर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़े पेमेंट करते हैं या फ्यूल पर ज्‍यादा खर्च करते हैं. उन्हें अचानक लगने वाले चार्ज से बचने के लिए अपने ट्रांज़ैक्शन को ट्रैक करना होगा.

₹30000 से ज्‍यादा के ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजैक्शन पर 1% फीस

बदले हुए नियमों के तहत, SBI कार्ड ₹30,000 से ज्‍यादा के हर एलिजिबल ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजैक्शन पर 1% की फीस लगाएगा. ट्रांजैक्शन की पहचान मर्चेंट कैटेगरी कोड (MCCs) 4111, 4784 और 4131 के तहत की जाती है, जो खास ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी सर्विस को कवर करते हैं.

SBI कार्ड के नोटिस में कहा गया है कि 1 दिसंबर, 2026 से, 30,000 रुपये से ज़्यादा के हर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांज़ैक्शन (MCCs 4111, 4784, 4131 के तहत पहचाने गए) पर ट्रांज़ैक्शन अमाउंट का 1% फ़ीस लगेगी. उदाहरण के लिए, अगर कोई कार्डहोल्डर ₹35,000 का एलिजिबल ट्रांसपोर्टेशन पेमेंट करता है, तो उसे ₹350 का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा. ₹50,000 के ट्रांज़ैक्शन पर ₹500 की फीस लगेगी.

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SBI कार्ड ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजैक्शन चार्ज

यह फीस हर एलिजिबल ट्रांसपोर्टेशन ट्रांज़ैक्शन पर लागू होती है, जो ₹30,000 की लिमिट से ज्‍यादा है, न कि बिलिंग साइकिल के दौरान ट्रांसपोर्टेशन ट्रांज़ैक्शन की कुल वैल्यू पर.

₹50,000 से ज्‍यादा के कुल फ्यूल खर्च पर 1% फीस

SBI कार्ड यूज़र्स को हर बिलिंग साइकिल के दौरान अपने कुल फ्यूल खर्च पर भी नजर रखनी होगी. अगर एलिजिबल फ्यूल ट्रांजैक्‍शन की कुल वैल्यू ₹50,000 से ज्‍यादा है, तो उस बिलिंग साइकिल के लिए पूरे फ्यूल खर्च पर 1% फीस लगेगी.

SBI कार्ड नोटिस के अनुसार, 1 दिसंबर, 2026 से, अगर एक बिलिंग साइकिल में किए गए सभी फ्यूल ट्रांज़ैक्शन की कुल रकम 50,000 रुपये से ज्‍यादा है, तो कुल फ्यूल खर्च पर 1% की फीस ली जाएगी. इसका मतलब है कि यह चार्ज सिर्फ़ ₹50,000 से ज्‍यादा खर्च किए गए अमाउंट तक ही सीमित नहीं है. उदाहरण के लिए, अगर एक बिलिंग साइकिल के दौरान एलिजिबल फ्यूल ट्रांज़ैक्शन का कुल खर्च ₹55,000 है, तो 1% फीस पूरी रकम पर कैलकुलेट की जाएगी, जिससे ₹550 का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा.

SBI कार्ड यूज़र्स को क्या चेक करना चाहिए?

1 दिसंबर से, कार्डहोल्डर्स को दोनों लिमिट में फर्क करना होगा. ट्रांसपोर्टेशन फीस हर एलिजिबल ट्रांज़ैक्शन पर लागू होती है, जो ₹30,000 से ज्‍यादा है, जबकि फ्यूल फीस एक बिलिंग साइकिल में ₹50,000 से ज़्यादा के टोटल एलिजिबल फ्यूल खर्च पर निर्भर करती है.

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जो कार्डहोल्डर रेगुलर बड़े पेमेंट करते हैं, उन्हें अपने स्टेटमेंट देखने चाहिए और अपने कुल फ्यूल खर्च पर नजर रखनी चाहिए ताकि यह समझ सकें कि बदले हुए चार्ज उन पर लागू होते हैं या नहीं.

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