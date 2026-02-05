एपस्टीन फाइल्स ने ब्रिटेन में लाया राजनीतिक तूफान, खतरे में पड़ी PM कीर स्टार्मर की कुर्सी!

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं. स्टार्मर ने स्वीकार किया है कि उन्हें पीटर मैंडेलसन और कुख्यात यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन के रिश्ते की जानकारी थी, इसके बावजूद उन्होंने मैंडेलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त किया. ब्रिटेन की संसद में बुधवार को हुए तीखे घटनाक्रम के दौरान लेबर पार्टी के सांसदों की नाराजगी खुलकर सामने आई. हाउस ऑफ कॉमन्स (ब्रिटेन की संसद का निचला सदन) में स्टार्मर के नेतृत्व वाली सरकार हार के कगार पर पहुंच गई थी.
लेबर पार्टी की नेताओं मेग हिलियर और एंजेला रेयनर द्वारा लाए गए आखिरी क्षण के संशोधन के बाद सरकार को मैंडेलसन की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज जारी करने पर सहमत होना पड़ा. लेबर सांसदों ने पीटर मैंडेलसन की अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में नियुक्ति से जुड़े कागजात सार्वजनिक करने के पक्ष में मतदान किया. लेबर पार्टी के नाराज सांसदों ने चेतावनी दी है कि दस्तावेजों के सामने आने के बाद कीर स्टार्मर को गंभीर चुनौती मिल सकती है, खासकर तब जब मैंडेलसन से जुड़ी पुलिस जांच जारी है.
क्वेश्चन ऑवर के दौरान प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने माना कि मैंडेलसन की अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में नियुक्ति से पहले उन्हें उनके और एपस्टीन की दोस्ती की जानकारी थी. बाद में उन्होंने इस फैसले पर खेद जताते हुए मैंडेलसन पर एपस्टीन से संबंधों को लेकर लगातार झूठ बोलने का आरोप लगाया. स्टार्मर ने कहा कि वह मैंडेलसन को लेकर एपस्टीन फाइल्स में हुए खुलासों से उतने ही नाराज हैं जितना कोई और. उन्होंने इसे बेहद चौंकाने वाला और शर्मनाक बताया. स्टार्मर ने पुष्टि की कि किंग चार्ल्स-III की सहमति से मैंडेलसन को रॉयल एडवाइजरी काउंसिल से भी हटा दिया गया है.
लेबर पार्टी से पीटर मैंडेलसन का इस्तीफा
पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और गॉर्डन ब्राउन की सरकारों में मंत्री रहे पीटर मैंडेलसन ने 3 फरवरी को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने कहा कि वह पार्टी को और अधिक शर्मिंदगी से बचाना चाहते हैं. हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों में मैंडेलसन की एपस्टीन से करीबी, ईमेल चैट और संवेदनशील सरकारी दस्तावेज साझा करने के आरोप सामने आए हैं. एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें मैंडेलसन एक होटल में महिला के साथ सिर्फ अंडरवियर और टीशर्ट में नजर आ रहे हैं. महिला बॉथरोब में है.
कीर स्टार्मर ने 2024 के अंत में मंडेलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त किया था, लेकिन एपस्टीन से संबंध बने रहने के सबूत सामने आने के बाद सात महीने में ही उन्हें पद से हटा दिया गया था. मैंडेलसन को मिला 'लॉर्ड' टाइटल भी उनसे छीना जाएगा. इसके लिए सरकार कानून लाने की तैयारी कर रही है. जबकि लेबर पार्टी में नेतृत्व संकट की आशंका गहराती जा रही है. लेबर सांसदों का कहना है कि आने वाले दिनों में और दस्तावेज सामने आने से राजनीतिक संकट और गहरा सकता है.