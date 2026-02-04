scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

75000 डॉलर में एपस्टीन को भेज दी सरकारी फाइल! ब्रिटेन के इस बड़े नेता को लेकर चौंकाने वाले खुलासे

जेफ्री एपस्टीन से संबंधों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच ब्रिटेन के वरिष्ठ नेता पीटर मैंडेलसन हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इस्तीफा देंगे. अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी नए दस्तावेजों में एपस्टीन के साथ उनके वित्तीय लेनदेन और संपर्कों का उल्लेख है. सरकार ने उनके खिलाफ संवेदनशील सरकारी सूचनाएं साझा करने के आरोपों से जुड़ी एक फाइल पुलिस को सौंपी है.

Advertisement
X
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर (दाएं) अमेरिका में ब्रिटेन के पूर्व राजदूत पीटर मैंडेलसन के साथ. (Photo: AP)
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर (दाएं) अमेरिका में ब्रिटेन के पूर्व राजदूत पीटर मैंडेलसन के साथ. (Photo: AP)

ब्रिटेन के वरिष्ठ नेता पीटर मैंडेलसन जेफ्री एपस्टीन से संबंधों को लेकर उठे नए सवालों और संभावित पुलिस जांच के बीच हाउस ऑफ लॉर्ड्स (ब्रिटेन की संसद का उच्च सदन) से इस्तीफा देने जा रहे हैं. हाउस ऑफ लॉर्ड्स के स्पीकर माइकल फोर्सिथ ने कहा कि मैंडेलसन बुधवार को संसद के उच्च सदन से सेवानिवृत्त होंगे. यह घोषणा ऐसे समय आई है जब ब्रिटिश सरकार मैंडेलसन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से बाहर करने और उनके आजीवन सदस्यता के साथ मिले 'लॉर्ड मैंडेलसन' टाइटल को छीनने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही थी.

ब्रिटिश सरकार ने यह भी बताया कि उसने एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों की एक फाइल पुलिस को सौंप दी है, जिसमें आरोप है कि मैंडेलसन ने संवेदनशील सरकारी जानकारी जफ्री एपस्टीन को दी. प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कैबिनेट को बताया कि अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी एपस्टीन से जुड़े नए दस्तावेजों में सामने आए खुलासों से वह हैरान और आहत हैं और आशंका है कि अभी और जानकारियां सामने आ सकती हैं. 30 लाख से अधिक पन्नों वाले इन दस्तावेजों में 72 वर्षीय मैंडेलसन और एपस्टीन के संपर्कों का विवरण है.

UK सरकार में अहम पदों पर रहे हैं मैंडेलसन

सम्बंधित ख़बरें

एपस्टीन फाइल्स के चलते ब्रिटेन में किसका इस्तीफा? देखें दुनिया आजतक में
Balochistan conflict
बलोचों के पास कितने लड़ाके हैं, PAK सेना से मुकाबले के लिए क्या रणनीति अपना रहा BLA?
Andrew Mountbatten-Windsor pictured in the Epstein Files released by the US Department of Justice
सामने आईं एपस्टीन फाइल्स की नई तस्वीरें, आपत्तिजनक हालत में दिखे किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू
ट्रंप ने कनाडा के बाद अब ब्रिटेन को दी चेतावनी, देखें दुनिया आजतक
Donald Trump Iran Target Secret List
ईरान पर अमेरिका कहां-कहां हमला कर सकता है? इजरायल और 6 देशों के साथ शेयर की सीक्रेट लिस्ट

पीटर मैंडेलसन लेबर पार्टी की सरकारों में कई वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं. प्रधानमंत्री स्टार्मर ने पिछले साल सितंबर में उन्हें अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत पद से हटा दिया था, क्योंकि उनके एपस्टीन से पुराने संबंध सामने आए थे. अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी किए गए एपस्टीन फाइल से जुड़े नए दस्तावेजों में पीटर मैंडेलसन को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें मैंडेलसन एक महिला के साथ सिर्फ अंडरवियर और टी-शर्ट में नजर आ रहे हैं, जबकि महिला बाथरोब में है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: एपस्टीन फाइल्स से चर्चा में काबा का ‘किस्वा’, जानिए क्यों जुड़ी है दुनियाभर के मुस्लिमों की आस्था

एपस्टीन ने बैंक खातों में भेजे थे 75000 डॉलर

दस्तावेजों के मुताबिक 2003-2004 में एपस्टीन ने मैंडेलसन या उनके पार्टनर रेनाल्डो अविला दा सिल्वा से जुड़े खातों में कुल 75,000 डॉलर के तीन भुगतान किए. इस बारे में मैंडेलसन ने अपनी सफाई में कहा कि उन्हें पैसों के बारे में कुछ याद नहीं है और वह दस्तावेजों की सत्यता जांचेंगे. इससे पहले 1 फरवरी को उन्होंने लेबर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था. नए दस्तावेजों में सामने आया है कि 2009 में एपस्टीन ने दा सिल्वा को ऑस्टियोपैथी कोर्स के लिए 10,000 पाउंड भेजे थे.

कई संवेदशनशील दस्तावेज एपस्टीन को भेजे

पीटर मैंडेलसन ने इसे 'निर्णय लेने में गलती' बताया. दस्तावेजों में खुलासा हुआ है कि उसी साल मैंडेलसन ने एपस्टीन को बैंकर्स बोनस पर टैक्स कम करने की लॉबिंग और 2008 वित्तीय संकट के बाद सरकारी संपत्ति बेचने की आंतरिक रिपोर्ट भेजी थी. मई 2010 में उन्होंने एपस्टीन को मैसेज किया कि 'सूत्रों के अनुसार 500 अरब यूरो का बेलआउट लगभग पूरा हो गया है'. उनका यह संदेश यूरोपीय सरकारों के इस संबंध में आधिकारिक ऐलान से कुछ घंटे पहले का था. ब्रिटेन की स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग ने मैंडेलसन की इस हरकत को पीड़ितों और दो प्रधानमंत्रियों- गॉर्डन ब्राउन और कीयर स्टार्मर के साथ 'विश्वासघात' बताया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    India US Trade Deal
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement