US से तनाव के बीच ईरान के तेल मंत्री मोहसिन पाकनेजाद ने दिया इस्तीफा... वजह का खुलासा नहीं, हामिद बोवार्ड बने कार्यवाहक मंत्री

ईरान के तेल मंत्री मोहसेन पाकनेजाद ने इस्तीफा दे दिया है. सरकारी मीडिया ने रविवार को यह जानकारी दी, लेकिन इस्तीफे की कोई वजह नहीं बताई. राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है. सरकारी तेल कंपनी नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी के सीईओ हामिद बोवार्ड अब कार्यवाहक तेल मंत्री बनकर मंत्रालय संभालेंगे. यह फैसला ऐसे समय आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच सात महीने से जंग चल रही है और ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है.

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सरकारी मीडिया ने राष्ट्रपति के दफ्तर के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने पाकनेजाद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. इसके बाद हामिद बोवार्ड को कार्यवाहक तेल मंत्री नियुक्त किया गया है. कार्यवाहक मंत्री का मतलब है कि वे फिलहाल अस्थायी तौर पर मंत्रालय की जिम्मेदारी देखेंगे. स्थायी मंत्री को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

मोहसेन पाकनेजाद अगस्त 2024 से ईरान के तेल मंत्री थे. ईरान ओपेक का सदस्य देश है, यानी उन देशों के समूह का हिस्सा है जो दुनिया को तेल बेचते हैं. हामिद बोवार्ड फिलहाल नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ हैं. यह कंपनी सरकार की है. अब उन्हें तेल मंत्रालय चलाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है.

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सरकारी मीडिया ने इस्तीफे की वजह नहीं बताई है, इसलिए यह साफ नहीं है कि पाकनेजाद ने पद क्यों छोड़ा. इस्तीफा ऐसे वक्त आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच सात महीने से जंग जारी है और देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव है. हालांकि दोनों बातों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं बताया गया है.

इस्तीफे की खबर से पहले सरकारी मीडिया ने पाकनेजाद का एक बयान भी चलाया था. इसमें उन्होंने कहा था कि जो तेल बेचा जा चुका है, उसकी कमाई अभी भी आ रही है और आगे भी आती रहेगी, ईश्वर ने चाहा तो. यह बयान तेल की कमाई को लेकर था, और इस्तीफे की खबर आने से पहले ही सामने आया. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बयान ऐसे समय आया जब देश जंग के दबाव में है.

यह खबर समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सरकारी मीडिया के हवाले से दी है. इस्तीफे पर अब तक कोई कारण सामने नहीं आया है. अभी के लिए मंत्रालय की कमान बोवार्ड के हाथ में रहेगी.

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