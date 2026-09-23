scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

1 BHK और 1 RK में क्या फर्क? कीमत, जगह और सुविधाओं में क्या है अंतर

घर खरीदने या किराए पर लेने वालों के लिए 1 BHK और 1 RK दोनों ही बजट फ्रेंडली विकल्प हो सकते हैं. लेकिन दोनों में कमरे, जगह और सुविधाओं का अंतर होता है, जिसका असर इनके किराए और कीमत पर भी पड़ता है.

Advertisement
X
किस घर में मिलती है ज्यादा प्राइवेसी और स्पेस (Photo-ITG)
किस घर में मिलती है ज्यादा प्राइवेसी और स्पेस (Photo-ITG)

बड़े शहरों में खासतौर पर सिंगल लोगों के लिए आजकल 1 RK नया विकल्प बनकर सामने आ रहा है. खासतौर पर मुंबई और बेंगलुरू जैसे शहरों में युवा ऐसे घरों को प्राथमिकता दे रहे हैं. लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि 1 BHK और 1 RK में आखिर फर्क क्या है. 

घर खरीदने या किराए पर लेने से पहले अक्सर लोगों के सामने 1 BHK और 1 RK जैसे विकल्प आते हैं. दोनों घरों का आकार और बजट अलग हो सकता है, लेकिन इनके लेआउट में सबसे बड़ा अंतर कमरों की व्यवस्था का है. ऐसे में घर लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि 1 BHK और 1 RK में क्या फर्क होता है और कौन सा विकल्प आपकी जरूरत के हिसाब से सही हो सकता है.

1 BHK क्या होता है?

सम्बंधित ख़बरें

बप्पा और बॉलीवुड का रिश्ता. (Photo: ITG)
खान हो या कपूर... लालबागचा राजा के दरबार में क्यों उमड़ता है बॉलीवुड
रानी के दुख में साथ खड़े रहे SRK, मां को दी अंतिम विदाई
FDA action in mumbai
कॉकरोच-चीटियां और खुली नालियां... मुंबई के 5 फूड आउटलेट पर FDA का एक्शन
Fact Check
फैक्ट चेक: आईआईटी बॉम्बे की टॉपर ने साहिल सुसाइड मामले पर दिया सनसनीखेज बयान? ये तस्वीर फर्जी है और बयान मनगढ़ंत
Santacruz Gold Chain Snatching accused arrest
मुंबई में बुजुर्ग महिला से सोने की चेन झपटने वाला एक्टर गिरफ्तार

1 BHK का मतलब 1 बेडरूम, हॉल और किचन होता है. इसमें एक अलग बेडरूम, एक हॉल या लिविंग एरिया और किचन होता है. इसके अलावा आमतौर पर बाथरूम और टॉयलेट की सुविधा भी होती है. 1 BHK में बेडरूम अलग होने की वजह से रहने और सोने की जगह अलग रहती है. इससे घर में प्राइवेसी भी ज्यादा मिलती है. यही वजह है कि यह विकल्प अकेले रहने वाले लोगों के साथ-साथ कपल या छोटी फैमिली के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: लाखों के फ्लैट, सड़कों पर रेंगती गाड़ियां...नोएडा एक्सटेंशन के 'महाजाम' का अंत कब

1 RK क्या होता है?

1 RK का मतलब 1 रूम और किचन होता है, इसमें एक मुख्य कमरा और अलग किचन होता है. इसमें अलग से बेडरूम और हॉल नहीं होता. मुख्य कमरे का इस्तेमाल सोने, बैठने और दूसरे घरेलू कामों के लिए किया जाता है. इसलिए 1 RK का आकार आमतौर पर 1 BHK की तुलना में छोटा होता है.

1 BHK और 1 RK में क्या अंतर है?

सबसे बड़ा अंतर इनके लेआउट का है. 1 BHK में बेडरूम और हॉल अलग-अलग होते हैं, जबकि 1 RK में एक ही कमरे का इस्तेमाल लिविंग और बेडरूम दोनों के तौर पर किया जाता है. 1 BHK में अलग बेडरूम होता है, अलग हॉल या लिविंग एरिया होता है, किचन अलग होता है, प्राइवेसी ज्यादा मिलती है, आमतौर पर जगह ज्यादा होती है.

1 RK में एक मुख्य कमरा होता है, किचन अलग होता है, बेडरूम अलग नहीं होता, जगह अपेक्षाकृत कम होती है. आमतौर पर बजट कम होता है, कीमत में भी अंतर होता है. एक ही इलाके में 1 BHK की कीमत या किराया आमतौर पर 1 RK से अधिक हो सकता है. हालांकि वास्तविक कीमत कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे प्रॉपर्टी का स्थान, बिल्डिंग, सुविधाएं, निर्माण की उम्र और कुल क्षेत्रफल.

Advertisement

किसके लिए 1 RK और किसके लिए 1 BHK?

अगर कोई व्यक्ति अकेला रहता है और कम बजट में घर की तलाश कर रहा है, तो 1 RK एक विकल्प हो सकता है. वहीं, अगर किसी को अलग बेडरूम और लिविंग एरिया चाहिए या दो लोगों के लिए ज्यादा जगह की जरूरत है, तो 1 BHK पर विचार किया जा सकता है. इसलिए घर चुनते समय केवल BHK या RK देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. बजट, परिवार का आकार, जरूरत, लोकेशन और उपलब्ध जगह को ध्यान में रखकर विकल्प चुनना बेहतर होता है.
 

यह भी पढ़ें: युवा अमीरों की बदल रही पसंद, फ्लैट से जमीन तक... ऐसे बदल रहा है रियल एस्टेट बाजार

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'जनादेश खो चुका विपक्ष, अब EC पर लगा रहा बेबुनियाद आरोप...', BJP का विपक्ष पर पलटवार |
    Best Places to Visit in October: अक्टूबर में घूमने का बना रहे हैं प्लान? भारत की ये 10 खूबसूरत जगहें बना देंगी आपकी ट्रिप को यादगार |
    पाकिस्तान क्रिकेट में फिर भूचाल, अब ये कोच भी छोड़ गया टीम, नीदरलैंड्स ने बनाया हेड कोच |
    दिल्ली के शालीमार बाग में मस्जिद पर चला बुलडोजर, इलाके में बढ़ा तनाव |
    'अपराधी पुलिस को चुनौती देगा, तो जवाब मिलेगा...', जमुई मामले पर सम्राट चौधरी का बयान |
    40 साल थिएटर, फिर ‘सुडानी फ्रॉम नाइजीरिया’ ‘जमीला’ बनकर मिली शोहरत… सावित्री श्रीधरन का निधन |
    SIM Box गेटवे का खुलासा, विदेशी कॉल को बना रहा था लोकल, 114 SIM और 77 एंटीना बरामद |
    ओडिशा के ढेंकनाल में महिला से बदसलूकी, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार |
    हरीश द्विवेदी, स्मृति ईरानी, राम माधव... संगठन में बदलाव से बीजेपी के 6 नेताओं का बढ़ा कद |
    पहली बार पानी भरा तो ढह गई 30 फीट की टंकी, जांच हुई तो खुल गया 3.85 करोड़ का खेल, 3 इंजीनियर और ठेकेदार पर FIR
    Advertisement