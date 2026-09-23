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पाकिस्तान क्रिकेट में फिर भूचाल, अब ये कोच भी छोड़ गया टीम, नीदरलैंड्स ने बनाया हेड कोच

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सपोर्ट स्टाफ को एक और झटका लगा है. बॉलिंग कोच एशले नोफ्के (Ashley Noffke) एशियन गेम्स 2026 के बाद अपना पद छोड़ देंगे. उन्होंने नीदरलैंड्स के साथ दो साल का करार किया है. नोफ्के का पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट जून 2027 तक था. इससे पहले भी कई कोचिंग स्टाफ पाकिस्तान का साथ छोड़ चुके हैं.

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पाकिस्तान को लगा एक और झटका, एशले नोफ्के ने दिया इस्तीफा, अब संभालेंगे नीदरलैंड्स (Photo: ITG)
पाकिस्तान को लगा एक और झटका, एशले नोफ्के ने दिया इस्तीफा, अब संभालेंगे नीदरलैंड्स (Photo: ITG)

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सपोर्ट स्टाफ में फिर बदलाव हुआ है. टीम के बॉलिंग कोच एशले नोफ्के ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. वह जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 अभियान के बाद पाकिस्तान टीम से अलग हो जाएंगे. एशले नोफ्के ने नीदरलैंड्स के साथ दो साल का करार किया है, जहां वह हेड कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे.

खास बात यह है कि नोफ्के का पाकिस्तान के साथ मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट जून 2027 तक था. इसके बावजूद उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया. जुलाई 2026 में फील्डिंग कोच शेन मैकडरमॉट भी पाकिस्तान का साथ छोड़ चुके हैं. इससे कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज के बाद व्हाइट-बॉल बैटिंग कोच हनीफ मलिक और फिजियोथेरेपिस्ट क्लिफ डीकन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. 

नोफ्के हाल में पाकिस्तान के कोचिंग सेटअप में हुए बड़े बदलाव का हिस्सा भी बने थे. लॉर्ड्स टेस्ट में हार के बाद उन्हें रातों-रात इंग्लैंड बुलाया गया था. उन्हें व्हाइट-बॉल हेड कोच माइक हेसन के साथ इंग्लैंड में रेड-बॉल स्टाफ का हिस्सा बनाया गया था. यह बदलाव PCB के उस फैसले के बाद हुआ था, जिसमें रेड-बॉल हेड कोच सरफराज और बॉलिंग कोच उमर गुल को हटा दिया गया था. इसके बाद नोफ्के को टेस्ट सेटअप में शामिल किया गया था.

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नोफ्के ने मई 2025 में पाकिस्तान की व्हाइट-बॉल टीम के बॉलिंग कोच का पद संभाला था. अब वह नीदरलैंड्स में आउटगोइंग हेड कोच रयान कुक की जगह लेंगे.

नीदरलैंड्स के सामने बड़ा लक्ष्य
नोफ्के की जिम्मेदारी सिर्फ मौजूदा टीम को संभालने तक सीमित नहीं होगी. नीदरलैंड्स की नजर 2027 वनडे वर्ल्ड कप में जगह बनाने पर है. टीम ने ICC पुरुष वनडे वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अपनी जगह पक्की कर ली है. इसके अलावा वह 2028 टी20 वर्ल्ड कप की रेस में भी है. भारत में खेले गए पिछले वनडे वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश को हराया था. 


नोफ्के ने नीदरलैंड्स बोर्ड की मीडिया रिलीज में कहा- मैं डच पुरुष टीम के साथ काम करने को लेकर एक्साइटेड हूं. यह प्रतिभाशाली और प्रेरित खिलाड़ियों का ग्रुप है. मेरा टारगेट इस डेवलपमेंट को जारी रखना और प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है. मेरा तरीका रणनीति या प्लान से पहले जुड़ाव से शुरू होता है."

 

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