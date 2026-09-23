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SIM Box गेटवे का खुलासा, विदेशी कॉल को बना रहा था लोकल, 114 SIM और 77 एंटीना बरामद

उत्तराखंड से STF ने सिम बॉक्स के जरिए ऑपरेट होने वाले अवैध टेलीकॉम गेटवे का खुलासा किया है. साथ ही पुलिस ने 114 सिम कार्ड और 77 एंटीना को भी बरामद किया है. इसमें एक शख्स को गिरफ्तार किया है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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सिम बॉक्स के जरिए अवैध गेटवे ऑपरेट हो रहा था. (Photo: AI Generated)
सिम बॉक्स के जरिए अवैध गेटवे ऑपरेट हो रहा था. (Photo: AI Generated)

साइबर ठगी के एक खतरनाक तरीके का खुलासा हुआ है, जिसमें साइबर ठग बड़ी ही चालाकी से विदेशी नंबर्स को भारतीय नंबर्स में बदल रहे थे. इसके लिए साइबर ठग SIM Box गेटवे का इस्तेमाल कर रहे थे. पुलिस ने उनके पास से 114 सिम कार्ड और 77 एंटीना को बरामद किया है. 

उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) साइबर कुमाऊं यूनिट ने सिम बॉक्स के जरिए ऑपरेट होने वाले अवैध टेलीकॉम गेटवे का खुलासा किया है. STF के मुताबिक, यह एक्शन दूरसंचार विभाग (DoT) की मदद और उससे मिली जानकारी के आधार पर किया गया है. 

STF टीम ने बाजपुर के मुड़िया, ईदगाह के पास मौजूद एक मकान पर दबिश दी गई है. इस दौरान कादिर पुत्र जाबिर अली (24) को गिरफ्तार किया है, जो जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. 

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ये डिवाइस हुए हैं बरामद 

एक्शन के दौरान मौके से 2 SIM Box, 77 एंटीना, 114 Airtel SIM कार्ड, एक Airtel इंटरनेट राउटर, मोबाइल फोन और कई अन्य टेलीकॉम डिवाइस को बरामद किया है. 

यह भी पढ़ें: Char Dham Yatra के नाम पर Cyber Fraud, Fake Accounts पर Police ने लिया बड़ा Action

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भारतीय नंबर्स में बदल रहा था विदेशी कॉल 

जांच में सामने आया है कि SIM Box की मदद से विदेशी और VoIP कॉल्स को भारतीय स्थानीय मोबाइल कॉल के रूप में बदला जाता था. इसकी वजह से कॉल रिसीव होने वाले शख्स को मोबाइल पर विदेशी नंबर की जगह भारतीय मोबाइल नंबर नजर आता है. 

असली पहचान छिपाने और लोकेशन छिपाने में इस्तेमाल 

STF ने बताया है कि इस सिस्टम का इस्तेमाल कॉल करने वाले की असली पहचान और लोकेशन छिपाने के लिए किया जाता है. शुरुआती जांच में आरोपी के बांग्लादेश के साइबर अपराधियों के संपर्क में होने और उनके माध्यम से आर्थिक लाभ करने की जानकारी का खुलासा हुआ है. 

गेटवे करीब सात महीने से ऑपरेट हो रहा है

आरोपी ने जांच के दौरान बताया है कि गेटवे करीब सात महीने से ऑपरेट हो रहा है. STF ने बताया है कि अलग-अलग लोगों की आइडेंटी का मिसयूज करके सिम कोर्ड का जारी कराया और फिर नेटवर्क में उनका इस्तेमाल किया है. 

यह भी पढ़ें: महंगे होते स्मार्टफोन्स के बीच खुशखबरी, आधे दाम पर मिलेंगे फोन!

आरोपी पहले भी हो चुका है गिरफ्तार 

जांच में पता चला है कि आरोपी पहले भी SIM Box के जरिए अवैध टेलीकॉम गेटवे चलाने के मामले में गिरफ्तार हो चुका है. साल 2023 में थाना कटघर, मुरादाबाद में उसके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी का मामला दर्ज हुआ था. फिर उसी साल में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी FIR दर्ज की गई थी. STF ने अवैध टेलीकॉम गेटवे के ऑपरेशन और टेलिकॉम कंपनियों को भी नुकसान पहुंची की बाद सामने आई है. 

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