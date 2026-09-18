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Kal Ka Rashifal 19 September 2026: कल 5 राशियों को होगा आर्थिक फायदा, पढ़ें सभी 12 राशियों का कैसा रहेगा दिन

Kal Ka Rashifal 19 September 2026: आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता रखें.  बजट बनाकर चलें.  जल्दबाजी में निवेश या समझौता न करें.  धोखाधड़ी से सावधान रहें.  करीबियों से विनम्रता से बात करें.  गुस्से में कोई बात कहने से बचें.  

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जानें, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन. (Photo: ITG)
जानें, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन. (Photo: ITG)

मेष

भाग्य का साथ मिलेगा. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे. धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी.  साहस और पराक्रम मजबूत होगा. भाई-बहनों और करीबियों से सहयोग मिलेगा. अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं.  लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे.  पुरानी योजनाओं में तेजी आएगी.  सभी के साथ सामंजस्य बनाकर चलेंगे. 

कामकाज में तेजी रहेगी.  पेशेवर मामलों में सफलता मिल सकती है.  व्यापार से जुड़े मामलों में लाभ होगा.  नियमों का पालन करेंगे.  काम में प्रभाव बना रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.  लंबी अवधि की योजनाओं पर काम करेंगे.  लाभ के अवसर बनेंगे.  निवेश से जुड़े मामलों में आगे बढ़ सकते हैं.  प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे.  अपनी बात खुलकर रख पाएंगे.  रिश्तों में सुधार होगा.  प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी.  साथ घूमने-फिरने का मौका मिल सकता है.  स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.  उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.  सक्रिय रहेंगे.  मनोबल मजबूत रहेगा. 

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शुभ अंक: 1, 2, 8 और 9
शुभ रंग: गहरा भूरा
कल का उपाय: शनिदेव का स्मरण करें.  काली और तैलीय वस्तुओं का दान करें.  'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें. 

वृषभ

परिवार के लोगों की बातों को नजरअंदाज न करें.  अपनी खुशियां अपनों के साथ साझा करेंगे.  दूसरों की भावनाओं का सम्मान करेंगे.  जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.  किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें.  नियम-कानून का पालन करें.  स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को नजरअंदाज न करें.  अचानक कोई स्थिति सामने आ सकती है.  संयम और सतर्कता से काम लेना फायदेमंद रहेगा. 

काम में अनुशासन बनाए रखें.  पेशेवर मामलों में सावधानी बरतें.  करियर और कारोबार में स्थिति सामान्य रहेगी.  वरिष्ठों की सलाह काम आएगी.  कुछ फैसले टल सकते हैं. 

आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता रखें.  बजट बनाकर चलें.  जल्दबाजी में निवेश या समझौता न करें.  धोखाधड़ी से सावधान रहें.  करीबियों से विनम्रता से बात करें.  गुस्से में कोई बात कहने से बचें.  परिवार की बात ध्यान से सुनें.  प्रेम संबंधों में स्थिति सामान्य रहेगी.  पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करेंगे. अपनी सेहत पर ध्यान दें.  ज्यादा काम करने से बचें.  आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखें.  सतर्क रहना जरूरी होगा. 

शुभ अंक: 2, 6 और 8
शुभ रंग: सिल्वर
कल  का उपाय: शनिदेव का स्मरण करें.  काली और तैलीय वस्तुओं का दान करें.  'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें. 

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मिथुन

कामकाज में तेजी आएगी.  टीम के साथ मिलकर काम करेंगे.  साझेदारी से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है.  आय के नए स्रोत बनेंगे.  बातचीत में प्रभावी रहेंगे.  करियर और कारोबार में सुधार होगा.  अपनी योजनाओं को पूरा करने पर फोकस रहेगा.  प्रियजनों से नजदीकी बढ़ेगी.  दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. 

 कामकाज में अनुकूलता रहेगी.  सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा.  पेशेवर संबंध मजबूत होंगे.  लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.  लगातार मेहनत का लाभ मिलेगा. लाभ उम्मीद से बेहतर रह सकता है.  जमीन और मकान से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे.  आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी.  उपलब्धियां उत्साहित करेंगी. परिवार में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा.  दोस्तों का सहयोग मिलेगा.  रिश्तों में सुधार होगा.  प्रियजनों की बात ध्यान से सुनेंगे.  साथ में अच्छे पल बिताएंगे.  महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देंगे.  खानपान का ध्यान रखें.  उत्साह और मनोबल मजबूत रहेगा.  आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे. 

शुभ अंक: 1, 2, 5 और 8
शुभ रंग: आसमानी
कल का उपाय: शनिदेव का स्मरण करें.  काली और तैलीय वस्तुओं का दान करें.  'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें. 

कर्क

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.  कामकाज में अनुशासन बनाए रखें.  कारोबारी अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे.  मेहनत से कारोबार मजबूत होगा.  नौकरीपेशा लोगों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा.  निजी जीवन में सफलता मिल सकती है.  लिखापढ़ी से जुड़े कामों में सावधानी रखें.  ठगी से बचें.  कारोबार में स्थिति मजबूत बनाए रखने की कोशिश करेंगे. 

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 लेनदेन में स्पष्टता रखें.  उधार देने से बचें.  कामकाजी संबंध मजबूत होंगे.  व्यवसाय से जुड़े कामों में तेजी आएगी. निवेश से जुड़े अवसर मिल सकते हैं.  वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान दें.  लेनदेन में सावधानी बरतें.  मेहनत का लाभ मिलेगा. करीबियों की बात धैर्य से सुनें.  परिवार को नजरअंदाज न करें.  रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा.  निजी रिश्तों में मजबूती आएगी.  अपनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे.  स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें.  ज्यादा वजन उठाने से बचें.  संतुलन बनाए रखें.  छोटी परेशानियों को नजरअंदाज न करें. 

शुभ अंक: 1, 2 और 8
शुभ रंग: एक्वा ब्लू
कल  का उपाय: शनिदेव का स्मरण करें.  काली और तैलीय वस्तुओं का दान करें.  'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें. 

सिंह

दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे.  अपनी योजनाएं साझा करेंगे.  प्रियजनों का सहयोग मिलेगा.  विभिन्न क्षेत्रों में लाभ के अवसर बढ़ेंगे. पढ़ाई और प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं.  नए प्रयासों से सफलता मिलेगी.  कामकाज में सकारात्मक स्थिति रहेगी.  खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे.  स्मार्ट तरीके से काम करने पर जोर रहेगा. 

कारोबारी लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे.  कामकाज में तेजी आएगी.  करियर और कारोबार में उत्साह रहेगा.  कई मामलों में सहयोग मिलेगा.  आर्थिक मामलों में भरोसा बढ़ेगा.  नियमों का पालन करेंगे.  वित्तीय प्रबंधन बेहतर होगा.  योजनाओं को गति मिलेगी.  प्रेम संबंधों में सुखद स्थिति रहेगी.  प्रिय से मुलाकात हो सकती है.  रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा.  पार्टनर और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा.  स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे.  खानपान पर ध्यान देंगे.  उत्साह बढ़ा रहेगा.  व्यक्तित्व में निखार आएगा. 

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शुभ अंक: 1, 2 और 5
शुभ रंग: बैंगनी
कल का उपाय: शनिदेव का स्मरण करें.  काली और तैलीय वस्तुओं का दान करें.  'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें. 

कन्या

पारिवारिक स्थिति सामान्य रहेगी.  कामकाज का प्रबंधन मजबूत रहेगा.  जल्दबाजी में फैसला न लें.  पैतृक मामलों में सक्रियता बढ़ सकती है.  निजी प्रयासों में सफलता मिलेगी.  भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है.  करीबियों के साथ सहज व्यवहार रखें.  निजी मामलों की गोपनीयता बनाए रखें. 

 करियर और कारोबार में स्थिति सामान्य रहेगी.  प्रबंधन बेहतर रहेगा.  बातचीत में तर्क और स्पष्टता बनाए रखें.  योजनाओं पर अमल करेंगे.  व्यापारिक मामलों में लाभ मिल सकता है. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें.  लालच और प्रलोभन से बचें.  जरूरी खर्चों पर ध्यान देंगे.  सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है. भावनाओं पर नियंत्रण रखें.  धैर्य और विनम्रता से काम लें.  प्रियजनों से मुलाकात होगी.  रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे.  किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है. खानपान में सुधार करें.  नियमित दिनचर्या बनाए रखें.  विवादों से बचें.  स्वास्थ्य की नियमित जांच पर ध्यान दें. 

शुभ अंक: 1, 2, 5 और 8
शुभ रंग: फिरोजी
कल  का उपाय: शनिदेव का स्मरण करें.  काली और तैलीय वस्तुओं का दान करें.  'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें. 

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तुला

सामाजिक स्थिति मजबूत होगी.  भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा.  साहस और आत्मविश्वास से काम लेंगे.  साझेदारी के मामलों में रुचि बढ़ेगी.  परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.  मनोबल मजबूत रहेगा.  बातचीत और संपर्क के मामलों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.  परिवार के साथ नजदीकी बढ़ेगी. 

आर्थिक उपलब्धियों पर फोकस रहेगा.  कामकाज में तेजी आएगी.  करियर और कारोबार में अपनी जगह बनाने में सफल हो सकते हैं.  पेशेवर गतिविधियां बढ़ेंगी. नियमों का पालन करेंगे.  संपर्कों का फायदा मिलेगा.  लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे.  आर्थिक मामलों में व्यवस्था बेहतर होगी.  परिवार की भावनाओं का सम्मान करेंगे.  करीबियों की इच्छाओं पर ध्यान देंगे.  घर में मेहमान आ सकते हैं.  प्रेम और विश्वास बढ़ेगा.  रिश्तों में मधुरता रहेगी.  स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.  आलस्य छोड़कर सक्रिय रहें.  व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे.  साहस और मनोबल बढ़ा रहेगा. 

शुभ अंक: 2, 6 और 8
शुभ रंग: स्फटिक के समान
कल  का उपाय: शनिदेव का स्मरण करें.  काली और तैलीय वस्तुओं का दान करें.  'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें. 

वृश्चिक

दिन खुशियों से भरा रहेगा.  परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे.  खानपान और जीवनशैली में रुचि बढ़ेगी.  आत्मविश्वास मजबूत रहेगा.  रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा.  घर में खुशी का माहौल रहेगा.  महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने में सफलता मिल सकती है.  आपकी वाणी और व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे. 

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 करियर और कारोबार पर फोकस रहेगा.  कामकाज में तेजी आएगी.  व्यापार से जुड़े मामलों में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.  सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे.  आर्थिक लाभ के अवसर बढ़ेंगे.  बैंकिंग और बचत से जुड़े कामों में रुचि रहेगी.  संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है. घर में उत्सव का माहौल रह सकता है.  प्रियजन खुश रहेंगे.  प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी.  घूमने-फिरने और मनोरंजन के अवसर मिलेंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा.  वाणी और व्यवहार मधुर रखें.  व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.  कला और कौशल को बढ़ावा देंगे. 

शुभ अंक: 1, 8 और 9
शुभ रंग: गेहुँआ
कल  का उपाय: शनिदेव का स्मरण करें.  काली और तैलीय वस्तुओं का दान करें.  'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें. 

धनु

रचनात्मक कामों में रुचि बढ़ेगी.  पेशेवर लक्ष्यों पर फोकस रहेगा.  आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी.  अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे.  साख और सम्मान बढ़ सकता है.  कामकाज बेहतर रहेगा.  निजी जीवन में खुशी रहेगी.  कला और रचनात्मकता की समझ बढ़ेगी. 

पेशेवर मामलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.  अपनी क्षमताओं पर भरोसा रहेगा.  करियर और कारोबार में सफलता के अवसर मिलेंगे.  संकोच दूर होगा.  लाभ सामान्य से अच्छा रह सकता है.  कारोबार से फायदा मिलेगा.  पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है.  आर्थिक मामलों में कई अवसर मिलेंगे.  परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे.  प्रेम संबंध मधुर रहेंगे.  प्रियजनों का ध्यान रखेंगे.  बातचीत में प्रभावी रहेंगे.  रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा.  उत्साह और मनोबल बढ़ा रहेगा.  विरोधियों का प्रभाव कम होगा.  करीबियों का सहयोग मिलेगा.  स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. 

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 8
शुभ रंग: पीतांबरी
कल  का उपाय: शनिदेव का स्मरण करें.  काली और तैलीय वस्तुओं का दान करें.  'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें. 

मकर

कारोबार में खर्च बढ़ सकता है.  बजट बनाकर चलें.  कामकाज में जल्दबाजी न करें.  वरिष्ठों की सलाह लें.  निवेश से जुड़े मामलों में सावधानी रखें.  अतिथियों का सम्मान करेंगे.  यात्रा के योग बन सकते हैं.  रिश्तों में संवेदनशीलता रखें.  लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें. 

 दूसरों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.  धैर्य और सावधानी से काम करें.  कार्यक्षेत्र में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं.  दिखावे से बचें.  नियमों का पालन करें. आय और खर्च दोनों बढ़े रह सकते हैं.  बजट पर ध्यान देना जरूरी होगा.  जरूरी सामान की खरीदारी हो सकती है.  निवेश से जुड़े प्रयासों में सक्रिय रहेंगे.  प्रेम संबंधों में सावधानी रखें.  संवाद में सहजता बनाए रखें.  अपनों की खुशी के लिए प्रयास करेंगे.  रिश्ते मधुर रहेंगे.  परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलेगा.  स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.  मनोबल मजबूत रहेगा.  नियम और दिनचर्या का पालन करें.  अपनी तैयारी पर ध्यान दें. 

शुभ अंक: 2, 8 और 9
शुभ रंग: गहरा नीला
कल  का उपाय: शनिदेव का स्मरण करें.  काली और तैलीय वस्तुओं का दान करें.  'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें. 

कुंभ

आर्थिक उपलब्धियां बढ़ेंगी.  वित्तीय मामलों में सफलता मिल सकती है.  कई कामों में बढ़त मिलेगी.  पेशेवर स्थिति सकारात्मक रहेगी. अपने वादे पूरे करेंगे.  नए प्रयासों में सफलता मिल सकती है.  नियंत्रित जोखिम लेने की सोच रहेगी.  प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. लाभ और प्रभाव बढ़ेगा. 

सहकर्मियों और साझेदारों से संबंध बेहतर होंगे.  कामकाज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.  महत्वपूर्ण मामले आपके पक्ष में आ सकते हैं.  नए अवसर मिलेंगे.  कार्यक्षमता बढ़ेगी.  लाभ का स्तर अच्छा रहेगा.  आर्थिक लेनदेन में प्रभाव बना रहेगा.  महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे.  रिश्तों में सहजता बढ़ेगी.  पारिवारिक मामलों को बेहतर बनाएंगे.  प्रियजनों के साथ अच्छे मौके मिलेंगे.  भावनात्मक मामलों में संतुलन रखें.  करीबियों का भरोसा बढ़ेगा.  व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.  कामकाज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.  कार्यक्षमता बढ़ेगी.  स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. 

शुभ अंक: 1, 2 और 8
शुभ रंग: नीलम समान
कल  का उपाय: शनिदेव का स्मरण करें.  काली और तैलीय वस्तुओं का दान करें.  'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें. 

मीन

कामकाज में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा.  महत्वपूर्ण योजनाओं में तेजी आएगी.  प्रशासन से जुड़े मामलों में प्रगति होगी.  आय अच्छी बनी रह सकती है.  कला और कौशल पर फोकस रहेगा.  पैतृक मामलों में सुधार हो सकता है.  प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.  काम समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे.  लाभ के अवसर बढ़ेंगे. 

 कार्यक्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है.  अपनी योग्यता से लोगों को प्रभावित करेंगे.  पेशेवर गतिविधियों में तेजी आएगी.  कारोबार से जुड़े प्रयास सफल हो सकते हैं.  सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी.  जरूरी भौतिक वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं.  अनुभवी लोगों का साथ मिलेगा.  अधिकारी प्रसन्न रहेंगे.  आर्थिक लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे. बातचीत में प्रभावी रहेंगे.  प्रियजनों के लिए समय निकालेंगे.  परिवार का सहयोग बढ़ेगा.  घर में खुशियां आएंगी.  रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.  सभी के साथ मिलकर चलेंगे.  आत्मविश्वास बढ़ेगा.  स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में राहत मिल सकती है.  काम करने का उत्साह रहेगा.  मनोबल मजबूत रहेगा. 

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 8
शुभ रंग: स्वर्णिम
कल  का उपाय: शनिदेव का स्मरण करें.  काली और तैलीय वस्तुओं का दान करें.  'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें. 

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