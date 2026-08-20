होर्मुज में US ने चली ईरान जैसी चाल, जहाजों को रात के अंधेरे में पार करा रहा सुपर पावर

ईरान के साथ जारी जंग के बीच अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में सीक्रेट ऑयल शिपिंग शुरू कर दी है. अमेरिकी सेना ने ओमान के तट के पास स्ट्रेट के दक्षिणी हिस्से में एक ऐसा शिपिंग कॉरिडोर बनाया है, जिससे हर रात तेल टैंकरों को सुरक्षित निकाला जा रहा है. पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे इस ऑपरेशन में रोज करीब 15 से 20 टैंकर होर्मुज से आवाजाही कर रहे हैं.

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अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस रास्ते से अब हर दिन करीब 1 करोड़ बैरल तेल बाहर निकाला जा रहा है. यह युद्ध शुरू होने से पहले होने वाली तेल सप्लाई का करीब आधा है. यानी भले ही तेल की आवाजाही पहले जैसी नहीं हुई है, लेकिन इस ऑपरेशन से दुनिया भर में सप्लाई का दबाव कुछ कम हुआ है.

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कैसे चल रहा है पूरा ऑपरेशन?

Axios की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सेना सिर्फ तेल से भरे जहाजों को बाहर नहीं निकाल रही. खाली टैंकरों को भी अरब सागर से होर्मुज के रास्ते खाड़ी में भेजा जा रहा है. ये टैंकर वहां तेल भरने के बाद फिर इसी रास्ते से बाहर निकल रहे हैं. हर रात जहाजों की आवाजाही के लिए अलग-अलग समय तय किया जाता है. इसके बाद अमेरिकी सेना की निगरानी में उन्हें दक्षिणी रास्ते से निकाला जाता है.

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ईरानी ड्रोन-मिसाइलों से भी सुरक्षा

इस ऑपरेशन की सुरक्षा के लिए अमेरिकी लड़ाकू विमान भी तैनात हैं. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, हालिया अमेरिकी सैन्य अभियान में ईरान के कई रडार और समुद्री निगरानी सिस्टम को नुकसान पहुंचा था. इसके बाद दक्षिणी चैनल में जहाजों पर नजर रखना ईरान के लिए मुश्किल हुआ है. हालांकि, ईरान की तरफ से ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमले जारी हैं.

राष्ट्रपति ट्रंप धमकी दे चुके हैं कि वह होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका में शामिल कर लेंगे. (Photo- Pexels)

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अमेरिका का दावा है कि इस हफ्ते उसके सैनिकों ने 8 ईरानी ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइलें मार गिराईं. कुछ जहाजों को नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने कई हमलों को रोक दिया.

ट्रंप बोले- होर्मुज से निकल रहा बहुत तेल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस ऑपरेशन की ओर इशारा करते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट से "बहुत बड़ी मात्रा में तेल" बाहर निकल रहा है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, कुछ रातों में यह आंकड़ा 1.5 करोड़ से 2 करोड़ बैरल तक भी पहुंचा है.

फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत नहीं हो रही है. ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत करना अभी समय की बर्बादी है. ऐसे में होर्मुज में यह गुप्त तेल कॉरिडोर अमेरिका के लिए जंग के बीच एक बड़ी रणनीतिक कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है.

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