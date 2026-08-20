scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

होर्मुज में US ने चली ईरान जैसी चाल, जहाजों को रात के अंधेरे में पार करा रहा सुपर पावर

ईरान के साथ जारी जंग के बीच अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में एक सीक्रेट शिपिंग कॉरिडोर तैयार किया है. हर रात 15-20 तेल टैंकर इस रास्ते से गुजर रहे हैं. रोज करीब 1 करोड़ बैरल तेल वैश्विक बाजार तक पहुंच रहा है. अमेरिकी लड़ाकू विमान इन जहाजों को ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से सुरक्षा दे रहे हैं.

Advertisement
X
होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका सीक्रेट शिपिंग कॉरिडोर चला रहा है. (Photo- Pexels)
होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका सीक्रेट शिपिंग कॉरिडोर चला रहा है. (Photo- Pexels)

ईरान के साथ जारी जंग के बीच अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में सीक्रेट ऑयल शिपिंग शुरू कर दी है. अमेरिकी सेना ने ओमान के तट के पास स्ट्रेट के दक्षिणी हिस्से में एक ऐसा शिपिंग कॉरिडोर बनाया है, जिससे हर रात तेल टैंकरों को सुरक्षित निकाला जा रहा है. पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे इस ऑपरेशन में रोज करीब 15 से 20 टैंकर होर्मुज से आवाजाही कर रहे हैं.

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस रास्ते से अब हर दिन करीब 1 करोड़ बैरल तेल बाहर निकाला जा रहा है. यह युद्ध शुरू होने से पहले होने वाली तेल सप्लाई का करीब आधा है. यानी भले ही तेल की आवाजाही पहले जैसी नहीं हुई है, लेकिन इस ऑपरेशन से दुनिया भर में सप्लाई का दबाव कुछ कम हुआ है.

यह भी पढ़ें: 'होर्मुज खुला है, नौसैनिक नाकाबंदी बेहद असरदार रही...', ईरान पर ट्रंप का बड़ा दावा

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump
'ईरान को मदद दी तो भुगतना होगा', सभी देशों को ट्रंप की खुली चेतावनी
Donald Trump
'होर्मुज खुला है, नौसैनिक नाकाबंदी असरदार रही...', ईरान पर ट्रंप का बड़ा दावा
UAE ने ईरान के साथ खत्म किए व्यापारिक रिश्ते, देखें दुनिया की बड़ी खबरें
hormuz strait iran control
होर्मुज में बदला शिपिंग रूट, 80% जहाजों ने छोड़ा ईरान!
trump threatens oman
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज डील पर अमेरिका-ओमान में तनाव!
होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान चाहता है कि उसका कंट्रोल रहे लेकिन अमेरिका ये मानने को तैयार नहीं है. (Photo- Pixabay)

 

कैसे चल रहा है पूरा ऑपरेशन?

Axios की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सेना सिर्फ तेल से भरे जहाजों को बाहर नहीं निकाल रही. खाली टैंकरों को भी अरब सागर से होर्मुज के रास्ते खाड़ी में भेजा जा रहा है. ये टैंकर वहां तेल भरने के बाद फिर इसी रास्ते से बाहर निकल रहे हैं. हर रात जहाजों की आवाजाही के लिए अलग-अलग समय तय किया जाता है. इसके बाद अमेरिकी सेना की निगरानी में उन्हें दक्षिणी रास्ते से निकाला जाता है.

Advertisement

ईरानी ड्रोन-मिसाइलों से भी सुरक्षा

इस ऑपरेशन की सुरक्षा के लिए अमेरिकी लड़ाकू विमान भी तैनात हैं. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, हालिया अमेरिकी सैन्य अभियान में ईरान के कई रडार और समुद्री निगरानी सिस्टम को नुकसान पहुंचा था. इसके बाद दक्षिणी चैनल में जहाजों पर नजर रखना ईरान के लिए मुश्किल हुआ है. हालांकि, ईरान की तरफ से ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमले जारी हैं.

राष्ट्रपति ट्रंप धमकी दे चुके हैं कि वह होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका में शामिल कर लेंगे. (Photo- Pexels)

 

यह भी पढ़ें: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कमजोर पड़ा ईरान का कंट्रोल, जहाजों ने चुना ओमान रूट!

अमेरिका का दावा है कि इस हफ्ते उसके सैनिकों ने 8 ईरानी ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइलें मार गिराईं. कुछ जहाजों को नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने कई हमलों को रोक दिया.

ट्रंप बोले- होर्मुज से निकल रहा बहुत तेल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस ऑपरेशन की ओर इशारा करते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट से "बहुत बड़ी मात्रा में तेल" बाहर निकल रहा है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, कुछ रातों में यह आंकड़ा 1.5 करोड़ से 2 करोड़ बैरल तक भी पहुंचा है.

फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत नहीं हो रही है. ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत करना अभी समय की बर्बादी है. ऐसे में होर्मुज में यह गुप्त तेल कॉरिडोर अमेरिका के लिए जंग के बीच एक बड़ी रणनीतिक कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    होर्मुज में US ने चली ईरान जैसी चाल, जहाजों को रात के अंधेरे में पार करा रहा सुपर पावर |
    ट्रॉली बैग के पहिए कभी नहीं होंगे खराब! सफर से ठीक पहले आजमाएं 5 रुपये वाला ये हैक, सालों-साल रहेंगे मजबूत |
    'तुर्की वहां क्या कर रहा...', सीरिया पर हमले से पहले मोसाद चीफ ने विदेश मंत्री से की थी बात |
    गेहूं-प्याज के दाम उछले... कच्चा तेल ने भी खेल बिगाड़ा, कारण एक ही |
    'धुरंधर' से भी ज्यादा खतरनाक 'टॉक्सिक' ? UK की सेंसर बोर्ड ने दिया ये सर्टिफिकेट |
    इमरान खान के वकील ने जेल प्रबंधन को भेजी चिट्ठी, SC का फैसला लागू करने की मांग |
    अमेरिका में रहकर पछता रहा भारतीय कपल? बोले- विदेश जाने से पहले ये बात जरूर सोचें |
    यूपी-बिहार के ऊपर बना लो प्रेशर एरिया... मैदान से पहाड़ तक मूसलाधार बारिश, आंधी-बिजली का अलर्ट |
    सीएम विजय से अमित शाह की हुई मुलाकात, चेन्नई में आज बड़ी बैठक |
    अब घर में भी लगवा सकते हैं लिफ्ट, जानें कितनी आएगी लागत और सालाना खर्च
    Advertisement