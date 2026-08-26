scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पाकिस्तान को गच्चा दे गया ये यूरोपीय देश, कराची में लगा दिया दफ्तर पर ताला

पांच दशक पुराना फ्रांसीसी कांसुलेट अब कराची के राजनयिक नक्शे से हटने जा रहा है. हालांकि फ्रांस ने साफ किया है कि इस फैसले का असर पाकिस्तान और फ्रांस के रिश्तों पर नहीं पड़ेगा.

Advertisement
X
कराची में 50 साल बाद फ्रांसीसी कांसुलेट स्थायी रूप से बंद होने जा रहा है. (Photo- ITG)
कराची में 50 साल बाद फ्रांसीसी कांसुलेट स्थायी रूप से बंद होने जा रहा है. (Photo- ITG)

पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में फ्रांस की करीब पांच दशक पुरानी राजनयिक मौजूदगी खत्म होने जा रही है. 1976 में शुरू हुआ फ्रांस का कांसुलेट जनरल अब स्थायी रूप से बंद किया जा रहा है. पाकिस्तान में फ्रांस के निवर्तमान राजदूत निकोलस गेले ने मंगलवार को एक विदाई समारोह के दौरान इसकी जानकारी दी.

विदाई समारोह में फ्रांस के राजदूत निकोलस गेले और कराची में फ्रांस के कांसुल जनरल एलेक्सिस चहताहटिंस्की को सम्मानित किया गया. गेले ने पाकिस्तान में करीब पांच साल बिताने के बाद विदाई को भावुक पल बताया. उन्होंने कराची को एक जीवंत और लगातार बदलता हुआ शहर बताया और कहा कि यह शहर उनकी यादों में हमेशा रहेगा.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बड़ा हादसा, अस्पताल में आग लगने से 15 नवजात बच्चों की हुई मौत

सम्बंधित ख़बरें

HAL Safran Helicopter Engines Deal
भारत-फ्रांस में बड़ी डील, बनाएंगे डिफेंस-सिविलियन हेलिकॉप्टर इंजन
France severe weather
फ्रांस में मौसमी तबाही... 24 घंटे में गिरी 1.79 लाख से ज्यादा बिजली
India global shipbuilding hub
युद्धपोत और तेल टैंकर भी... भारत बनेगा शिप बिल्डिंग हब, राजनाथ का ऐलान
PM Modi-US President Donald Trump and Sergio Gor during G7 Summit in France
सर्जियो गोर का बड़ा दावा, मोदी-ट्रंप बैठक में भारत नहीं चाहता था सवाल
रांस में 3 लाख असुरक्षित कंडोम को लेकर अलर्ट (Representational Photo: Pixabay)
फटने और लीक का खतरा! बाजार में बिक गए लाखों खराब कंडोम, हुआ ये फैसला

अगले हफ्ते फ्रांस लौटेंगे निकोलस गेले

फ्रांस के अधिकारियों के मुताबिक, कांसुलेट बंद होने के बावजूद पाकिस्तान में फ्रांस की गतिविधियां पूरी तरह खत्म नहीं होंगी. Alliance Française दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संपर्क का प्रमुख केंद्र बना रहेगा. वहीं पाकिस्तान-फ्रांस बिजनेस गठबंधन कारोबारी रिश्तों को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाती रहेगी.

कांसुलेट जनरल एलेक्सिस चहताहटिंस्की ने भी कराची से अपने जुड़ाव को याद किया. उन्होंने बताया कि वह पहली बार 1983 में एक छात्र के तौर पर पाकिस्तान आए थे. कराची में चार साल कांसुलेट जनरल के रूप में काम करने के अनुभव को उन्होंने बेहद यादगार बताया. वह 1 सितंबर को फ्रांस लौटेंगे.

Advertisement

बजट कटौती के चलते बंद हुआ कांसुलेट

फ्रांस के इस कदम के पीछे मुख्य वजह बजट बताई गई है. चहताहटिंस्की के मुताबिक, कराची कांसुलेट को बंद करना फ्रांस की उस व्यापक नीति का हिस्सा है, जिसके तहत विदेशों में राजनयिक मौजूदगी को कम खर्च वाला और ज्यादा सीमित बनाया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में क्यों सालों तक पूर्वजों की अस्थियां रखते हैं हिंदू? कहां करते हैं अस्थि विसर्जन?

इसलिए कराची से कांसुलेट का हटना पाकिस्तान के साथ फ्रांस के रिश्ते खत्म होने का संकेत नहीं माना जा रहा है. दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और कारोबारी संपर्क आगे भी जारी रहेंगे.

विदाई समारोह में पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि में आए बदलाव पर भी चर्चा हुई. चहताहटिंस्की ने कहा कि पहले पाकिस्तान को मुख्य रूप से अपराध और आतंकवाद से जुड़ी खबरों के जरिए देखा जाता था, लेकिन हाल के क्षेत्रीय घटनाक्रमों में उसकी मध्यस्थता की कोशिशों ने उसकी भूमिका को एक अलग नजरिए से पेश किया है. ऐसे में कांसुलेट का बंद होना राजनयिक रिश्तों से ज्यादा फ्रांस की प्रशासनिक और वित्तीय रणनीति से जुड़ा फैसला है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    मणिपुर में 48 घंटे में 12 उग्रवादी गिरफ्तार... हथियार, विस्फोटक और लैंडमाइंस समेत सामान बरामद |
    योगी कैबिनेट ने लोकमाता अहिल्याबाई योजना को दी मंजूरी |
    Onam 2026: खट्टा, मीठा, नमकीन और तीखा! 6 स्वादों से मिलकर बनता है ओणम सद्या, केले के पत्ते पर परोसे जाते हैं 26 व्यंजन, ये हैं सभी के नाम |
    मंदिर के अंदर चोरी, प्रणाम के बाद पुजारी की जेब पर हाथ साफ |
    CM योगी ने दिया बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त बस सफर का तोहफा |
    'भारत सरकार लिखी इनोवा, बिजनेसमैन से शादी...', हैरान कर देगी फर्जी IAS बनकर भौकाल जमाने वाली तृप्ति की कहानी |
    Top Penny Stock: 4 दिन में 70% उछला ये 'छुटकू' शेयर, निवेशक मालामाल, कंपनी का 40 देशों में कारोबार |
    द‍िल्ली-NCR में र‍िकॉर्डतोड़ बारिश, अब क्या है IMD का अलर्ट? |
    जाम में फंसा, कैब खराब हुई... तो छत पर बैठकर करने लगा काम, एम्प्लॉयी हो गया वायरल |
    'कैच पकड़ नहीं पा रहे, बैट पकड़ना जानते नहीं...', इस खिलाड़ी को लेकर मचा बवाल, आखिरकार सच आया सामने?
    Advertisement